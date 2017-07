BALONCESTO El almeriense que guía al Leyma Básquet Coruña Ángel Víctor Hernández, lanzando durante un encuentro. Ángel Víctor Hernández completó su quinta temporada en el conjunto gallego de LEB Oro, siendo el capitán de un equipo que aspira a subir a ACB cada año CÉSAR VARGAS Almería Martes, 4 julio 2017, 01:07

Que el baloncesto almeriense goza de buena salud en estos últimos años no es algo que se vea sólo con los ascensos conseguidos por los equipos masculino y femenino del CB Almería en la presente temporada, sino que se aprecia viendo el número de jugadores de la provincia que están triunfando lejos de tierras andaluzas. Uno de ellos es Ángel Víctor Hernández, que milita desde hace cinco años en el Leyma Básquet Coruña de LEB Oro, habiéndose convertido en el capitán de una nave que, con el tiempo, espera lograr el salto a la ACB.

El escolta, que ha disfrutado de unos días de vacaciones que ha aprovechado para visitar Almería, ha completado una buena temporada con el conjunto gallego que se tradujo en una clasificación para el playoff de ascenso a ACB, andadura que terminó pronto, siendo eliminados por Palencia. «El año pasado llegamos a semifinales del playoff y, quizás, este año las expectativas estaban puestas ahí e, incluso, en superar ese registro, llegando a una hipotética final. Conseguimos quedar sextos en liga, pero nos tocó un rival muy complicado como Palencia, a quien pusimos en apuros, pero no pudimos eliminarlo. La sensación fue de decepción, pero ahora que ya ha pasado un mes se ve todo con algo más de perspectiva. Fue una temporada de muchos altibajos y no conseguimos mal resultado», apuntó.

Pese a este mal trago, Ángel Víctor Hernández es feliz en La Coruña. El almeriense de 25 años se siente como uno más en la ciudad gallega. «Son cinco años allí, en el mismo equipo y en la misma categoría. Al final, los galones se notan y me otorgaron la capitanía que el año pasado compartí con Jesús Castro, un conocido para los almerienses, puesto que ahora juega en el CB Almería. Al irse él del equipo, me quedé como primer capitán. Estoy muy cómodo», subrayó.

Su futuro, en el aire

No obstante, el almeriense no puede confirmar que continúe allí la próxima temporada. «Desde el club han hablado con mi agente y conmigo y nos han dicho que quieren que siga. Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a otros años, y es que hemos cambiado de entrenador. Ya no estará Tito Díaz. Yo ahora estoy de vacaciones, ya me centraré en decidir mi futuro, pero La Coruña es mi segunda casa y no me importaría continuar», señaló el escolta, que añadió que «analizaré ofertas a ver si hay suerte y llega alguna de ACB. Si no, tendré que llegar a esa meta con el ascenso de mi equipo. En LEB Oro estoy disfrutando mucho, noto que soy cada vez más importante, y eso me hace pasarlo bien jugando».

Desde la distancia, Hernández no pierde ojo de lo que sucede en Almería. «Tengo contacto constante con la gente de aquí y cuando vengo en vacaciones me gusta verla. Yo me crié en Adaba y, al final, conozco a casi todo el mundo del baloncesto almeriense, por lo que sigo todo lo que sucede», reconoció.

«Estamos viendo que el trabajo, poco a poco, va dando sus frutos. Sólo hay que ver a Fede Uclés o Luis Parejo, que son otros almerienses que están triunfando como capitanes en sus respectivos clubes. Están consolidados en la categoría y estoy seguro de que van a ir a más cada año», explicó el escolta.

Una categoría en la que «en los últimos años hemos visto cómo Burgos ha ascendido en varias ocasiones, pero nunca lo ha podido materializar. Es una pena. A ver si este año puede, porque la ACB ha bajado un 60% el dinero que se debe invertir para ascender, y esperamos que eso sirva para que los equipos puedan dar el salto con una mayor facilidad».