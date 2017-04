El Atlético Mancha Real sólo piensa en ganar para seguir creyendo

Ya la pasada semana hablábamos de que al Atlético Mancha Real solo le valía ganar si quería seguir manteniendo opciones (por mínimas que estas sean) de lograr la permanencia en la categoría. Ante La Roda se consiguió obtener la victoria pero esos tres puntos no han hecho que la exigencia cambie en absoluto para los mancharrealeños. Hoy, a las 17:30 horas, los de Rodolfo Bodipo vuelven a afrontar uno de esos partidos que tienen solo dos finales posibles: vida o descenso, que es igual a muerte de una temporada totalmente bipolar.

El rival a batir esta semana tiene aires imperiales, comenzando por el nombre de su estadio, y las ambiciones van acorde. El objetivo del Mérida no es otro que estar, cuando termine el curso futbolístico, en el play off por el ascenso a Segunda División. Es algo que no depende de ellos mismos ya que el Real Murcia les ha adelantado y ahora mismo se encuentran fuera de los cuatro primeros clasificados pero las sensaciones que tienen en el conjunto blanquinegro son de que, ganando las tres jornadas que quedan jugarán la liguilla por el ascenso.

Así lo confirmó su entrenador, Eloy Jiménez, en la rueda de prensa previa al choque de esta tarde: «Si ganamos los tres partidos que nos quedan, nos metemos seguro. ¡Cómo no voy a confiar en este equipo si he dejado a mi familia a 700 kilómetros de distancia y firmé cuándo éramos penúltimos! ¡Cómo no voy a confiar ahora que estamos junto ahí!».

El Atlético Mancha Real afrontará el partido con la única baja de Juanpe, que sigue lesionado

Ganar los tres partidos que restan de temporada regular es el objetivo que se han marcado los emeritenses, aunque no por ello cuentan con que tendrán un partido fácil ante los de Sierra Mágina, más bien todo lo contrario. Jiménez se mostró consciente de que ganar es lo único que le sirve a su rival de esta tarde para mantener viva el ascua que aun permite soñar con que la permanencia es posible. «El Mancha Real se está jugando la vida y será un partido muy complicado, y tenemos que ser intensos y competir», dijo al respecto.

Su homólogo en el banquillo mancharrealeño utilizó la red social Twitter para confirmar que su equipo si ha de morir lo hará con las botas puestas y demostrando que la humildad presupuestaria no influye en las ganas ni en la actitud. «Hay momentos en que las cosas no van como te gustaría, pero cuando nos miremos al espejo Atlético Mancha Real, no nos veamos inferior a nadie. Daremos el cien por cien», escribió el entrenador sevillano.

Sin bajas

Rodolfo Bodipo ya sabe que para este partido podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Juanpe, que sigue recuperándose de la fisura que sufre en un tobillo. Por primera vez en muchas jornadas, el Atlético Mancha Real no se verá obligado a dejar fuera de lista a ningún jugador por sanciones y esto es algo que, unido a que varios de los lesionados (como es el caso de Pedrito) se han recuperado, se notará en la convocatoria para viajar a Mérida. De hecho el único jugador que se cae de dicha lista por decisión técnica es el portero Barrio.

Empatados a ausencias estarán ambos conjuntos sobre el césped del Romano. Los blanquinegros llegan a dicho encuentro con la única baja de su lateral Dani Fernández, por lo que presentará un once titular de gala en el que a buen seguro destacará el tridente que conforman los dos Hugos y Yacine en ataque.

Aspiraciones

Con tan solo tres jornadas para que termine la competición regular en el Grupo IV de la Segunda B, las calculadoras echan humo para todo el mundo y en el caso de los dos contendientes de esta tarde no es menos.

Al Atlético Mancha Real, que es ahora mismo penúltimo en la tabla clasificatoria con 35 puntos en su haber, no le queda otra que ganar y esperar que el Extremadura no lo haga en La Victoria ante el Real Jaén. Son cinco los puntos que sacan ahora mismo los extremeños a los verdes, pero por esa plaza de play out no solo pujan ellos, sino que también suspiran por ella el Real Jaén y un Atlético Sanluqueño que esta jornada recibe en su feudo al Real Murcia.

El Mérida también realiza sus cábalas. Es este último partido, el que involucra a los murcianos con uno de los equipos más necesitados de la tabla, el que más le interesa ya que los rojillos marca la línea de los play off, siendo cuartos con tan solo un punto más que los emeritenses.

También al Villanovense podrían dar caza los de Eloy Jiménez siempre y cuando caiga contra un Marbella que tiene esta jornada su última bala para meterse en la lucha por estar finalmente en la pelea por el ascenso. Los márgenes de error hace ya varias jornadas que dejaron de existir por los que a Mancha Real y Mérida no les queda sino ganar.