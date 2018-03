Voleibol Unicaja Almería siembra ilusión Manu Parres, e bloqueo, e Isra, en la ayuda, impiden que Héctor García coloque cómodo. / FOTODEPORTE Los blanquiverdes se meten en el playoff con un triunfo convincente frente a Tarragona JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 25 marzo 2018, 04:12

Era el último partido de la fase regular y era ante el último. Valga una cosa para justificar la otra. Nunca es fácil jugar un partido con el que se cierra una primera parte de la competición, con todo hecho, y hacerlo ante un rival que pese a ser último clasificado y no haber ganado ni un solo partido. Unicaja Almería lo hizo y consiguió rescatar sensaciones con vistas al playoff, que comenzará en un par de semanas -la que viene no habrá competición- ante Urbia Palma, que no pudo superar a CV Teruel. Los almerienses consiguieron una victoria importante, más allá de esos condicionantes, porque siembra ilusiones.

Estas se acercan a jugadores que 'concursaron' como Israel Rodríguez. El receptor sevillano va cogiendo 'cuerpo' con vistas a esa cita importante en la que está en juego la temporada y Rubén Lorente da señales de jugador interesante, que puede aportar lo suyo en algunos momentos de la competición. Ayer realizó un buen rendimiento y fue importante para sumar una victoria que, en cuanto a puntos, vale poco, sí que es importante a la hora de ilusionar. Los playoffs siempre son otra cosa.

El saque

Unicaja Almería comenzó el partido con muchos jugadores poco habituales en el sexteto inicial y Tarragona aprovechó para, con un buen saque, manejar los errores de los blanquiverdes para tomar ventaja de dos puntos (2-4). Los almerienses comenzaron a hacerse fuertes en bloqueo, sobre todo con la presencia de Manu Parres arriba, para obligar al cuadro tarraconense a trabajar mucho en defensa, sin capacidad para mantener la ventaja (5-4).

El partido estaba igualado, si bien Tarragona 2018 se mostraba más seguro en ataque ante un errático equipo ahorrador, que era incapaz de mantener la un rendimiento positivo. La aparición de Chema Castellano, que hizo dos puntos seguidos, anuló los dos puntos de ventaja de Tarragona que, sin embargo, llegó mandando al tiempo técnico (11-12).

La presencia de Javi Monfort en zona de saque permitió a los almerienses volver a mandar en el marcador. Hubo respuesta con un parcial 3-0 para los blanquiverdes que obligaron a los tarraconenses a arriesgar para verse por debajo y hacer que su técnico Stevovski solicitara tiempo muerto con 14-12. Unicaja Almería cerraba en bloqueo, como respuesta al buen saque del receptor valenciano para mandar con solvencia (18-12) y hacer que el técnico macedonio de los catalanes parara de nuevo el partido.

Se atascó el equipo almeriense, pero no lo suficiente como para hacer soñar a los tarraconenses con meterse en el partido. Unicaja Almería anotaba por punta, sobre todo con el acierto de Israel Rodríguez por cuatro, a lo que se unió el error visitante. Tres errores consecutivos del equipo tarraconense cerraron el set en favor de los blanquiverdes, un ataque fuera y dos que 'murieron' en las manos del bloqueo de Javi Monfort y Jean Pascal Diedhiou.

El error

Tarragona 2018 SpiSP arriesgó con el saque en el inicio del segundo set, lo que dio pie al error. Unicaja Almería, con un sexteto inédito, supo aprovecharlo. Dos puntos seguidos firmados por Javi Monfort y Jean Pascal Diedhiou dieron a los almerienses ventaja por dos puntos (5-3), aportando cierta tranquilidad. Eso impidió, de todas formas, escaparse en el luminoso, pero sí que dejó detalles como la colocación de Rubén Lorente, dejando a Chema Castellano lucirse en colocación y saque para abrir las distancias (10-6) y obligar a Vladimir Stevovski a parar el partido.

El error almeriense jugó en su contra. Dos puntos directos de García Borras, además, sirvieron para anular una ventaja (10-10) que Israel Rodríguez, con un portentoso remate por zona dos, se encargó de desequilibrarla. Mandó entonces Unicaja Almería como consecuencia de su rendimiento por punta. El 12-11, para llegar al tiempo técnico, lo hizo Javi Monfort.

Unicaja Almería no andaba fino en su rendimiento y eso lo aprovechó el conjunto tarraconense, con acciones falladas por Javi Monfort e Israel Rodríguez para ceder el mando al equipo catalán. Aprovechando el saque de Rubén Lorente, llegaron un bloqueo de Chema Castellano y un ataque fuera de David Crespo para poner en problemas a los de Stevovski. Una diagonal corta de Israel Rodríguez llevó al partido al 19-16 y 'cónclave' en los banquillos por el tiempo muerto del técnico visitante, que se vio obligado además a hacer cambios. Israel Rodríguez se fue al saque para ensanchar las diferencias (23-17), con dos saques directos. Era cuestión de tiempo. Un ataque de Monfort cerró el segundo set.

Sin problemas

El inicio del tercer set fue cómodo para los almerienses. El saque de Manu Parres puso muchos impedimentos al intento tarraconense por estar en el duelo. Fue imposible. Unicaja Almería, en el que entró Jorge Almansa, jugó a un alto nivel el equipo almeriense, sin dejarle tomar 'aliento' al equipo de Stevovski, que si sumó puntos fue como consecuencia del error almeriense (7-2).

Se repartieron los favores con el saque, unos arriesgaban por acabar cuanto antes y los otros por que el partido no acabara. Consiguió su propósito el equipo tarraconense, que metió presión con el saque, cerró en bloqueo y trabajó en defensa para tener opciones de contraataque (10-7), tras un ataque de David Crespo, que cumplió con su tarea de hombre fuerte en ataque. Con 12-8 se llegó al tiempo técnico.

De él salió igual de contundente el equipo almeriense, que mantuvo las diferencias con lo que aportaba en bloqueo Rubén Lorente y el ataque de un Jorge Almansa 'resolutivo' por cuatro. Sin sufrir en recepción, los almerienses crecieron también como consecuencia del saque de Jorge Almansa, tras un punto directo Stevovski paró el partido. El error hizo 'equipo' en Unicaja que permitió al cuadro tarraconense acercarse (20-18).

El rendimiento de Israel Rodríguez dio vida a Unicaja. Un gran ataque por cuatro y un saque que finalizó con un ataque de Jean Pascal acercaron a los blanquiverdes al triunfo. Molducci dio entrada entonces al juvenil Jiménez para sacar y Lorente le dio valor al cambio porque un bloqueo suyo puso a Unicaja a un punto del triunfo, que lo puso Jorge Almansa (25-21) para cerrar también con triunfo la fase regular. Ahora a pensar en el playoff, que comenzará en Palma frente a Urbia, donde se jugarán los dos primeros partidos, después de Semana Santa.