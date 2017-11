LIiga Femenina 2 Punto de inflexión para el Ramón y Cajal Alfredo Aguilar El conjunto nazarí está obligado a conseguir la victoria en el duelo frente al MagecTías canario, rival directo en la batalla por la permanencia JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 25 noviembre 2017, 01:33

Mucho en juego para el Corral & Vargas Ramón y Cajal esta tarde en el pabellón Paquillo Fernández de Granada. El cuadro nazarí recibe a las insulares del Magec Tías, otro equipo inmerso en la lucha por la supervivencia en Liga Femenina 2 y al que debe superar para acercarse a la salvación deportiva. Ambos poseen ahora mismo el mismo balance de victorias y derrotas (3-5), por lo que el ganador saldrá reforzado en pos de la permanencia, mientras que el caído se acercará inexorablemente a la zona baja de la clasificación.

La condición de punto de inflexión no pasa desapercibida para el técnico Quique Gutiérrez, quien asevera que «es de los partidos que hay que ganar sí o sí. Actualmente tenemos cierto margen y si nos imponemos tomaremos ventaja sobre el resto. Si no, nos meteremos de lleno». La plantilla de 'Raca' ya sabe lo que es desperdiciar una buena oportunidad para atiborrarse de tranquilidad en la tabla tras su derrota de la pasada semana en la pista del Olímpico 64 Santa Gema (69-62), por lo que no desea añadir una nueva decepción en un momento anímico complicado, al haber encadenado cinco derrotas en sus últimos encuentros. «El equipo ha reaccionado bien y anímicamente no está 'tocado' después de la última derrota y a pesar de llevar una mala racha», aclara el entrenador nazarí.

Gutiérrez no podrá contar una vez más con Ganter que, tras casi dos meses de tratamiento conservador, pasará finalmente por el quirófano para recuperarse del edema óseo en su pie izquierdo. El cuadro rojillo ya se ha habituado a no poder echar mano de la ala-pívot, quien tan sólo jugó en el primer duelo oficial de la campaña.

El Ramón y Cajal intentará repetir el triunfo de la pasada campaña sobre Magec en la fase de ascenso (66-64) en un partido que necesitó dos prórrogas. Las insulares, lastradas por las bajas y también por su inesperado tropiezo de la última jornada en casa contra Distrito Olímpico (60-62), confían sus opciones de victoria al aporte de Montero (14'8 de valoración) y de la argentina Santana (17'5), sus principales referentes en la pista.