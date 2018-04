BALONCESTO Ferrán Torres no jugará en la LEB Oro con el Covirán El pívot ha decidido regresar a Cataluña tras lograr el ascenso El pasado verano solicitó una excedencia en la empresa en la que trabajaba como pintor y ante el Baskonia cerrará su etapa en Granada JULIO PIÑERO GRANADA Viernes, 20 abril 2018, 02:07

Ferrán Torres disputará mañana sábado su último partido con el Covirán Granada. Lo va a hacer a lo grande tras haber contribuido al ascenso a la LEB Oro en su primera y única temporada con el conjunto rojinegro. El pívot catalán ya ha comunicado que va a regresar a Tarragona para continuar con su profesión, que abandonó por un año al solicitar una excedencia en la empresa en la que trabajaba como pintor. Tratará de compatibilizarlo jugando en algún equipo de baloncesto catalán cercano.

Casi toda su carrera como jugador de baloncesto la desarrolló en el Basquet Tarragona, con el que jugó tanto en EBA, Leb Plata y Oro. La pasada temporada fue el pívot más destacado en la tercera categoría del baloncesto nacional. Pablo Pin hizo todo lo posible para hacerse con sus servicios y lo convenció para que saliera por primera vez de Cataluña. La oferta fue convincente y ayudó también que el conjunto tarraconense se encontraba con serios problemas económicos y al final consumó incluso el descenso.

En el Covirán Granada ha cumplido con las expectativas y ha asumido en muy buena medida el rol que se le asignó. Le costó adaptarse al principio, pero después encajó muy bien en el equipo y ha ayudado mucho en el juego interior. Se fajó en defensa y también cumplió en ataque con sus movimientos cerca del aro para lanzar a canasta. Sus mejores partidos fueron incluso en esta recta final.

Una lesión en el abductor de la pierna derecha le hizo estar un mes y medio en el dique seco desde final de diciembre. Eso hizo que la entidad rojinegra decidiera acometer la incorporación de un jugador para apuntalar la zona. El elegido fue el senegalés Maodo Nguirane. De esa forma, hasta cinco jugadores se repartieron los minutos para actuar por dentro, lo que hizo que el equipo nazarí tuviera una gran capacidad reboteadora y pudiera defender con una gran intensidad.

El de mañana será su último partido con el Covirán y puede que el de algunos jugadores más, aunque la intención del club es dar continuidad y mantener a un buen porcentaje de los que han estado esta temporada y han ayudado para alcanzar el ascenso. La competición regular llegará a su fin mañana sábado en el Palacio de los Deportes. Será un día para volver a celebrar el salto de categoría en los prolegómenos y a la conclusión del partido, cuando se procederá a la entrega del trofeo de campeón de la LEB Plata.

El equipo vasco, salvado

Habrá menos en juego para los dos equipos. El Baskonia no puede descender en ningún caso ni tampoco acceder a los 'play offs' por el ascenso. El mismo club vasco certificó ayer a través de sus redes sociales que está a salvo de bajar, aunque pierda en Granada. La última plaza de descenso se la van a jugar entre el Cambados y el Plasencia. El que peor lo tiene es el equipo extremeño, que necesita ganar y esperar que no lo haga su rival gallego. Tampoco el Baskonia cuenta con ninguna opción de acabar como noveno clasificado. Esa plaza se la van a jugar entre el Real Murcia y el Canoe, que deben enfrentarse entre sí. El conjunto vitoriano no se puede clasificar para los 'play offs', pero si gana sí incidirá su resultado con los dos equipos con los que puede igualar en la tabla. Si vence en Granada obligaría al Real Murcia a ganar por más de veinte puntos para quedar por encima del Canoe. Si pierde, al conjunto murciano le bastaría con ganar por 13 para ser noveno.

En cualquier caso, tanto el Covirán Granada como su último rival de esta temporada querrán despedirse con un buen sabor de boca de la competición. Con menos tensión, intentarán dar espectáculo.

Ferrán Torres captura un rebote. :: fermín rodríguez / garnata