Baloncesto Pasaporte directo a LEB Oro sin un 'tirano' estadístico Devin Wright, MVP del Covirán, aplaude al público. / RAMÓN L. PÉREZ El Covirán se proclama campeón sin tener presencia en el 'top-5' de los rankings, lo que ratifica la fuerza de un bloque con los minutos muy repartidos JUANJO MARTÍN GRANADA Martes, 24 abril 2018, 00:19

La temporada ha concluido con el final más feliz posible para un Covirán que ya es de Oro. Este hito de la entidad rojinegra -tercer ascenso en seis años- se ha construido con una plantilla en la que había muchos quilates y los minutos se cotizaban alto. Eso explica por qué no aparece ningún discípulo de Pablo Pin en los principales rankings estadísticos de la LEB Plata, en la que los 'play offs' arrancan este viernes y en la que han descendido deportivamente a la Liga EBA tanto Cambados como Zamora, Agustinos y Martorell.

El nazarí más valorado ha sido Devin Wright, que ha promediado 13'8 puntos en treinta partidos. Esa cifra sólo le permite alcanzar la decimoctava posición, muy lejos de los 20'6 de Tyson Pérez (Canoe) o los 19'6 de Nakidjim (La Roda). Eso sí, el pívot del Covirán ha conseguido ese registro en apenas veinte minutos en la cancha. Eso le da más valor a sus estadísticas, pues sus números habrían sido mejores con grandes minutadas a sus espaldas. Wright es también el máximo anotador (12 puntos) y reboteador (6'2) del Covirán, que no ha dependido del pívot para ganar sus partidos y que ha sacado adelante los compromisos con independencia de que el 'center' estuviera fino o gris.

El hecho de no contar en la plantilla con un claro dominador estadístico ha permitido al Covirán no ligar su resultado en los partidos al estado de gracia de un referente en concreto. La ventaja de no depositar toda la responsabilidad sobre un único hombre es que hay mayor variedad de jugadores de los que echar mano. Así ha sucedido este año con Eloy Almazán (12'1 de valoración tras un arrollador inicio), 'Carlinhos' (12'8) o Bortolussi (10'1), el trío que ha escoltado con más frecuencia al MVP Wright.

El otro jugador que aparece bien posicionado en algunos apartados estadísticos es precisamente Carlos de Cobos. El malagueño ha sido decimocuarto en asistencias (3'4) y decimonoveno en robos (1'2), igualmente alejado del podio de esas facetas. Eso sí, el base puede presumir de ser uno de los tiradores más certeros de toda la competición.

El director de juego no suele acaparar muchos tiros, aunque cuando se levanta hacia el aro lo hace con enorme acierto. El nazarí es el tercer mejor triplista de toda la Liga con su 44% de eficacia (36/81), sólo por detrás de Ervin (Zamora) y Poston (Plasencia). Además, De Cobos ha sido el segundo mejor en tiros libres con un 87% (53/61). Al nazarí sólo le ha rebasado en el ránking Chris Hansen (Zamora), quien ha concluido con un estratosférico 93% (89/96). Destacar en ambos apartados de tiro le erige como la muñeca más fiable de la LEB Plata.

Segundo ascenso andaluz

Por otra parte, la web de la FEB recuerda que el ascenso del Covirán es el segundo de un equipo andaluz en los dieciocho años de competición. El primero ocurrió hace quince temporadas -bajo la denominación de LEB 2- y lo protagonizó el Algeciras, que comenzó ese curso a las órdenes de Sergio Valdeolmillos. El granadino se marchó poco antes de los 'play offs' para entrenar al CB Granada, por lo que Porfi Fisac tomó entonces los mandos de la escuadra gaditana y fue el técnico con el que se subió a la LEB. De esta manera, el éxito del primer equipo de la Fundación rompe una sequía de tres lustros sin ascensos por parte de un club con sede al sur de Despeñaperros.