Fútbol UDEF investiga los posibles fraudes económicos de Quique Pina al frente del Granada Quique Pina en un coche camuflado de la UDEF, ayer tras ser detenido. / EFE Un amplio dispositivo policial realiza dos registros en las oficinas del club y del campo de Los Cármenes en busca de pruebas RAFAEL LAMELAS Y JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 03:00

La etapa 2010-16 de la gestión económica del Granada Club de Fútbol bajo el mandato de Quique Pina y Gino Pozzo está siendo investigada por la Unidad de Delitos Económicos y Fraude Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional y por la Agencia Tributaria. Un amplio dispositivo policial efectuó ayer dos registros en Granada, en las oficinas del club del estadio Los Cármenes y en las de la ciudad deportiva de esta entidad, y de forma paralela se efectuaron otros en las oficinas del Cádiz C.F. en la capital gaditana, así como en el domicilio de Pina en Molina del Segura en Murcia y en dos oficinas de éste en la capital murciana. Todos los registros comenzaron a las nueve de la mañana, la misma hora en que el exmandatario del Granada C. F. era detenido en su domicilio de la provincia de Murcia.

¿Qué investiga la Policía? Los agentes tienen fundadas sospechas de la existencia de un presunto fraude fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales e insolvencia punible supuestamente cometido por Quique Pina durante su mandato al frente del Granada e indaga para saber si en el corto periodo en que lleva vinculado al Cádiz ha reproducido allí los presuntos mecanismos fraudulentos utilizados en su etapa al frente del club nazarí. La investigación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y las actuaciones están declaradas secretas. Los investigadores creen que el mandatario se lucraba de forma fraudulenta del dinero de los traspasos de jugadores, después supuestamente utilizaba sociedades pantalla para blanquear estos capitales que terminaban en paraísos fiscales o bien en inversiones inmobiliarias que lograban sortear las inspecciones del fisco. De hecho, uno de los delitos imputables a Pina es el de insolvencia punible, consistente en aparecer como una persona insolvente ante sociedades a las que se les adeuda dinero y por otro lado estar manejando cantidades de dinero importantes ajenas a su propiedad para fines lucrativos propios. De momento, impera la presunción de inocencia del arrestado hasta que no quede demostrado lo contrario ante un tribunal de justicia.

¿En qué operaciones se han detectado los presuntos fraudes? Según fuentes próximas a la investigación consultadas por IDEAL, la Agencia Tributaria detectó presuntos fraudes fiscales cometidos por el exgestor del Granada allá por el año 2015, quizás incluso pocos meses antes de empezar ese año. Esa información se puso en conocimiento de un juez y en 2016 se abrieron diligencias previas, en las que la autoridad judicial pidió auxilio a la Agencia Tributaria y a la UDEF para desarrollar la investigación. Según las fuentes consultadas por IDEAL, donde más dinero se pudo mover fue en operaciones de traspasos de jugadores tales como los de Guilherme Siqueira y Allan Nyom, aunque otro medio digital como el Confidencial cita el traspaso de Brahimi como otra de las operaciones bajo la lupa policial.

Uso de dinero ajeno

Aunque no solamente se investigan las operaciones basadas en compra-venta de jugadores, la policía ha puesto el ojo en otras gestiones económicas como la de hacer uso de fondos económicos que no le pertenecían para lucrarse a sí mismo. Entre las sociedades participadas por Quique Pina investigadas por la UDEF hay dos con domicilio social en Murcia, una es Flawells Intermediario dedicada a inversiones inmobiliarias, y otra es Inversiones Muker, dedicado a la consultoría empresarial. En las sedes de ambas sociedades en Murcia se efectuaron ayer sendos registros en los que los agentes de la UDEF y Agencia Tributaria hicieron acopio de un buen número de documentos, ambos registros se llevaron a cabo en presencia de Quique Pina, así como el desarrollado en su domicilio de Molina del Segura en la provincia murciana. Al menos hay ocho sociedades participadas por Quique Pina que están siendo investigadas y no se descartan los lazos con otras ubicadas en otros países extranjeros que podrían estar involucradas en esta supuesta red de fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Gino Pozzo, también está

¿A quiénes investiga la policía? Los agentes colocan a Quique Pina en la parte más alta del supuesto entramado económico fraudulento, pero junto a él, tanto la Agencia Tributaria como la Policía Nacional, aparecen sus colaboradores más directos entre quienes figuran Juan Carlos Cordero, la hermana del exmandatario granadino Elena Pina y no falta en el listado el nombre de Gino Pozzo quien ponía el dinero en el club que después era gestionado por Pina, entre otros. También hay empresarios y abogados cercanos al actual accionista mayoritario del Cádiz, incluidos en las investigaciones policiales. De momento, el exgestor del Granada siguen detenido en dependencias policiales y todo apunta a que no comparecerá hasta mañana viernes en sede judicial.

¿Qué buscaba la policía ayer en Granada? Los registros policiales tanto en la tercera planta del estadio Nuevo Los Cármenes como en la Ciudad Deportiva comenzaron a las nueve de la mañana y terminaron en torno a las ocho de la tarde. La directora financiera durante la etapa de Quique Pina, despedida del club hace tan solo tres semanas, fue requerida por los agentes de la UDEF para estar presente en ambas en sendos registros, principalmente, para localizar información sobre contratos de jugadores, traspasos y compras de futbolistas en la etapa en la que Gino Pozzo era dueño del club. Los policías buscan documentación que permita avalar los cargos existentes contra Pina, por ello ayer bucearon entre documentos de compra venta de futbolistas, así como de otras operaciones económicas supuestamente fraudulentas que no están vinculadas con la adquisición de jugadores ni con inversiones inmobiliarias. Tampoco se investiga aquí ninguna posible compraventa de partidos.