Liga Femenina 2 El Corral & Vargas pierde la sonrisa en el último cuarto El cuadro nazarí encaja su segundo tropiezo consecutivo pese a tener sometido al Claret los tres primeros períodos JUANJO MARTÍN GRANADA Lunes, 12 febrero 2018, 01:07

Las integrantes del Corral & Vargas se quedaron cariacontecidas en esta última jornada de Liga Femenina 2. El cuadro granadino jugó a gran nivel en la cancha del Claret y a punto estuvo de lograr una victoria que habría supuesto la permanencia virtual. Sin embargo, el gran hacer de las jugadoras de Quique Gutiérrez se quedó a medias por el mal rendimiento en el último cuarto. Permanecieron siete minutos sin anotar, lo que posibilitó la remontada de las valencianas con un tanteo final de 17-5 en ese acto para colocar el definitivo 53-48.

El técnico nazarí alabó el desempeño de la mayoría de sus jugadoras, pero señaló a Begenisic tras este tropiezo. «Necesitamos que Sasha actúe de extranjera. No quiere decir que haga partidos maravillosos pero sí un mínimo que en esta ocasión no nos ha dado», afirmó Gutiérrez sobre la pívot, que acabó con un pobre 1/10 en tiros de campo y apenas tres rebotes para un total de -5 de valoración. De esa manera el acierto exterior de Ainara España y ‘Peque’ Cerqueira –4/4 y 3/4 en triples, respectivamente– no pudo completarse con un aporte interior que diversificara el ataque de la escuadra nazarí en el último cuarto.

Con respecto al resto de la jornada en LF-2, el Gran Canaria permanece una semana más como líder invicto, mientras que por abajo sí hubo novedades gracias a la victoria del Campus Promete en la cancha del Santa Gema (71-87), otro rival por la salvación. Las riojanas abandonan el puesto de colista y saltan hasta la undécima plaza, un panorama que aún pueden mejorar al tener un partido menos en su cuenta. También tiene un encuentro pendiente el Almería, mientras que Distrito y Adareva perdieron con claridad.