TV La Federación abre plazo para encontrar cadena que emita la final TV3 ya ha comunicado que no pujará por cuestiones ecónomicas a la cita, que se celebrará el sábado 21 en el Metropolitano a las 21:30 horas entre Barça y Sevilla COLPISA Madrid Miércoles, 4 abril 2018, 18:00

A 17 días para que el estadio Wanda Metropolitano acoja la final de la Copa del Rey que este 2018 disputarán el FC Barcelona y el Sevilla la gran duda de esta cita se centra en la televisión. La Federación Española de Fútbol (FEF) comunicó este miércoles que está abierto el plazo de condiciones generales para la recepción de ofertas para la retransmisión del encuentro, que se jugará el sábado 21 en el Metropolitano a las 21:30 horas.

Se abre así ahora el procedimiento de licitación para la recepción de ofertas para la contratación de determinados derechos de retransmisión audiovisual relacionados con la final después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolviese que el concurso no se ajustaba a la normativa (al no cumplir el prtimer texto «los requisitos de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación») y la FEF tuviese que reformularlo.

La decisión se tomará de modo provisional antes del 12 de abril a las 12:00 pm y en cuatro días se formalizará el contrato ya cuando haya nuevo presidente en la Federación

Los candidatos deberán cumplir «en todo momento con las condiciones de comercialización de los derechos audiovisuales respecto al territorio de España recogidos en el artículo 4 del Real Decreto Ley 5/2015», algo que no ocurría con el borrador que remitió la Federación el pasado 28 de febrero y que recibió las apreciaciones de la CNMC.

Telecinco y TVE, candidatos

Así, y aunque hasta el 10 de abril, martes, los interesados tienen plazo para aclarar dudas y presentar ofertas todo apunta a que Telecinco y TVE son los principales candidatos a emitir la final de la edición 114ª del campeonato, ya que el canal principal de Mediaset ha emitido varios partidos de rondas anteriores del torneo, algo que también han hecho Gol TV y la cadena de pago Bein Sports.

La decisión se tomará de modo provisional antes del 12 de abril a las 12:00 pm y en cuatro días se formalizará el contrato ya cuando haya nuevo presidente en la institución, ya que se celebran elecciones el próximo día 9 con Juan Luis Larrea y Luis Ángel Rubiales como únicos candidatos.

Hace sólo unos días, TV3 anunció que no retransmitirá la final por boca del director de la cadena, Vincent Sanchís, en una entrevista con Catalunya Radio. La razón por la que renuncia a la final, que hasta ahora había compartido derechos con otras cadenas estatales como Tele5 o TVE, es que el canal público catalán, según Sanchís, no puede «comprar los derechos» de la final de Copa española ya que, de acuerdo con sus palabras, «no hay dinero para comprarlos».

El pasado año, 5.523.000 millones de espectadores, un 36,2% de cuota de pantalla, siguieron la final de la Copa del Rey en Telecinco, el peor registro de esta última ronda de la competición desde 2007 y también el que tuvo un ‘share’ más bajo

Se trata de la primera vez en muchos años que la cadena no retransmita el encuentro, a pesar de que en él participa el Barcelona, como viene sucediendo consecutivamente desde 2014 (el equipo también disputó la final de la competición en 2009, 2011 y 2012) y de los buenos registros de audiencia de años anteriores, que terminaron con triunfo azulgrana desde 2015 (ante Athletic, Sevilla y Alavés). El pasado año, 5.523.000 millones de espectadores, un 36,2% de cuota de pantalla, siguieron la final de la Copa del Rey en Telecinco, que el Barcelona le ganó al club vitoriano en el Vicente Calderón. Un buen dato de audiencia, aunque fue el peor registro de esta última ronda de la competición desde 2007 y también el que tuvo un ‘share’ más bajo.