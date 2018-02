LEB PLATA Afán por desmarcarse del triunvirato en cabeza Bortolussi salva el balón para evirar que se pierda por la línea de banda. / ALFREDO AGUILAR Desmarcarse de ese triunvirato, pero por arriba, será por tanto el objetivo de los nazaríes JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 02:02

El tropiezo de la pasada jornada de La Roda provocó un nuevo empate en lo alto de la clasificación en la LEB Plata. El cuadro manchego pasó de ser líder en solitario a compartir la primera posición tanto con Alicante como con Covirán. De esta manera, lo que resta de fase regular se ha convertido en un pulso a tres en el que conseguirá ascender directo a la LEB Oro el último que se mantenga en pie, pues L'Hospitalet y Albacete se han quedado descolgados por abajo y están a dos victorias.

Desmarcarse de ese triunvirato, pero por arriba, será por tanto el objetivo de los nazaríes en esta larga carrera a la que aún le quedan once episodios más. El primero de ellos se librará esta tarde en el Palacio de los Deportes con la visita del Plasencia (18.30 horas). El cuadro extremeño aterriza con algunas urgencias al poseer apenas una victoria de renta sobre los puestos de descenso. Eso sí, las citas lejos de La Bombonera no están siendo ni mucho menos su especialidad. El recién ascendido no es capaz de despegar a domicilio, como atestigua el hecho de que sólo ha sumado una alegría como visitante y esta se produjo al inicio de la campaña, en la cancha del colista Zamora. Desde entonces, cada salida se ha traducido en derrota y esa será la tendencia que intentará prolongar un poco más el conjunto granadino.

Los nazaríes llegan a este partido más recompuestos en el plano físico. Eloy Almazán ya ha dejado atrás el proceso vírico que le había dejado maltrecho en las últimas dos jornadas, mientras que Ferrán Torres ha podido entrenarse con normalidad esta semana tras pasar página de su rotura de fibras, dolencia que le ha tenido un mes en barbecho. Así las cosas, la enfermería presenta un único ocupante, Alo Marín. El alero aún no está recuperado del esguince de tobillo padecido días atrás y que le imposibilitó rendir a buen nivel en su regreso a Morón de la pasada semana. De cara al encuentro de hoy, el técnico Pablo Pin afirma que «aún no sabemos si va a poder jugar», por lo que su concurso permanecerá en el aire hasta poco antes del salto inicial.

A pesar de esa duda, el regreso de Ferrán supone una excelente noticia para un juego interior en el que ahora hay 'overbooking'. El fichaje de Nguirane durante la lesión del catalán ha aumentado la cantidad de efectivos en la pintura de los rojinegros, donde actualmente están bastante caros los minutos. Devin Wright estaba siendo el faro que guiaba a sus compañeros en las cercanías del aro, pero ante su mal día en Morón dieron un paso al frente tanto el propio Nguirane como David Iriarte. El balear anotó ocho puntos en el último cuarto que fueron fundamentales para atar la victoria en el pabellón Alameda (73-81). De este modo, Pin afronta ahora el bendito problema de elegir a su dupla de hombres altos, en la que otro serio candidato a tener un rol preponderante es Bortolussi, pese a estar un poco más gris en los compromisos más recientes.

La abultada nómina interior del Covirán ha de ser suficiente para frenar a Aboubacar, quien acumula 11'4 puntos y 8'6 rebotes para un total de 14'3 de valoración. Eso sí, el africano no es el motor principal de los extremeños, pues ese honor recae sobre los hombros de Adri Fuentes. El base malagueño está cuajando una temporada espectacular en la que promedia 17'3 de valoración gracias a sus 13'8 puntos, 3'4 rebotes y 5'8 asistencias. El mejor 'cartero' de la Liga se las verá esta tarde con dos especialistas en minimizar al director de juego rival como De Cobos y Corts, quienes además vienen de brillar frente a Morón.

Aboubacar y Fuentes comandan un plantel al que se han sumado en las últimas semanas Mendes, Poston y Casanova. Tres incorporaciones con las que redoblar esfuerzos en la batalla por la permanencia y ofrecer una mejor versión competitiva en la segunda vuelta. «Los equipos están apretando mucho en la parte baja de la tabla. Va a ser un partido duro e intenso en el que tendremos que prestar especial atención al rebote», advierte Pin.

Vencer al Plasencia podría tener un valor extra en una jornada en la que el Alicante afronta un complicado partido en la pista del Morón, por lo que no puede descartarse el revés de una escuadra levantina que recupera a Pedro Rivero para este encuentro. Por su parte, La Roda visita al Martorell, escenario en el que hincó la rodilla el Covirán. Un tropiezo de alicantinos o manchegos allanaría el terreno para los nazaríes, pero sólo en caso de doblegar a los extremeños en el Palacio.