Movistar contará con un equipo femenino la próxima temporada

El equipo Movistar hizo balance este lunes de la campaña 2017, presentó dos importantes novedades de cara a la próxima temporada y expuso los resultados del proyecto de Big Data aplicado al rendimiento de sus corredores durante la edición de la Vuelta a España que concluyó el domingo con la victoria del británico Chris Froome en la general. La principal novedad será la creación de un equipo femenino que disputará las principales competiciones internacionales la próxima campaña. Una iniciativa destinada a favorecer la integración y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de un deporte tradicionalmente masculino.

Movistar presentó además las equipaciones que lucirá el equipo el próximo curso, tanto para su conjunto WorldTour masculino como para el nuevo plantel UCI de féminas. Una equipación fabricada y diseñada a medida por la marca Endura en Escocia. El culotte conserva el tono oscuro de años anteriores y ejerce de contraste con el llamativo azul del nuevo maillot.

El acto estuvo presentado por el exciclista y ahora comentarista Perico Delgado y contó con la participación de Eusebio Unzué, manager general del Movistar, y Alejandro Valverde, uno de los puntales de la escuadra. Dijo el murciano que se encuentra “bastante mejor de lo que se pensaba hace unos meses” y que la evolución de su lesión producida a raíz de una caída en la primera etapa de la última edición del Tour de Francia va “bastante bien” Ahora quiere “pensar en el próximo año”, recuperarse “bien” y afrontarlo “con garantías”, por lo que ha descartado competir en una carrera en China, el Tour de Guangxi, que tenía en su horizonte con el fin de terminar la campaña sobre la bicicleta.

Insistió Valverde en que tuvo “mucha suerte dentro de la mala suerte” al operarse en Alemania, una intervención que, dijo, fue “muy rápida y bien hecha”, lo que le está permitiendo entrenar incluso sin necesidad de que le retirasen los tornillos que se le pusieron en la rótula. Y reiteró su intención de correr dos temporadas más. "Tengo contrato hasta 2019. De momento vamos a seguir y después ya veremos", finalizó.

Esperanzados con Landa

Valoró por su parte Eusebio Unzué una campaña en la que se ha mezclado lo bueno y lo malo, con 31 victorias, pero también infortunios como el de Valverde. “Hasta el mes de mayo llevábamos una temporada que estaba siendo récord histórico”, dijo, pero “desgraciadamente, con la caída de Alejandro aquel 1 de julio es como si se nos hubiera metido el diablo en el equipo”. Pero quiso quedarse con lo bueno, con la presencia de un equipo muy joven que augura “un futuro a corto y medio plazo muy interesante” pese a no haber podido conseguir ninguna victoria de etapa en la ronda española. “La mala suerte ha sido increíble”, reconoció, pero explicó que ese es un argumento al que no quieren dedicarle “demasiado tiempo”, sino concentrarse en lo que se está haciendo bien y en lo que está por venir.

Se refirió también Unzué al fichaje de Mikel Landa, quien compartirá equipo con Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Con su incorporación buscan, dijo, lo que siempre han hecho, “tratar de tener al mejor español”. “Tenemos la suerte de que llega con la madurez suficiente para que consolide y confirme esos grandes detalles que ha dejado este año y que a muy corto plazo pueda ser, con perdón de Alejandro, el relevo generacional del ciclismo español”, abundó. Y explicó que el interés sobre el vasco viene de lejos, concretamente desde 2013, cuando militaba en el Euskaltel. Se volvió a intentar reclutarle en 2015, pero Landa prefirió marcharse al Sky. “Este año, desde el inicio de la temporada, ya estaban las cosas bastante direccionadas”, comentó. “Esperemos estar a la altura de las expectativas que él se ha creado”, agregó.

Desveló Unzué que Alberto Contador, que ayer dijo adiós al ciclismo profesional, estuvo muy cerca de correr a sus órdenes. "Quisimos los dos, pero los tiempos no jugador a favor", apuntó. Ocurrió en 2010 y el fichaje lo impidió el hecho de que no estuviese completamente cerrado el acuerdo de patrocinio de Movistar que se anunciaría en agosto. "Me hubiera encontrado tenerlo", afirmó. Reconoció el manager general del Movistar que la ausencia del ciclista de Pinto "se notará" ya que "se va un gran corredor", pero subrayó que ahora se está asistiendo al surgimiento de "una generación prometedora".

Y se mostró “especialmente ilusionado” con la creación del equipo femenino para la próxima temporada, del que se responsabilizará Jorge Sanz y que contará inicialmente con una decena de corredoras. “Nuestra idea es salir en 2018 a descubrir la categoría y ya en 2019 hacer ya algo más sólido”. Explicó Carlos López Blanco, director global de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, que “el deporte femenino no es sólo un compromiso con la diversidad, sino que también está siendo la gran aportación del deporte español en los últimos años”, por lo que la compañía no podía quedarse al margen del mismo. Recordó que hay casi dos millones de mujeres que practican en España el ciclismo, por lo que se mostró convencido de que se trata de una apuesta “segura”. “Pensamos que el equipo femenino va a marcar un antes y un después en términos de patrocinio”, concluyó.