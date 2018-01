Cuartos | Vuelta Simeone: «El Sevilla fue mejor y más contundente que nosotros» Diego Pablo Simeone. / Afp El entrenador reconoció la superioridad del Sevilla, al igual que Koke, que también desveló que la final de Copa se jugará en el Wanda Metropolitano COLPISA Miércoles, 24 enero 2018, 00:13

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó que el Sevilla fue mejor tras caer derrotado de nuevo ante él en la Copa del Rey. «El Sevilla fue mejor y más contundente que nosotros. Con esa contundencia encontró dos goles en el Wanda y los de hoy. En el arranque del primer tiempo y del segundo empezaron muy bien y eso nos condicionó ir por detrás en el resultado. No fuimos contundentes y en esta eliminatoria pesó a favor del Sevilla, que mereció ganar el partido». Asimismo, el argentino no se escondió y se erigió como 'culpable' del resultado. «Responsabilidad absolutamente mía, pero el equipo va a seguir», dijo el Cholo antes de aclarar el porqué de su expulsión. «El árbitro no le ha puesto la amarilla al que le hizo la falta a Saúl», no como en la primera mitad en contra del Sevilla, «me ha dicho “fuera” y me he ido».

«Teníamos muchas esperanzas en esta Copa por esa final en nuestro estadio» Koke Resurrección

Por su parte, Koke también reconoció la superioridad del conjunto hispalense tanto en el encuentro como en la eliminatoria y 'desveló' el campo que albergará la final de la competición. «Teníamos muchas esperanzas en esta Copa por esa final en nuestro estadio. No hemos hecho una buena eliminatoria y ellos han sido mejores. Solo nos queda darle la enhorabuena al rival. No estamos bien pero vamos a levantarnos».

Además, el madrileño intentó encontrar el motivo de la derrota: «Ha sido por puntos decisivos. Allí en el Wanda tuvimos dos errores. Hoy el equipo lo ha intentado y no ha podido ser». Por último, el centrocampista también se refirió al bajo rendimiento defensivo en estos cuartos de Copa, algo nada habitual en el equipo. «Es raro. Han sido mejores y ya está. No hay que darle más vueltas. Ahora hay que seguir en la Liga y en la Europa League», finalizó.