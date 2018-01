BALONCESTO Con un escarmiento es suficiente Ferrán Torres, en el encuentro disputado en la primera vuelta. / FERMÍN RODRÍGUEZ El Covirán debe batir esta tarde en el Palacio al colista Zamora para pasar página tras su imprevisto revés en Martorell JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 13 enero 2018, 00:33

Los integrantes de la plantilla del Covirán recibieron la pasada semana un potente tirón de orejas en la cancha del Martorell. Los catalanes sacaron provecho de la apatía mostrada por un cuadro rojinegro que encajó 44 puntos en la primera parte y que sobreestimó su capacidad de reacción al cuajar un buen baloncesto únicamente en el último cuarto. La reacción de los granadinos en esos diez minutos fue loable, pero no esconden los treinta anteriores en los que se dejó llevar ante un rival inferior sobre el papel y en la clasificación, pero que le puso más empeño para lograr la victoria (77-75).

Esa derrota supuso la pérdida del liderato, por lo que el escarmiento fue completo y a todos los niveles. Esta tarde (18.30 horas), los nazaríes tienen la opción de redimirse ante sus aficionados, a los que deben dedicar un ejercicio de esfuerzo y humildad con tal de batir el colista. El Aquimisa Zamora arriba al Palacio de los Deportes en un encuentro en el que los locales están obligados a celebrar una victoria para pasar página y recuperar el crédito perdido hace una semana.

Un tropiezo ante el último clasificado cuesta digerirlo, aunque entra dentro de la magia del deporte, esa que hace que todo sea posible. Sin embargo, un segundo revés frente a los últimos dos colistas de la categoría volaría por los aires buena parte de los méritos acumulados por el Covirán durante la primera vuelta, incluida la condición de anfitrión en la próxima final de Copa. La trayectoria de los granadinos arroja de momento más luces que sombras, como bien recordó Pin tras caer en Martorell. Empero, resultaría imperdonable que el liderato se alejara tras sendos enfrentamientos contra equipos de la zona baja.

El pívot Nguirane estará más rodado a la hora de demostrar su talento con la elástica nazarí

El duelo de hoy cuenta además con el morbo de que se trata de un contrincante que ya venció la pasada campaña en el pabellón del Zaidín. Entonces, el Covirán nunca llegó a estar cómodo frente a los castellanos, si bien dispuso de dos tiros libres para certificar el triunfo. En ese instante, a Bortolussi le tembló su siempre serena muñeca y falló el primer lanzamiento. Lo que sucedió con el segundo sigue siendo un misterio, pues el argentino lanzó a fallar para buscar el rebote en lugar de asegurar y disputar al menos la prórroga (88-89). De esa rocambolesca manera asaltó el conjunto zamorano el Palacio, algo que los locales deben evitar hoy a toda costa.

Una de las debilidades del adversario que tiene que ser explotada de manera forzosa es su endeble solidez en pista trasera. La entidad castellana es la que más puntos recibe de toda la LEB Plata (86'9 por partido), lo que dibuja un escenario pintiparado para que el Covirán efectúe una cura de autoestima y avasalle a su contrincante con el talento ofensivo que poseen sus jugadores. Condiciones tiene de sobra para ello, aunque ya se ha comprobado este curso que no siempre es capaz de plasmarlo, al aturullarse en ocasiones a la hora de buscar el aro.

Al técnico Pablo Pin lo que más le preocupa de cara a este choque es que «salgamos con la mentalidad necesaria para jugar un partido fundamental para nosotros. En la segunda vuelta hay que salir fuerte, como si cada día fuese una final. Tenemos que ser sólidos en defensa y distribuir bien el balón en ataque para no cometer pérdidas tontas». El técnico no tendrá a sus órdenes al lesionado Ferrán Torres, pero sí a Nguirane. El senegalés se ha vaciado estos días para ponerse a tono y rodarse, con tal de poder ayudar desde ya. En su estreno ante Martorell se le notó la falta de acoplamiento con sus compañeros, algo en lo que el pívot irá a más con el paso de las semanas. Eso sí, la Liga no espera y el Covirán le requiere cuanto antes para poder comprobar 'in situ' las buenas condiciones que avalaron su fichaje hace unos días.