Inglaterra Alex Ferguson, operado por una hemorragia cerebral Alex Ferguson, asistiendo a un partido de la Premier. / Paul Ellis (Afp) El extécnico del Manchester United se encuentra en cuidados intensivos y su pronóstico es grave COLPISA Sábado, 5 mayo 2018, 21:23

Alex Ferguson ha sido operado tras ser hospitalizado de urgencia por una hemorragia cerebral. El mítico extécnico del Manchester United, de 76 años, se encuentra en cuidados intensivos y su pronóstico es grave.

El exentrenador escocés apareció hace unas semanas en Old Trafford, donde participó en el homenaje al técnico del Arsenal, Arsene Wenger, con motivo del encuentro que enfrentó a los 'gunners' con el Manchester United.

Este sábado por la mañana sufrió una indisposición que provocó que una ambuilancia tuviese que acudir a su domicilio. «Sir Alex Ferguson ha sido sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral. El procedimiento médico ha ido bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para valorar su evolución», ha señalado el Manchester United en un comunicado.

Según The Times, Sir Alex llevaba desde el jueves quejándose de problemas de salud. Una ambulancia lo condujo esta mañana al hospital del distrito de Macclesfield pero luego fue trasladado al Salford Royal. Su hijo Darren no estuvo hoy dirigiendo al Doncaster de League One.

Ferguson abandonó el banquillo del Manchester United en 2013, poniendo así fin a una exitosa trayectoria como técnico de los 'red devils' en la que conquistó 32 trofeos en las 26 campañas en las que permaneció en el cargo. Coincidió, entre otros, con David de Gea, cuatro veces ganador del premio a mejor jugador del equipo durante la temporada. El meta español le quiso desear una pronta recuperación.