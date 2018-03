BALONCESTO LIGA FEMENINA 2 «Esta plantilla merece tener continuidad porque ha mostrado nivel competitivo» Quique Gutiérrez da instrucciones a sus jugadoras. / RAMÓN L. PÉREZ Quique Gutiérrez, técnico del Corral & Vargas, valora con satisfacción haber logrado ya la permanencia en la temporada del debut en la categoría JULIO PIÑERO GRANADA Jueves, 15 marzo 2018, 02:00

El Corral & Vargas respiró tranquilo el pasado fin de semana después de asegurar con antelación la continuidad una temporada más en la Liga Femenina 2. Su brillante y sorprendente victoria en la cancha del Spar Gran Canaria el pasado jueves le valió para anticipar la consecución del objetivo, lo que supone un éxito en su primer año de participación en la segunda categoría del baloncesto nacional. Este sábado (19.00 horas) celebrará con sus aficionados en el pabellón Paquillo Fernández ante el CB Almería una permanencia que ha resultado menos sufrida de lo esperado.

Quique Gutiérrez, el técnico del equipo granadino, cree que lo que han conseguido «tiene mérito y es para estar muy contentos, porque cuando empezamos la competición no teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar durante la temporada. Tuvimos nuestras rachas malas, pero supimos competir, sobre todo ante los equipos de la parte baja, con los que logramos buenos resultados y eso nos hizo estar todo el año fuera del descenso».

Estima que el buen inicio que firmaron les ayudó mucho para conseguir el propósito que se habían marcado para el debut en la categoría. «No pensaba mucho lo que nos iba a costar, porque no conocía la competición. Era tanta la ilusión y las ganas que daba igual lo que costara. Tuvimos la suerte de empezar muy bien, al ganar los tres primeros partidos y eso nos dio muchísima tranquilidad. Pasamos después momentos complicados, pero siempre tuvimos margen de error. Fue relativamente tranquilo el año. Lo que peor llevamos son las lesiones. Tres jugadores de doce han pasado por el quirófano», explica.

No conocía por dentro el nivel que iba a deparar esta categoría y observa que es «exigente, sobre todo físicamente cuando juegas contra los equipos de la parte alta. Ahí notamos mucha diferencia física. Por el nivel de calidad y talento tenemos una ventaja respecto a los equipos de abajo, al poder manejar diez jugadoras de un nivel muy parejo».

De cara ya a la siguiente temporada, le encantaría que se diera continuidad al proyecto para poder seguir creciendo. Gutiérrez manifiesta que «como entrenador me gustaría que el equipo se pareciera mucho al de este año. Darle continuidad a la plantilla y que los cambios sean para aportar un mejor nivel físico. Eso lo hemos echado en falta en demasiados partidos. La plantilla merece seguir, porque ha tenido nivel competitivo».

Deseo de seguir

El entrenador del Corral & Vargas Ramón y Cajal se ha sentido muy a gusto durante esta campaña. Reconoce que «me lo he pasado muy bien esta temporada, estoy muy identificado con el club y sobre todo con mis jugadoras. Por todo eso me gustaría continuar. No me planteo otra cosa que no sea seguir con ellas otro año más».

Sí ha echado algo en falta haber contado con más afluencia en la grada durante los encuentros disputados como local. Quique Gutiérrez comenta que «ojalá hubiera venido más gente a nuestros partidos, pero coincidimos demasiados días con el Covirán y es algo que tendremos que plantear mejor para que la gente se anime a venir a vernos. Si el club piensa que es una medida que nos puede ayudar, pues perfecto. Tenemos que intentar que venga más público».