Voley Unicaja Almería tiene a su 'hombre dato' El diseño de las camisetas del club también es cosa del almeriense. / IDEAL Encargado de recopilar datos internos en el plantel blanquiverde y externos de sus rivales, ve trabajo constante en el equipo para recuperar el camino a los títulos | El almeriense Guillermo Carmona realiza labores de 'scouting' dentro del cuerpo técnico ahorrador JAVIER NAVARRO ALMERÍA Viernes, 15 septiembre 2017, 00:53

Desde que entrara a forma parte del Unicaja Almería Voley en 2011, no hay ni un solo número que se le escape a Guillermo Carmona, encargado de realizar las labores de 'scouting', palabra inglesa que viene a significar 'exploración' y aplicada al mundo del deporte, trata la recopilación de datos y estadísticas.

Esa es la pasión del almeriense, miembro del cuerpo técnico ahorrador en el que el jefe es Molducci, pero el italiano no duda en acudir a sus hombre de confianza, como lo es Guille Carmona, a quien la presión de la alta competición no le supone ningún dolor de cabeza. De hecho, afirma que «la presión siempre es la misma; independientemente de lo que haya pasado el año anterior, siempre se busca conseguir todos los títulos, que es el objetivo de este club, llegar a todas las finales posibles y tratar de ganarlas».

Después de una temporada en la que las vitrinas ahorradoras no sumaron ningún título, no hay tiempo para lamerse demasiado las heridas y llega una nueva oportunidad de recuperar la senda triunfal, con una plantilla renovada: «Cada año se busca lo máximo, que es a lo que tiene que aspirar este club y siempre se trabaja haciendo como una especie de puzzle, intentando que encaje ese rompecabezas para que todos sean compatibles».

En las primeras semanas de pretemporada, Carmona define al conjunto blanquiverde hablando de «unidad en el grupo, y ahora mismo, con lo que estoy viendo y valorando, se está consiguiendo; hay un trabajo constante, ilusión y un equipo joven a la par que experimentado. Luego la pista dirá, pero a día de hoy está cumpliendo los objetivos que estábamos barajando».

Recuperar la ilusión

En el Unicaja se tenía muy claro desde el principio, que lo que se quería era «reeditar las máximas ilusiones posibles; cada día hay muy buen ambiente en los entrenamientos y también fuera de ellos. Parece que es un buen indicio de que puede ser un buen año, puesto que es una parte primordial como sucedió la campaña del triplete, con un ambiente espectacular, de familia, clave para conseguir títulos».

Aunque únicamente de ilusiones no se puede vivir en la competición, de modo que el almeriense sabe que «la otra parte es el trabajo que se hace en la pista, y estamos en ello desde ya para conseguir ese objetivo, no solo un grupo de amigos, sino un grupo de amigos que consiguen títulos y que trabajan para ello».

En todo caso, la predisposición generalizada y compartida por el nuevo plantel va en esa línea y Guillermo Carmona insiste en que «hay un buen grupo y se está notando en la calidad humana de cada uno de los que están llegando. A los viejos conocidos como Ignacio Sánchez y Jorge y Almansa ya los conocíamos, y ellos al club; y los nuevos, lo están demostrando, cualquier cosa que se les diga la respetan y no ponen ningún impedimento para nada».

Tampoco es que se vuelque con ellos de un modo especial, pero reconoce que «lógicamente si necesitan una cosa especial, se intenta buscar para que estén cómodos en la ciudad y que eso lo trasladen a la pista dando todo sin tener que estar preocupados de otra cosa».

Sobre su condición de 'pluriempleado' dentro del club que preside Ramón Sedeño, el 'scout' se muestra encantado y afirma que «es una responsabilidad pero también es un orgullo que confíen en ti para tantas misiones, porque significa que te ven capaz de ello, y es un honor que confíen en mí con responsabilidades grandes».

Además, Carmona añade al respecto que «soy una persona que se decida en cuerpo y alma a mi trabajo, y eso se valora, siempre lo he dado todo, lo estoy dando y lo daré, no me importa, eso no va a cambiar, me echen la responsabilidad que me echen voy a intenta hacer todo de la mejor manera posible».

Dedicación a sus labores

Dada su función de estadístico, cruza «sensaciones y números» pero luego tiene que diferenciarlas, comentando que «directamente veo números en la actividad del jugador, y siempre digo que me gustaría estar en la grada viendo un partido disfrutándolo, pero realmente esos números no dejan de estar en mi cabeza mientras lo veo».

Carmona continúa desgranando su concienzuda labor y aclara que «siempre se busca el bien del equipo y el bien del jugador, así que se hace una puesta en común de los que estamos en el cuerpo técnico, para sacar el máximo rendimiento de ellos y llevar a la victoria».

Sean frías o no, las estadísticas mandan y el almeriense dice con rotundidad que «claro que las sensaciones pueden cambiar los números, pero los jugadores son los que se equivocan y hay que demostrarles por qué se ha fallado y cuál es el error, porque las sensaciones son diferentes entre ellos y el cuerpo técnico; finalmente, los jugadores entran en razón porque los números corroboran esas teorías».

Sin olvidar que la sensación que otorga una grada llena es inigualable y acerca de la imaginativa campaña de abonos, Guille manifiesta que «'Por un puñado de euros abónate' es un gran eslogan para incentivar a esa afición a la que siempre estamos agradecidos y por la que estamos todos los días entrenando, por esta ciudad también».

Y Carmona recuerda que «nuestro objetivo es que se sientan identificados con Unicaja, que vengan a apoyarnos y que todos seamos uno para conseguir los títulos; estamos muy contentos con la respuesta almeriense en la grada».