BALONCESTO Despedida sin tensión frente al poderoso líder de la categoría Corral y Vargas ya lo tenía todo hecho. / A. AGUILAR El Corral y Vargas acusa su falta de necesidad y las bajas en la plantilla con una abultada derrota como cierre de campaña en su pabellón R. I. GRANADA. Domingo, 8 abril 2018, 00:26

El Valencia BC arrancó fuerte desde el inicio, imponiendo su superioridad física, y anotando un parcial 0-11, lo que hacía prever que las granadinas iban a sufrir en el último partido en casa de la temporada. Bea Cala, con un triple, anotó la primera canasta nazarí del partido, pero hasta que llegó la siguiente, otro triple ahora de Pili Arrivi, a las chés ya les había dado tiempo de anotar 23 puntos.

43 CORRAL Y VARGAS 73 VALENCIA Corral y Vargas (8, 16, 6, 13) Patri Fernández (5), Rodríguez (9), Pastor (3), Cerqueira (4) y Bea Cala (5) - cinco inicial-, Belén (0), Ainara (3), Arrojo (-), Arrivi (8), Chris (3) y Ganter (3). Valencia BC (28, 17, 15, 13) Macedo (7), Cotano (11), Tirera (10), Bettencourt (16), Aleksic (21) -quinteto incial-, Pallardo (2), Gari (5), Sáez (4), Muñoz (0), Díaz (2), Bennett (14), Kamara (4). Árbitros Salvador Patricio y Samuel Aranda. Incidencias 120 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Maria del Mar Masegosa, madre del segundo entrenador y preparador físico del Corral y Vargas, Julio Molina, recientemente fallecida.

Si el físico era un problema en la zona, el Corral y Vargas afinaba la puntería. El segundo parcial comenzó con tres triples nazaríes -dos de Rodríguez y uno de Ganter-, con los que las de Quique Gutiérrez recortaban distancias. La diferencia volvió a su fin, pero las granadinas encontraban en el tiro exterior la forma de plantar cara al nuevo líder de la liga. Tras el paso por vestuarios, el Valencia volvió a coger las riendas, las granadinas tiraban de la experiencia de Peque Cerqueira y la pelea de Pili Arrivi para luchar por cada balón. Como siempre, el Corral y Vargas trató de plantar cara a su rival, y eso que el equipo ya tenía la permanencia en el bolsillo desde hace dos jornadas, sumaba tres semanas sin competir y tenía las bajas de Sasha, Laura y Molina.

Con el partido visto para sentencia, el Corral y Vargas afrontó el último cuarto con la misma intención que los anteriores, suplir el físico con el tiro. Y así fue cuando encadenó otros tres tiples, ahora de Ainara, Chris e Isa, logrando mantener igualado a 13 el último parcial.

Clausura en Leganés

Con esta derrota a priori esperada ante uno de los favoritos por el ascenso a la Liga Día, el Corral y Vargas cierra las puertas del Paquillo Fernández a la LF2, si bien aún queda una jornada por disputar, la que celebrará el próximo sábado 14 a las 19 horas, en Leganés ante el Laboratorios Ynsadiet. «Era un trámite a cubrir, era complicado porque este equipo está en muy buena forma, y en modo preparación fase de ascenso, y físicamente no han bajado el pistón en todo el partido. Ha habido momentos que era muy difícil jugar tanto en defensa como en ataque, y en los momentos que nos han dejado, hemos intentado aprovecharlo».

«Hace tiempo que la tensión competitiva la hemos perdido, pero es un derecho que nos ganamos en el campo. Hay que disfrutar de lo poquito que nos queda de esta liga, darle las gracias a las jugadoras, cuerpo técnico y a todo el mundo que ha colaborado con el club, por haber hecho posible esto. Aún queda un partido, pero era el último en casa». «Al no estar Sasha nos quedamos muy pequeñas, y hemos tratado de ser más versátiles e intentar aprovechar los tiros de fuera. Ellas no solo son grandes, tienen muy buena actividad defensiva, defienden duro, no te dejan hacer ningún tiro cómodo, hemos dado la cara, hemos peleado y hemos cubierto el expediente, y afortunadamente hemos llegado hasta aquí sin estar jugándonos la liga». «Chris ha tenido pocas oportunidades en la liga y se merece jugar más, y Belén es una júnior que nos ha ayudado en lo que ha podido, y se merece tener algún tipo de recompensa, y esta era una de ellas», apostilló Gutiérrez.