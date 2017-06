CICLISMO Robles se anota su segunda Subida al Veleta Todavía queda nieve. / A.M.G. Cuatrocientos participantes tomaron la salida en una marcha marcada por el fuerte viento ALEJANDRO MOLINA Sierra nevada Lunes, 26 junio 2017, 01:22

En plena ola de calor suena a broma que el viento y el frío hayan sido los protagonistas de una marcha cicloturista en Andalucía. No lo es. Los más de cuatrocientos ciclistas que participaron ayer en la decimocuarta edición de la Subida al Veleta sufrieron una subida especialmente dura debido a las fuertes rachas de viento que se dieron a partir de la Hoya de la Mora (2.500 metros de altitud). Tanto fue así, que la línea de meta se tuvo que bajar hasta el cruce con el desvío de la Carihuela del Veleta, en una cota inferior y dejando el recorrido en 38 kilómetros. La temperatura allí a penas superaba los diez grados pero la sensación térmica en la línea de llegada era de cinco.

En ese escenario es el que se impuso, por segundo año consecutivo, el granadino Marcos Robles (Nevada Bike). Lo hizo con total autoridad, en entrando en meta en solitario y con una holgada ventaja sobre el segundo clasificado, que no fue otro que Daniel de la Fuente, ganador el día anterior en la distancia de 180 kilómetros de la Sierra Nevada Límite. Robles invirtió un tiempo de dos horas y quince segundos en realizar un recorrido con dos mil quinientos metros de desnivel que se inició en Cenes de la Vega a las nueve de la mañana. El corredor, habitual en competiciones de bicicleta de montaña, tuvo que lidiar, además, con un fuerte resfriado que casi no le dejaba hablar al terminar la prueba. El pobre casi no podía dejar de toser mientras trataba de compartir sus primeras sensaciones como vencedor.

Tampoco llegó muy entero a la meta Daniel De la Fuente, que acusó el cansancio de la Sierra Nevada Límite. «Vengo todo el tiempo con calambres, el esfuerzo de ayer ha pasado factura», comentó el castellanoleonés afincado en Granada. A pesar de todo, De la Fuente mantuvo sus opciones durante gran parte de la subida. Hasta el tramo de las sabinas la 'grupetta' que se había formado en cabeza de carrera aguantó unida pero poco a poco la altura y el cansancio fueron desgajándola. Antes de llegar a la Hoya de la Mora Robles ya marchaba sólo y la distancia con respecto al segundo iba en aumento. «Tenía claro que no iba a poder cogerle», ahondó De la Fuente poco después de terminar su participación. Al zamorano le queda la satisfacción de haberse impuesto en la categoría platino, que reconoce a los participantes en la Sierra Nevada Límite 180 kilómetros y la Subida al Veleta.

En mujeres la italiana Sabine Gandini fue la más rápida, con un tiempo de dos horas, veintidós minutos y cincuenta y cinco segundos. En segunda posición entró Andrea Jennifer, a diecisiete minutos, y en tercera Dorota Radomanska, a diecinueve minutos. Esta última había sido la ganadora el sábado en la Límite de 92 kilómetros y se adjudicó la clasificación 'escalador de oro' en categoría femenina. Gandini, que viene de participar en una carrera en los Dolomitas, se deshizo en elogios para la organización y el entorno en el que había pedaleado, pero reconoció que la altitud y el fuerte viento endurecieron la marcha tremendamente. De vuelta a Pradollano, algunos participantes comentaban que hubo curvas en las que las rachas de viento les llegaron a parar la bicicleta casi por completo. No siempre es así, pero cuando una marcha cicloturista alcanza los tres mil metros de altitud, las meteorología siempre es un factor determinante, y ayer volvió a serlo. La entrega de premios contó con dos invitados de lujo. Asistieron el doble medallista de plata en los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada, Lucas Eguíbar, y el ciclista profesional Luis Ángel Maté, que en pocos días tomará parte en el Tour de Francia.