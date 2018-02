Semifinales | Ida Marcelino: «Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por algo que parece imposible» Marcelino, técnico del Valencia. / Alejandro García (Efe) «Hemos peleado hasta la muerte como quiere Marcelino, es dificil jugar contra un gran equipo y contra el arbitraje», afirmó Gabriel Paulista COLPISA Barcelona Viernes, 2 febrero 2018, 00:24

Marcelino García Toral se mostró algo alicaído ante los medios pese a que el 1-0 deja la eliminatoria abierta aunque «complicada» para el Valencia. «No cabe ninguna duda que perder 1-0 no es un buen resultado. Nos hubiera gustado marcar o que no nos marcaran. Tiene mucho mérito el nivel competitivo que ha mostrado el Valencia. La eliminatoria está muy difícil, pero abierta. Y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por algo que parece imposible, pero lo vamos a intentar», prometió.

Marcelino explicó que «en el primer tiempo el rival nos sometió muchísimo y tuvimos dificultades para salir de juego, pero aún así sólo nos generaron una oportunidad. El trabajo defensivo si no fue perfecto estuvo muy cerca. Nos ha faltado iniciar juego y mover un poco más al Barça y sacar un primer pase que superara la primera línea de presión».

El asturiano, que aún no ha ganado al Barcelona en su carrera, considera que en la vuelta «Mestalla nos va a ayudar. Se va a volcar con su equipo. Zaza no estaba disponible porque no estaba enfermo. Nos va a ayudar todo, pero jugamos contra un equipo dificilísimo, que nuestra liga se la lleva de calle, que sólo en dos partidos fuera de casa no ha marcado gol», recordó.

Marcelino dijo no tener «ni idea» sobre si podrá recuperar algún lesionado para la vuelta. «Espero que en los próximos días iremos viendo con qué jugadores podemos contar» y recordó que «el Barcelona siempre fue favorito. En la situación en la que veníamos nosotros, creo que el Barcelona era todavía más favorito, pero estoy tremendamente orgulloso de los jugadores que participaron hoy. Permitimos muy poco al rival e incluso pudimos empatar al final», apuntó.

Marcelino, pese a la derrota considera que el nivel defensivo fue bueno. «Si somos capaces de competir los próximos 18 o 19 partidos a este nivel va a ser muy difícil ganarnos. Tenemos que jugar con esta intensidad. Es para estar muy satisfechos del rendimiento defensivo del equipo esta noche. Hemos defensivo muy bien y creo que en el segundo tiempo también les hemos puesto en problemas».

Paulista lanza un dardo

Gabriel Bautista, central del Valencia, analizó lo sucedido en el Camp Nou. «Nosotros sabemos que aquí es muy difícil jugar contra el mejor equipo del mundo y contra el arbitraje. Lo hicimos bien defensivamente. Ahora hay que ver qué hicimos bien y mal para mejorar en el próximo partido. Hemos peleado hasta la muerte como quiere Marcelino. Es una primera batalla y había que dar hasta la sangre por este equipo», dijo el defensa.

El brasileño se refirió a la manera de defender de su equipo, que apenas concedió ocasiones al Barça: «En la primera parte nosotros jugamos muy atrás. En la segunda mejoramos un poco intentando salir con balón e hicimos ocasiones de peligro. Ellos son muy buenos y no fallan. En una ocasión de gol que tuvieron, no sé si por fallo defensivo, metieron el gol. Hay que pensar en el próximo partido».