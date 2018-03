LEB Plata La travesía final hacia el ascenso arranca en Murcia Maodo busca la canasta contra tablero. / RAMÓN L. PÉREZ La relajación vista en algunas fases de la campaña en el bando nazarí ya no tiene cabida JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 01:57

Ocho partidos le quedan por delante al Covirán para conocer si podrá acceder a la LEB Oro a través de la vía directa, es decir, sin necesidad de disputar los 'play offs'. Para conseguirlo no depende más que de sí mismo, aunque eso no significa que vaya a ser fácil. La travesía esconde numerosos peligros y citas en las que los rojinegros se enfrentarán a contrincantes que también tendrán mucho en juego. La relajación vista en algunas fases de la campaña en el bando nazarí ya no tiene cabida. Sólo con la directa metida será posible mantenerse con estabilidad en lo más alto de la tabla en esta larga travesía hacia la LEB Oro, sin importar lo que hagan por detrás Alicante o La Roda.

El cuadro granadino se ha ganado ese derecho gracias a su reciente buena racha, que le ha llevado a conquistar cuatro victorias seguidas. La última se celebró en las barbas del cuadro manchego (78-62), que perdió así su condición de líder en un encuentro en el que los nazaríes lo bordaron durante una espléndida primera mitad. Esa hazaña ante los castellanos no debe caer en saco roto, y menos a las primeras de cambio. De ahí que sea tan importante no errar en el compromiso de esta tarde (19 horas) en Murcia.

El cuadro pimentonero encara esta cita bastante renovado con respecto a la primera vuelta. Al frente del banquillo está ahora Armando Gómez, relevo de Joaquín García desde hace algo más de un mes. Con respecto a efectivos también presenta novedades el equipo murciano, que cerró poco antes del límite a Pepe Llorente. El base compartirá la dirección de juego con Ballesta, por lo que habrá que ver cómo se compenetran ambos en la primera cita oficial tras esta incorporación. Los rojinegros ya vivieron en sus carnes la pasada semana una situación similar con Medina, recién unido a las filas de La Roda y que apenas hizo algo de ruido al no estar acoplado con sus compañeros.

Virtudes

Con independencia de las vicisitudes del adversario, el Covirán debe poner en valor las virtudes que le han mantenido en la parte alta de la tabla toda la campaña. Con Bortolussi más entonado tras superar con éxito su periplo académico -catorce puntos en el segundo acto frente a los manchegos- y un 'Carlinhos' superlativo (26 de valoración en la última jornada), los nazaríes están en disposición de batir a cualquier oponente que se les ponga por delante. El brillo de los dos veteranos se une a la constancia de Wright en la pintura y a la contribución esporádica de la muñeca de Rodríguez. Ese cóctel, al que hay que añadir la experiencia y galones de Almazán, ha de resultar demasiado cargado para cualquier enemigo.

Eso sí, los discípulos de Pin no pueden escatimar en esfuerzos a la hora de mantener la concentración en su juego. Ya ha habido despistes con consecuencias fatales para sus intereses y la victoria de anoche de Alicante ha de servir de recordatorio de que no hay margen para la especulación. Lo único que les conducirá a la LEB Oro es una larga racha de triunfos, para así conservar la renta de una victoria que poseen con los levantinos, ante los que tienen perdido el 'average'. El técnico granadino resalta que «para nosotros es un partido muy importante, como todos los que quedan. La Roda juega con Morón y es un partido complicado, mientras que nosotros necesitamos seguir en la línea que hemos llevado casi todo el año. Hay que ser sólidos en defensa y mantener el juego de equipo por encima de las individualidades, además de salir con la mentalidad de ir a por el partido desde el salto inicial». Pin subraya que «hemos jugado tres veces con Murcia -incluyendo la pretemporada- y nos ha ganado dos. Es un reto para nosotros y una oportunidad de superarnos como equipo».

La plantilla del Covirán comparecerá en el pabellón Príncipe de Asturias al completo tras no haber sufrido ningún percance en la última semana. De este modo, el entrenador dispondrá de todo su arsenal para contrarrestar a Matagrano (14'1 puntos y 5'3 rebotes) y al británico Don (11+7), quien clavó el triple definitivo en el revés nazarí de la primera vuelta. Esa fue una de las escasas alegrías del Murcia como visitante, pues es en casa donde más fortaleza ha mostrado. Ahora los rojinegros tratarán de devolverle la moneda con tal de no perder el liderato.