La Tribu de Radio Marca afea a García Piñero sus palabras sobre Fran

Unanimidad en responsabilizar al presidente de la mala situación y voto de confianza para el joven técnico 'de la casa' J. N. ALMERÍA Miércoles, 25 abril 2018, 00:44

Mucha tela había ayer por cortar en La Tribu del Minuto 92, la tertulia que de lunes a viernes y entre 14 y las 16 horas realiza Radio Marca Almería, ayer desde Restaurante Catamarán, en el día en que Lucas Alcaraz pasó del banquillo rojiblanco a las listas de desempleo. La tertulia diseccionó la rueda de prensa que habían ofrecido por la mañana Alfonso García Piñero, vicepresidente del club, y Lucas Alcaraz; y luego analizó el papel de cada uno de los personajes que han intervenido en el proceso.

Alrededor de la mesa, junto al director de Radio Marca Almería, Víctor J. Hernández Bru; Sebas Miras, futbolista veterano; José Miguel Rodríguez Medina, exfutbolista y vicepresidente de la Peña Los Molinos; Juanjo López, presidente de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, y Alejandro Asensio, maestro de Educación Física y miembro de la Peña Los Monsis. Todos ellos coincidieron en lo rocambolesco de la rueda de prensa y del mensaje trasladado por la UD Almería. Para Juanjo López, «estamos viviendo estos días como cualquier aficionado de la UD Almería: preocupado, como estamos desde el sábado. Esta mañana nos hemos levantado con la noticia, la de que a la abuela que ya estaba mala, se ha unido el abuelo que también lo está. El sábado, al acabar el partido, a pesar de que no esperábamos tres puntos, sí pensábamos en algo más de lucha. Esa noche no dormimos, el domingo meditamos y levantamos algo la moral. El buen aficionado debe estar con el equipo y sus representantes, porque con lo que queda, más vale que estemos todos juntos». Sin embargo, López añadió que «luego escuchas esta rueda de prensa es un despropósito. Lucas ha querido ser un caballero, quizás dejando las puertas abiertas a futuras llamadas, pero el representante del club, que tercie de la forma que lo ha hecho con el nuevo entrenador, te deja mal. He visto una falta de respeto total hacia Fran Fernández. Me alegro de que le hayan dado al equipo, aunque deberían haberlo hecho el sábado por la noche».

Nada cambia

Por su parte, Sebastián Miras manifestó que «la situación es la misma que cuando empezó la temporada. Yo sabía que esto iba a pasar, porque la rueda de prensa ha sido otro 'circo' como tantos a los que estamos acostumbrados. Nos han dicho que no es momento de analizar si han cometido errores o no, pero no sé entonces cuándo es el momento. El Almería me está dando la razón en cuanto a que es un barco a la deriva». Mientras, José Miguel Rodríguez Medina, peñista y miembro de la directiva de la Federación de Peñas, rectificó unas anteriores palabras en las que anunció que iba a romper su abono y manifestó que «mientras estén los que están mandando, yo no voy a volver a pisar el Estadio de los Juegos Mediterráneos». Finalmente, Alejandro Asensio analizó la situación y resaltó que «el Almería estuvo mucho tiempo por conseguir un fútbol común y un proyecto que unía a la afición. Llevamos años en fútbol profesional y la afición ha crecido. Pero esa afición se la está cargando una familia que se niega a soltar el timón y que está llevando a la desidia».