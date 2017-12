BALONCESTO Nuevo hándicap interior para cerrar el año Devin Wright se dispone a machacar el aro en el partido ante Navarra. / RAMÓN L. PÉREZ Los problemas físicos de Wright se suman a la baja de Torres de cara al duelo ante Vitoria, el último antes del ecuador JUANJO MARTÍN GRANADA Viernes, 29 diciembre 2017, 00:57

El entrenador Pablo Pin debe hacer un considerable esfuerzo por recordar cuándo fue la última vez que afrontó un partido sin tener que echar un vistazo a la enfermería, especialmente en lo referente a los hombres altos. A la rotación interior del Covirán nunca le han sobrado centímetros al estar conformada por uno de los cuartetos más bajos de toda la LEB Plata, pero esa ausencia de altura se ha acrecentado en las últimas semanas por causa de lesiones. Iriarte ha sido el más castigado en la primera vuelta, si bien es Ferrán Torres quien se perderá con total seguridad el encuentro de esta tarde (18 horas) frente al filial del Baskonia.

El pívot catalán aún está convaleciente del problema de aductor que se produjo hace unas semanas en el calentamiento previo al choque contra Agustinos y vivirá su tercer partido en el que no podrá vestirse de corto, pues en Ávila sí saltó a la cancha pese a estar lastimado. A esa baja confirmada podría sumársele la de Devin Wright, futuro Baltasar en la cabalgata de Reyes y que se hizo daño en la planta del pie tras un mate ante Navarra.

El gallego apenas ha podido ejercitarse estos días, si bien desde el club apuntan que podrá jugar esta tarde en la cancha del cuadro vitoriano pese a no estar en plenitud física. También sufre unas molestias en su tobillo Iriarte a raíz de una mala caída en el duelo ante los pamploneses del pasado fin de semana, aunque en su caso la lesión no reviste demasiada gravedad y sí estará a disposición del entrenador para el choque de esta tarde en Vitoria. «Estamos teniendo problemas físicos para completar los entrenamientos. Ferrán no jugará y tanto Devin como David llegarán entre algodones», expresa Pin.

Los recientes fichajes de Dimakopoulos y Williams añaden más peligro al filial vasco

Las condiciones en las que se encuentra el juego interior no son las mejores, pero el equipo nazarí debe sobreponerse una vez más a ese hándicap para conseguir hoy la que sería su séptima victoria consecutiva. El billete para la Copa LEB no corre peligro salvo en el improbable supuesto de que L'Hospitalet o La Roda le remonten más de cien puntos de 'average' global, pero sí está en juego la condición de anfitrión en esa final por el título.

Los rojinegros poseen una ventaja de 42 puntos sobre Alicante, por lo que tienen margen si caen frente a Baskonia y los levantinos triunfan en Albacete. De esta manera, el Covirán goza de un suculento 'colchón' que invita a pensar en una segunda final de Copa consecutiva en el Palacio, en la que el rival podría no ser finalmente Alicante, pues la cita en el pabellón del Parque manchego es de enjundia.

Más allá de las cábalas coperas, el cuadro granadino debe salir con ambición a la pista del Baskonia para cerrar el año con una victoria que le recuerde que el paréntesis de este título oficial es el primer objetivo, pero no el principal de la temporada. El ascenso de categoría es la meta que se ha fijado la entidad nazarí y el mejor camino para alcanzarla pasa por concluir la fase regular en primera posición, evitando así el carácter impredecible de unos 'play offs' en los que los de Pin han sido eliminados contra pronóstico, hace dos años en cuartos frente a Ávila y el pasado en 'semis' contra Zornotza, en ambos casos a pesar de disponer del factor cancha a su favor.

La única manera de sortear los cruces es proclamarse campeón liguero a finales de abril, y para ello resulta indispensable sacar adelante partidos como el de esta tarde. El Baskonia no ha ofrecido un buen nivel hasta el momento, aunque los filiales mejoran sus prestaciones tradicionalmente en la segunda parte del campeonato. El enjambre de jugadores jóvenes y de distinta procedencia siempre se deriva en malos arranques, pero el paso de las semanas se torna terapéutico para este tipo de conjuntos.

Además, el cuadro vitoriano ha incorporado en las últimas semanas al estadounidense Rodney Williams y al griego Dimakopoulos, quienes apenas han tardado un suspiro en erigirse como referentes de la plantilla, en la que casi todo el peso recaía hasta el momento sobre Gluditis. El escolta letón promedia 16 puntos y 2'7 robos que le sirven para distinguirse del resto con su promedio de 15'5 en valoración. El equipo comandado por Txakartegi presenta diversos jóvenes con mucho talento en sus venas pero aún por explotar, lo que provoca un rendimiento irregular que ha llevado al filial baskonista a la antepenúltima posición en la tabla.

Apenas tres victorias -por once derrotas- iluminan una trayectoria en la que los jóvenes jugadores se están curtiendo por las malas en esta campaña, en la que el gran premio es ser citado por el primer equipo para un encuentro de la Liga Endesa o de la Euroliga.

La bisoñez del contrincante debe ser un aspecto del que debe sacar provecho el Covirán. La veteranía de jugadores como 'Carlinhos', Bortolussi o Almazán tiene que quedar patente una vez más sobre la cancha para atar un triunfo que le garantice el liderato al término de la primera vuelta. Una vez ratificado su puesto de privilegio en la final de Copa, sólo quedará sentarse y contemplar con calma todo cuanto suceda en el resto de la jornada con la que se cierra la primera manga y que se disputará a partir de las 20 horas, es decir, con el encuentro de los nazaríes ya finalizado. La pelea por la segunda plaza debe resultar algo totalmente ajeno a los rojinegros, pero para eso hay que doblegar antes al filial del Baskonia.