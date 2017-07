BALONCESTO Pau Gasol apoya el derecho a votar en el referéndum catalán "Yo siempre soy partidario de votar y de ejercer tu derecho y de tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y a tu familia" IDEAL.ES Lunes, 10 julio 2017, 12:29

Pau Gasol acudió al programa Fora de sèrie, de la cadena de televisión pública catalana TV3, donde habló, entre otras cosas, de la situación política nacional y, en concreto, de la catalana.

En relación el referéndum, el jugador de los Spurs se manifestó de la siguiente forma: “No sé si se hará. Yo siempre soy partidario de votar y de ejercer tu derecho y de tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y a tu familia. Aquí, y en cualquier lugar, las personas se han de involucrar y no se han de quedar sin votar. Ya veremos si será posible votar. No sé si se producirá o no, ni qué valor tendrá".