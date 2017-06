BALONCESTO El Covirán mantiene a sus timoneles Carlos de Cobos bota el balón en un partido disputado en el Palacio. :: fermín rodríguez Carlos de Cobos y Corts continuarán al frente de la nave nazarí durante la próxima campaña, en la que el objetivo ineludible será el ascenso a LEB Oro granada. Jueves, 22 junio 2017, 01:14

La profunda revolución que acometerá el Covirán Granada en su plantilla de cara a la próxima temporada no afectará al puesto de director de juego. A pesar de que se intuye una masiva remodelación en las filas dirigidas por Pablo Pin, el entrenador nazarí volverá a tener a sus órdenes a los dos timoneles de este año, Carlos de Cobos y Carlos Corts. El club aún no se ha pronunciado de manera oficial a este respecto, si bien este periódico ha podido saber que la renovación de ambos bases es cuestión de tiempo después de haber llegado a un acuerdo tanto con los jugadores como con sus representantes.

Mientras que habrá muchas novedades tanto en el juego exterior -el fichaje de Eloy Almazán se dará a conocer públicamente en breve- como en la batería interior en el asalto de la próxima campaña a la LEB Oro, el puesto de 'uno' será totalmente reconocible por los aficionados granadinos. Tanto 'Carlinhos' como Corts arribaron al Covirán el pasado verano y durante este curso se han erigido como baluartes del plantel nazarí, lo que sin duda ha facilitado a la dirección deportiva de la Fundación CB Granada la decisión de mantener a ambos en su disciplina durante, al menos, una campaña más.

De Cobos no ha vivido un año sencillo en lo personal, aunque en la pista siempre trató de aislarse para que su juego no se resintiera. En la fase regular se encargó de marcar el ritmo en intensidad defensiva, sin olvidarse de sus labores de conducción y elaboración en pista delantera. Sus condiciones físicas (1'93 metros) le otorgan una ventaja con respecto a los bases rivales que le permite contribuir con regularidad al rebote, mientras que su carisma le convierte en un líder nato.

'Carlinhos' ha promediado esta temporada 6'8 puntos y 3'4 rebotes en LEB Plata (10'6 de valoración), si bien su rendimiento creció en los momentos decisivos. Ya en la final de la Copa firmó 9 puntos y 16 de valoración que ayudaron a tumbar al Lucentum Alicante, mientras que en los 'play offs' se volvió a presenciar la mejor versión del jugador hispano-brasileño. A lo largo de sus ocho partidos de estas eliminatorias de ascenso a la LEB Oro, De Cobos promedió 10'1 puntos, 3'1 rebotes, 2'4 asistencias y 1'3 robos, para una valoración global de 13'6.

En las semifinales contra Zornotza tuvo la oportunidad de cambiar el signo de ese cruce, pues en el segundo compromiso se jugó un triple con 79-80 que, de haberlo anotado, habría supuesto meter un pie en la final. Además, en el tramo final del quinto compromiso frente a los vizcaínos, erró un par de entradas a canasta con el electrónico igualado. Eso le hizo desquiciarse pese a la veteranía que le avala a sus veintinueve años. Con el choque sentenciado, golpeó por la espalda a Cadot y recibió así una antideportiva que le hizo abandonar la cancha.

Hacer olvidar ese mal trago del adiós contra los vascos será el objetivo de 'Carlinhos', quien compartirá por tercera campaña consecutiva el timón con Corts, con el que coincidió hace dos años en el filial de Unicaja y que ahora se ha convertido en su fiel escudero como integrante del Covirán. El granadino ha experimentado una notable evolución durante este curso, en el que ha sabido dar un paso al frente en instantes clave como el final de la primera vuelta o los 'play offs'.

Sus números no reflejan el impacto real del director de juego en los esquemas del Covirán, si bien Pablo Pin tiene claro que desea seguir teniendo en su equipo a un jugador formado en la cantera del extinto CB Granada y que regresó la pasada campaña tras su periplo en el Unicaja. Corts obtuvo el premio de ser incluido en la lista inicial de la selección española sub 20, aunque después no superó el primer corte y no disputará el Eurobasket de esta categoría. Aun así, el granadino puede estar satisfecho de su rendimiento de esta temporada, en la que ha superado la irregularidad inherente a un jugador de su edad y ha demostrado que es un firme valor de presente, pero también de futuro, para el Covirán.