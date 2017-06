BALONCESTO Eloy Almazán, nuevo jugador del Coviran Granada El granadino regresa a casa después de 7 temporadas en LEB Oro Viernes, 30 junio 2017, 10:34

Fichaje de oro para el Coviran Granada. Eloy Almazán se ha convertido en la primera pieza del conjunto rojinegro para la próxima temporada, la tercera en LEB Plata. El granadino, que ha jugado las últimas siete temporadas en LEB Oro, llega procedente del Club Melilla Baloncesto, equipo en el que ha sido capitán durante las últimas campañas. El alero, de 199 centímetros y 33 años, es un especialista defensivo, aunque también tiene capacidad para anotar y rebotear.

Una de las posiciones donde más padeció la temporada pasada el Coviran Granada fue en la de alero. Tanto Joel Almeida como Ivan Milekovic sufrieron cuando les tocó enfrentarse a aleros altos. Pablo Pin ha encontrado en Eloy Almazán una solución, ya que el granadino podrá defender a aleros altos, jugar en el poste bajo y también será una amenaza exterior para sus rivales.

Además de sus capacidades sobre la pista, el nuevo jugador del Coviran Granada aportará al club la experiencia que ha adquirido a lo largo de su dilatada carrera. Eloy Almazán se formó en las categorías inferiores del Unicaja de Málaga, donde debutó en liga EBA. Tras algunas temporadas a caballo entre EBA y Plata, dio el salto al Fundación Adepal Alcázar. En el conjunto manchego consiguió el ascenso a LEB Oro en 2010. Después pasó a formar parte del Club Melilla Baloncesto, donde hizo historia el pasado mes de noviembre al convertirse en el segundo jugador que más partidos ha disputado, solo por detrás de Nacho Romero.

En la ciudad norteafricana encontró el lugar en el que asentarse y brillar sobre la pista. Durante la última temporada, Eloy Almazán ha disputado una media de 17,11 minutos en un total de 31 partidos. Uno de los mejores encuentros del granadino en ataque llegó en la sexta jornada ante el Calzados Robusta. Almazán anotó 13 puntos sin fallo, ya que acertó en los dos lanzamientos de dos puntos y en los tres triples que intentó.

Pero cuando el nuevo jugador del Coviran Granada exhibió todo su potencial ofensivo fue en la jornada 30 ante el CB Prat. El rojinegro anotó 21 puntos (4 triples de 6 intentados), capturó 6 rebotes y sumó 24 de valoración en 24 minutos en la victoria de su equipo por 77-71.

Declaraciones del nuevo jugador del Coviran Granada, Eloy Almazán: “Vengo aquí porque siempre he creído en este proyecto, soy de Granada y es un aliciente poder estar en casa. Me daba igual la categoría en la que estuviera. Siempre he confiado en el trabajo que hacen Óscar (presidente) y Pablo (entrenador). Espero que estemos arriba al final de la temporada”.

“Creo que puedo aportar veteranía, vestuario y desequilibrio en el puesto de 3, ya que hay pocos aleros altos en LEB Plata. No soy un jugador de meter 20 puntos, pero puedo ayudar en muchas facetas, tanto dentro como fuera de la pista”.

“Estoy muy ilusionado con la temporada. Espero que sea un año bonito, que el equipo y la afición disfruten y poder darle muchas alegrías a la gente para que se vaya animando”.

“A la afición le vamos a garantizar lucha, entrega y sacrificio. Le pido que esté con nosotros”.

Declaraciones del entrenador del Coviran Granada, Pablo Pin: “Para mí el fichaje de Eloy Almazán era una prioridad. Ya lo intentamos el año pasado, pero no se pudo hacer. A nivel de juego puede jugar de 3 e incluso en ocasiones puntuales de 4. Es un jugador muy fuerte y físicamente muy bueno. Tiene experiencia, ya que lleva jugando muchos años en categorías FEB y conoce la liga. Nos puede ayudar en el rebote, puede penetrar y es correcto en el tiro. Es muy completo. Un jugador que es capaz de hacer varias cosas bien. Era prioritario fichar a un jugador con hambre. A pesar de la experiencia que tiene es muy competitivo y seguro que nos va a ayudar tanto dentro de la pista como en el vestuario para poder dar un paso más”.