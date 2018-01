Cainismo nazarí La llegada del pívot Maodo Nguirane al Covirán y su flojo desempeño en la derrota ante Martorell provocaron un aluvión de críticas desmedidas sobre el senegalés JUANJO MARTÍN GRANADA Martes, 16 enero 2018, 01:17

En la última semana se ha podido comprobar la peor faceta del cainismo nazarí, una característica muy arraigada en el aficionado que consiste en destripar a los jugadores de su propio equipo sin miramiento alguno. La llegada del pívot Maodo Nguirane al Covirán y su flojo desempeño en la derrota ante Martorell provocaron un aluvión de críticas desmedidas sobre el senegalés, sin tener en consideración que apenas llevaba tres días con el equipo o que la mitad de ese corto lapso de tiempo se lo había pasado en el autobús. A un fichaje de mitad de campaña no se le pueden conceder los célebres cien días de margen, está claro, pero tampoco es cuestión de fulminarlos a los cien segundos. Sin embargo, algunos seguidores no dudaron en tachar de fiasco la incorporación del senegalés. Una semana después, esos críticos desacerbados han tenido que tragarse sus comentarios ante el buen hacer de Nguirane frente a Zamora. El pívot se merendó al rival en una portentosa salida a pista en la que se hizo amo y señor de las dos pinturas. Rebotes, tapones y varias canastas –mate incluido– llevaron la firma del recién incorporado, quien acabó con 21 de valoración en un parpadeo. Después fue neutralizado por la defensa zonal del adversario, pero Maodo ya había dejado su impronta en el parqué del Palacio. El Covirán metió la pata hasta el fondo con su revés en tierras catalanas. Nadie lo oculta y desde el club se reconoce la enorme magnitud de esa pifia, pero despellejar a Nguirane por los dos ratos que llevaba como rojinegro no tenía sentido alguno. Si se quiere descargar la bilis, mejor escoger otras dianas.