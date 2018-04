«Lo normal en Oro será perder muchos partidos. La afición debe entenderlo» Pablo Pin Entrenador del Covirán Granada El técnico lanza un mensaje de «humildad y paciencia» para luchar por la ACB «en unos años» JUANJO MARTÍN GRANADA Jueves, 26 abril 2018, 20:30

La sonrisa que se le borró de un plumazo tras caer hace doce meses ante Zornotza ha regresado al rostro de Pablo Pin (Granada, 1982). El entrenador parece algo más cómodo por estar siempre en el ojo del huracán de la grada, que este año ha disfrutado con el ascenso a LEB Oro y que ya sueña el regreso a la ACB. Ese anhelo es compartido, si bien el técnico mantiene la cautela de que será un camino de, al menos, varios años.

-¿Cómo se despierta uno por la mañana sabiendo que es de Oro?

-Los primeros días te encuentras fuera de lugar al no estar entrenando. Después, la cabeza te pone a pensar sobre la próxima temporada conforme acabas. Ya estamos viendo cosas a mejorar y diversos aspectos de la campaña que viene.

-Cuando logró el ascenso en Pamplona, ¿qué sentimiento predominó? ¿La alegría o el alivio?

-Sobre todo alegría, aunque es verdad que en algunos momentos dije 'qué descanso'. Era un objetivo que teníamos metido en la cabeza desde el minuto uno. Ya habíamos dicho que queríamos subir, si era como campeones mejor, por lo que se trata de una alegría inmensa.

-Ya a toro pasado, estos dos últimos años lo ha pasado mal.

-Sí. En la primera campaña en Plata teníamos muchos jugadores de Nacional y EBA con los que acabamos quintos. No se valoró en su justa medida lo que hicimos esa temporada. El año pasado fue agridulce porque hubo buenos momentos, con la Copa y con buen baloncesto, pero a todos se nos quedó el mal sabor de boca final. Este año al fin lo hemos podido sacar adelante.

-Tras el revés ante Zornotza planteó su dimisión. El 'palo' fue duro.

-Ha sido la derrota que más me ha dolido desde que estoy entrenando, incluso de mi época de jugador. Ese año tuve algunos problemas de salud a causa del estrés y por eso hablé con la directiva. Ellos me dieron toda su confianza y me dijeron que no iban a dejar que me fuese bajo ningún concepto. Me vino bien esa campaña para gestionar todo lo que no es la pista, es decir, el entorno, el ambiente, todo lo que se genera alrededor del equipo. Este año eso lo he llevado bastante mejor.

-Ser granadino en un banquillo nazarí no es fácil. La grada siempre está apretando.

-Hay de todo, como en todos los sitios. A mí me ha servido fijarme en las cosas buenas. De cuatro o cinco mil personas que hay en el Palacio hay una cantidad 'x' a la que no le gusto, pues lo entiendo y lo respeto. Yo me he fijado más en la gente que me quiere a mí y quiere al equipo, que son muchos más.

-Copa, Liga y ascenso directo. Póngale un pero a la temporada.

-Me hubiera gustado ganarle un partido a Alicante y otro a Murcia. Con Alicante puedes contar con esas derrotas porque es un gran equipo. Al final se ha desinflado porque su mejor jugador (Pedro Rivero) no ha sido regular a nivel físico por su edad, pero ahora en 'play offs' son favoritos. Luego está el partido de Murcia, sobre todo el de allí, que me sentó fatal. Esperaba una victoria importante que nos hubiera disparado en la clasificación y nos habría dado más tranquilidad.

-¿Ha notado la diferencia de poder entrenar todos los días sin limitaciones horarias para que estén todos los jugadores?

-Muchísimo. El cuerpo humano está mucho más preparado para trabajar por las mañanas al haber descansado por la noche. Había más predisposición en los jugadores y también en el cuerpo técnico, pues entramos a las nueve de la mañana al club y entrenamos a las siete de la tarde. La energía matinal es mayor.

-Estos años su caballo de batalla ha sido la defensa y el rebote, pero este curso lo ha cambiado por la concentración. ¿Qué ha pasado?

-Al final el equipo ha sido muy solvente en esos apartados. Hemos tenido la mejor defensa de la Liga, somos los que más rebotes ofensivos hemos cogido y a los que menos les han capturado. Aun así, había partidos en los que los fallos de concentración nos castigaban mucho. Si se cumplen algunas reglas, hay que seguir exigiendo otras. El equipo ha respondido bien y hemos perdido pocos balones en la segunda vuelta pese a mantener nuestro ritmo de partido. Ese es un detalle de concentración absoluta.

-¿Se veía el equipo tan capacitado para subir que a veces se relajaba más de la cuenta?

-Puede ser que al principio hubiera momentos en los que no se le da importancia a todas las jugadas y el final aún se veía lejano. Cuando se va apretando todo el mundo debe subir su nivel. También había que dar tiempo para hacer que todo funcionara y los jugadores se acostumbraran a 'Carlinhos', Corts y Alo, que son los que más manejan el balón. Cuando todo eso conectó mejoramos muchísimo.

-Hubo partidos con altibajos increíbles. Lo mismo se hacía un parcial 15-0 que se encajaba un 0-10.

-Por nuestra forma de jugar, con minutos para todos, no es fácil estar enchufado en la primera jugada. Necesitábamos que los jugadores entendieran que eso es importante para nuestro estilo. Hemos tenido una 'pelea' un tiempo hasta que al final lo hemos conseguido.

-Pese a los vaivenes, nadie se acuerda del camino y sólo de que se ascendió sin pasar por los 'play offs'.

-Quitarse las eliminatorias no era fundamental, porque si nos metíamos éramos uno de los mejores equipos, pero subir directos nos da más tiempo para planificar, ver patrocinios y estudiar jugadores con tranquilidad. Los altibajos son naturales, el único club que no los ha tenido es La Roda y nosotros tenemos mejor plantilla que ellos. Lo importante es mantenerse arriba en los momentos bajos y lo hemos hecho.

-¿Cómo ve los 'play offs' desde la distancia? ¿Algún favorito?

-Para mí Alicante, tienen a Rivero que es un jugador más decisivo que cualquiera de los nuestros. Luego tienen a gente experimentada como Lafuente o Lobo. Hay un 'tapado' que es Navarra, todo el año renqueando pero llega a un nivel alto a las eliminatorias. La Roda ha estado muy bien todo el año, pero hay que verles en 'play offs'.

-¿Ha sido difícil contentar con minutos a todos los jugadores? Había mucho talento en la plantilla.

-Lo primero que les dejo claro es que conmigo es muy complicado jugar 30-35 minutos. Primero por la intensidad de juego y luego porque es la mejor manera de evitar lesiones, sobre todo al final de temporada. Para mí lo fácil habría sido jugar con 'Carlinhos' y Eloy 35 minutos, pero la aportación de gente como Corts, Germán o Ferrán da la razón a esta forma de jugar. Los jugadores lo entienden y vamos todos de la mano. Ahora llegaríamos muy bien a unos 'play offs', pero llegamos aún mejor a las vacaciones. Las rotaciones van más por sensaciones, no por el cronómetro. Nosotros defendemos a todo campo, no especulamos ni permitimos tirar a la primera, siempre hemos hecho dos contra uno en bloqueos directos... Es difícil aguantar así muchos minutos. El único que lo hizo fue De Cobos y porque al principio sufríamos un poco con Corts.

-¿Ha comenzado ya la planificación de la próxima campaña?

-He tenido reuniones individuales con los jugadores, resolviendo algunos trámites suyos (pisos, viajes...) y dando un plan específico de preparación física para los que tienen renovación automática. La LEB Oro aún está jugándose y es complicado buscar jugadores, sobre todo sin saber aún el presupuesto exacto. La idea es dar continuidad a gran parte del bloque y hacer retoques. No es fácil encontrar jugadores dispuestos a entrenar bien todos los días y hay que aprovecharlo. Tenemos a gente que da la cara por el club y por el entrenador. Esa conexión que tenemos es uno de nuestros fuertes.

-¿Va a zanjar el resto de renovaciones en tiempo récord, en abril?

-No, hay que esperar un poco. Estas semanas extras corren a nuestro favor y podemos adelantarnos, ver a jugadores con mucha antelación... La idea es buscar a gente que conozca la Liga y construir un bloque sólido junto a los que continúen de esta temporada.

-¿Va a mantener la filosofía de fichar sólo a jugadores vinculados a Granada?

-Hay ciertos jugadores que me gustaría tener y tengo uno en la cabeza desde que terminamos. Pablo Almazán puede ser el mejor '3' de la Liga y está a un nivel económico que va a ser complicado. Como entrenador me parecería un lujo tenerle por el tipo de jugador que es, su conexión con la plantilla, el hecho de tener a su hermano... Tiraremos de todos los cabos para ver si es posible.

-¿Costará mucho inculcar al aficionado que el objetivo del próximo curso no es subir a la ACB?

-(Risas) Creo que va a costar al principio porque venimos de unos años en los que hemos ganado muchísimo. Ahora vamos a una Liga en la que el séptimo tiene balance negativo. Lo normal será perder muchos partidos y tener rachas negativas. La gente debe entenderlo y lo importante es que sigamos juntos en la misma línea. El mensaje del club será desde el principio de paciencia. Breogán ha tardado doce años en subir, Melilla veinte y Burgos necesitó cuatro ascensos.

-¿La ACB es entonces un objetivo más a medio-largo plazo?

-Sí, se trata de una construcción a todos los niveles como club a lo largo de los años. Para empezar habría que hacer una conversión a SAD que no es cosa de dos días. Ahora mismo suena tan remoto que tenemos que concentrarnos en disfrutar la LEB Oro, que vuelve a ser una Liga potente y será muy competida.

-Dentro de la línea de seguir creciendo, ¿cuál podría ser un reto adecuado para club de cara al próximo año?

-Como entrenador diría que salvarnos, pero depende de cómo fichemos. Hablar de 'play offs' queda lejano ahora mismo. Primero hay que ver qué equipo podemos elaborar y luego sumar las 12-13 victorias para salvarnos. Todo lo que venga después será para bien. Hay que ir con humildad, pero con nuestra dosis de ambición que siempre hemos tenido.