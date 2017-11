LEB Plata El Covirán pone en juego su credibilidad Devin Wright pelea por un rebote. / ALFREDO AGUILAR El triunfo sobre el líder debe tener continuidad esta tarde en el Palacio ante el Canoe pese a las dudas físicas en el bando nazarí JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 25 noviembre 2017, 01:31

El Covirán ha de aprender cuanto antes a convivir con la presión de obtener siempre la victoria. Si ese sentimiento ya estaba presente en anteriores campañas, en las que el objetivo era simplemente estar en los puestos altos, ahora se ha acrecentado más que nunca al no escapársele a nadie que este curso el cuadro nazarí tiene entre ceja y ceja el objetivo del ascenso a la LEB Oro.

Esa aspiración se resintió hace dos semanas con los dos tropiezos consecutivos en la Roda y, especialmente, en el Palacio frente a Murcia. Sin embargo, las aguas se encauzaron parcialmente con el triunfo de la última jornada en Albacete. Ganar en la cancha del líder, donde nadie lo había logrado hasta la fecha, permitió enmendar una situación liguero que ya no se encuentra en estado crítico. Los rojinegros están a una sola victoria del dúo en cabeza formado por manchegos y murcianos, por lo que tiene a tiro un liderato que ha ostentado durante buena parte de la actual temporada.

Entrenador Pablo Pin. Jugador Puesto Altura País 3 Eloy ALMAZÁN A 1'99 ESP 5 Carlos CORTS B 1'82 ESP 6 Alberto PÉREZ AP 2'01 ESP 7 Álex BORTOLUSSI AP 2'02 ESP 10 Germán MARTÍNEZ E 1'89 ESP 11 Manu RODRÍGUEZ E 1'92 ESP 12 Devin WRIGHT P 2'00 ESP 13 Alo MARÍN A 1'93 ESP 14 Ferrán TORRES AP 2'01 ESP 21 David IRIARTE AP 2'07 ESP 26 Carlos DE COBOS B 1'93 ESP Entrenador Miguel Ángel Aranzábal. Jugador Puesto Altura País 0 José Miguel PÉREZ AP 2'02 DOM 1 Bouna N'DIAYE A 1'98 NOR 3 Jorge TEJERA AP 2'00 ESP 7 Rubén MARTÍNEZ E 1'96 ESP 8 Walter Jr CABRAL AP 2'00 ESP 10 Dani DE LA RÚA B 1'81 ESP 12 Chema GIL P 2'07 ESP 13 Ander MARTÍNEZ A 1'94 ESP 15 Miguel BUSTILLO B 1'84 ESP 21 Osas EHIGIATOR P 2'04 ESP 22 Óscar HERRERO B 1'82 ESP

Siete días después del buen encuentro en el pabellón del Parque albaceteño, el Covirán ha de otorgarle continuidad a esa alegría con un triunfo esta tarde sobre el histórico Canoe. El club madrileño, recién ascendido a la categoría, está de aniversario por sus 75 años de existencia, y más a raíz de su reciente buena racha de resultados. La escuadra de Miguel Ángel Aranzábal acumula tres triunfos consecutivos que le han hecho remontar el vuelo tras un mal inicio.

Buena 'culpa' de esa reacción la tiene José Miguel Pérez. El interior dominicano, al que apodan Tyson, es el líder estadístico del Canoe con sus promedios de 16'2 puntos, 8 rebotes y 19'4 de valoración. El Covirán tendrá que estar bien atento para no quedar 'ko' por el hacer del pívot en la pintura, una zona en la que los locales tendrán una vez más la ausencia de Iriarte.

El mallorquín prosigue su convalecencia por la rotura de fibras sufrida la pasada semana y se perderá así su segundo partido seguido. El resto de la batería de hombres altos de Pin supo mantener elevado el listón de la exigencia frente a Albacete y hoy tendrá que repetir ese esfuerzo. La única salvedad es que en esta ocasión no tendrán la opción de echar mano de Almazán, si bien el granadino no llegó a ocupar el puesto de 'cuatro' contra el líder.

El alero presenta una elongación en el aductor y, de acuerdo con las palabras de Pablo Pin, «hasta última hora no sabremos si podrá jugar». Al severo contratiempo de la supuesta ausencia del miembro más valorado del equipo hay que añadir la duda de Manu Rodríguez. El escolta «se ha perdido casi toda la semana de entrenamientos por una tendinitis en el hombro». Si se le suma que Corts aún no está plenamente recuperado de su esguince de tobillo, la situación física de la plantilla roza la precariedad.

De este modo, los nazaríes han de hallar la forma de reponerse de todos estos problemas para demostrar en el Palacio que continúan mereciéndose la etiqueta de candidato al ascenso. Además, tendrán la opción de firmar una particular 'vendetta' sobre De la Rúa, base que ajustició al Covirán en los últimos 'play offs' con un lejano triple en la recta final del quinto partido. El 'ex' de Zornotza integra una buena dupla en la dirección junto a Herrero, con experiencia en Oro, así que minimizar las virtudes de este tándem será el primer paso para doblegar a un Canoe que no sólo vive de Tyson.