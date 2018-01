LIGA FEMENINA 2 Resurrección o hundimiento Sasha Begenisic busca a una compañera. / J.L.P. El Corral & Vargas 'Raca' viaja a Tenerife con la intención de vencer y compensar el inoportuno revés de la pasada semana JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 20 enero 2018, 01:55

El Corral & Vargas Ramón y Cajal desperdició hace una semana una excelente ocasión para hacer acopio de tranquilidad en esta segunda vuelta. Su revés frente al Campus Promete (76-83) escoció especialmente por el hecho de que las nazaríes perdieron el 'average' particular con las riojanas, a las que doblegaron en la primera vuelta por un punto menos (59-65). De esta manera, la escuadra granadina quedaría por detrás de este adversario en caso de igualdad a victorias. La ventaja para las 'leonas' es de un triunfo actualmente, pero ahora viven con la amenaza continua de que cualquier derrota les meta de lleno en el 'pozo' de la tabla.

Por ese motivo, el plantel dirigido por Quique Gutiérrez ha de conquistar un resultado favorable antes de que la situación se torne crítica, y nada mejor que cumplir ese objetivo en un enfrentamiento ante un rival directo por la permanencia. El 'Raca' se desplaza a Tenerife para su duelo de esta tarde (21.00, hora peninsular) en la cancha del Adareva, en la que tratará de revitalizar sus posibilidades de salvación.

El conjunto insular marcha penúltimo con tres escasas alegrías en su zurrón, aunque la última llegó la pasada semana. El Adareva fue capaz de sacar adelante su complicado partido en tierras madrileñas ante Distrito Olímpico (68-74) y agravó el pesar de las granadinas, que vieron cómo se redondeaba su fatídica jornada con la victoria de Almería frente a Santa Gema (51-67). La ventaja con los de abajo quedó reducida así a la mínima expresión, un escenario nada halagüeño si se tiene en cuenta que las granadinas se miden a los equipos de la zona alta en la parte final del curso. Es decir, está 'obligado' a vencer ahora la mayor cantidad de partidos contra adversarios de nivel similar para no verse con la soga al cuello cuando le toque jugar ante los primeros clasificados en la Liga Femenina 2.

En el compromiso de esta tarde también estará en juego el coeficiente de puntos entre ambos clubes. El 'Raca' venció en la primera vuelta por nueve unidades (69-60), por lo que en caso de no poder celebrar el triunfo al menos ha de conservar esa renta sobre las canarias. Ceder el 'average' con uno de los de abajo por segunda semana consecutiva tendría unas consecuencias funestas y agravaría la delicada situación anímica del equipo rojillo.

Gutiérrez asevera que «si perdemos en Tenerife nos vamos a meter al 100% en la pelea por el descenso, donde ya estamos, pero con más claridad. Queda mucha Liga, ni ganando nos vamos a salvar ni perdiendo hemos descendido, pero es evidente que se trata de una buena oportunidad». El técnico también pormenoriza la situación diametralmente opuesta con la que llegan ambos conjuntos a esta cita. «Venimos de perder de manera dramática un partido que era importante para nosotros y Adareva ganó un duro duelo, por lo que los estados mentales son muy distintos».

El técnico nazarí tendrá que lidiar una semana más con la doble baja de Ganter y Molina. La ala-pívot sigue recuperándose tras pasar por el quirófano a causa de un edema óseo, mientras que la base tampoco ha viajado por su dolencia en la fascia plantar, que amenaza con tenerla más tiempo alejada de las pistas. Con tal de suplir esa ausencia, el club ha inscrito a Pili Arrivi como jugadora del primer equipo, del que ya formaba parte como delegada. No obstante, la exterior aún no está recuperada del todo de su grave lesión de rodilla y aún no tiene carta blanca para jugar, por lo que sólo efectuará en principio el calentamiento previo junto al resto de jugadoras del 'Raca'.

Además, Quique Gutiérrez deberá tener en cuenta que tanto Laura Arrojo como Sasha Begenisic han sufrido sendos percances en los últimos días que les han impedido entrenarse con normalidad. «Estamos teniendo muchos problemas físicos de los que vamos recuperándonos», sostiene el entrenador.

El concurso de todas las integrantes del equipo granadino es clave, pero más si cabe el de la pívot bosnia, que tendrá la misión de minimizar el martilleo interior de Pool. La estadounidense marca el ritmo en la pintura con un 'doble-doble' de media (14'2 puntos y 11'5 rebotes), por lo que someterla a un férreo marcaje podrá contribuir a las opciones de victoria de un Ramón y Cajal. Tampoco podrá despistarse con Eva Serra, quien ya fue un quebradero de cabeza en la primera vuelta (17 puntos) y que, junto a Basáez y Bejarano, conforman un perímetro al que no se le puede conceder ni un centímetro de ventaja. Las posibilidades de acercarse a la permanencia dependen de ello.