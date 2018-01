Vuelta a empezar El conjunto femenino ha cerrado la primera vuelta con dos victorias de margen sobre el descenso, pero no puede relajarse lo más mínimo JUANJO MARTÍN GRANADA Martes, 9 enero 2018, 01:55

La competición ya ha rebasado su ecuador y la sensación es que tanto al Covirán como al Corral & Vargas aún les queda mucho por sudar para conquistar sus respectivos objetivos. Toca volver a empezar, aunque ya no de cero. El conjunto femenino ha cerrado la primera vuelta con dos victorias de margen sobre el descenso, pero no puede relajarse lo más mínimo. El ‘Raca’ ha vivido de las rentas de su fenomenal arranque –tres victorias seguidas– para capear las derrotas que trufaron posteriormente su camino. Ahora vuelve a medirse a esa terna de rivales a los que doblegó meses atrás, por lo que obtener un saldo positivo en esos duelos permitirá vivir con cierto desahogo el tramo final, en el que le tocará enfrentarse a los equipos que habitan la zona noble de la clasificación en Liga Femenina 2. Por su parte, el Covirán ha perdido el liderato de la manera más insospechada posible, pues nadie contaba con un tropiezo en la cancha del Martorell. A los nazaríes se le subió a la cabeza el éxito de sus siete victorias consecutivas y no tomaron en serio al conjunto catalán, que sin cuajar un partido extraordinario les hizo morder el polvo. El cuadro dirigido por Pin ha perdido el liderato en LEB Plata, pero sigue dependiendo de sí mismo para conquistar la única plaza de ascenso directo y evitar la quiniela de los ‘play offs’. Eso sí, para ello debe concienciarse de que no son admisibles errores como el de la última jornada. La resaca copera volvió a pasarle factura a un Covirán que en este mes de enero luchará por un título y aún puede dejar descolgado a un rival directo por subir como Alicante.