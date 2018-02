Al Corral & Vargas se le escapa la victoria en el último cuarto (53-48) CB CLARET Las granadinas se atascan en ataque en el último cuarto y permiten que el Picken Claret de la vuelta a un partido que habían dominado casi desde el principio. IDEAL Sábado, 10 febrero 2018, 22:46

Los primeros diez minutos estuvieron marcados por el acierto en el tiro exterior de las jugadoras del Corral y Vargas. Ainara anotaba tres triples, y Peque sumaba el cuarto con el que se cerraba un parcial 0-8 a favor de las granadinas que dejaban el marcador 10-16 al final del primer cuarto.

En el segundo, las chicas de Quique Gutiérrez se hacían fuertes en la pintura y alcanzaban la máxima diferencia a su favor, 12 puntos (14-26). Una ventaja que se reduciría a 7 antes del descanso (24-31).

Tras el descanso, el Picken Claret mostraba mejoría y se acercaba en el marcador, pero de nuevo el acierto en el tiro exterior mantenía la ventaja nazarí (24-31). Adams, que en los primeros quince minutos de partido apenas había sumado cuatro puntos para su equipo, entró en el juego para acabar siendo la máxima anotadora del partido (16 puntos) y la mejor valorada (25).

53 Picken La Cuina Claret Rabassa (0), Camilion (4), Saez (12), Argente (2), Adams (16) – quinteto inicial-, Gonzalez (0), Masia (0), García (12), Rosello (0), Royo (7), Barzola (0) y Sall (0). 48 Corral & Vargas Ainara (12), Rodríguez (6), Arrojo (7), Isa Pastor (5), Bea Cala (2) – quinteto inicial-, Patri Fernández (4), Molina (-), Cerqueira (9), Arrivi (-), Chris (-), Sasha (3) y Ganter (-). Árbitros: Sánchez Cutillas, Cristóbal y Miño Castro, Manuel Asistencia: 200

En el último parcial, el Corral y Vargas se bloqueó en ataque y tardó algo más de siete minutos en sumar su primera canasta, obra de Laura Arrojo, pero en ese tiempo, el Picken Claret ya había anotado un parcial 12-0 con el que le había dado la vuelta al encuentro.

La próxima semana el Corral y Vargas recibirá en el Paquillo Fernández (sábado 17, 19:00 horas) al Ciudad de los Adelantados, que ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación.

Declaraciones Quique Gutiérrez:

“Hemos hecho tres cuartos muy buenos, sobre todo en defensa hemos estado a muy buen nivel, y en ataque hemos tenido paciencia y hemos conseguido tiros muy cómodos, principalmente de tres, donde Ainara y Peque han estado muy acertadas, y hemos estado por delante con cierta comodidad. En el último cuarto nos ha faltado que hubiera aparecido alguna jugadora con más acierto, hoy nuestra extranjera ha tenido un mal partido, y no hemos tenido recursos en el último cuarto para aguantarles, en defensa hemos estado más o menos bien, pero en ataque no s ha costado muchísimo, hemos hecho solo 5 puntos.

Una pena porque podíamos haber sentenciado la permanencia hoy aquí, pero sí satisfecho con la actitud del equipo, que ha trabajado y ha peleado muchísimo a pesar de no estar acertadas en ataque. Necesitamos que Sasha actúe de extranjera, no que haga partidos maravillosos pero sí que haga un mínimo que hoy no nos ha dado”.