Nada especial preparado por si llega el salto de categoría Jueves, 12 abril 2018, 01:18

Almazán no tiene preparado nada especial si se da el caso de que el sábado llegue el ascenso, pese a que a principio de temporada comentó en privado que lo mismo lo celebraba de alguna forma distinta. El alero granadino señala que «a priori no tengo pensado hacer nada, aunque no sé si por algún medio me pueden recordar algo que dije en octubre. Espero que no se acuerden. Ya haremos algo entre todo el equipo si llega el ascenso».