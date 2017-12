Fútbol «La situación se soluciona fichando», afirman los 'profes' de Radio Marca Víctor Hernández, Paco Sánchez, Díaz Casimiro, Kandy Ruiz y Rodríguez Medina, en la zona infantil de Macrobocatas. / IDEAL Mucha crítica a la actitud del equipo en Alcorcón y reclamación de fichajes importantes, ayer en las ondas deportivas JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:12

La tertulia de la 'Tribu Minuto 92' se debatió ayer entre el balance del último partido del año, el de Alcorcón, y una mirada hacia el período de fichajes, del que poco se sabe en este momento desde la perspectiva rojiblanca.

Una tertulia que, desde Macrobocatas Almería, contó con Paco Díaz Casimiro, Paco Sánchez y José Miguel Rodríguez Medina de la Peña Los Molinos y Kandy Ruiz, de la Peña Milhojas, bajo la dirección de Víctor J. Hernández Bru.

Así, Rodríguez Medina avanzaba que «no es el que el partido fuera malo, es que se cumplió con las expectativas. El que más altas las llevaba, aspiraba a traernos un punto. Lo positivo de la derrota espero que sea que el señor presidente busque cuánto dinero puede gastarse para poder fichar esta Navidad. Estoy convencido de que van a venir futbolistas para poder levantar la situación que tenemos».

Por su parte, Kandy Ruiz constataba que «cuando un equipo de Lucas Alcaraz es muy difícil que le remonten, pero cuando se pone por detrás, también es difícil que remonte. Nadie espera que te marquen en el segundo 30, pero lo peor vino después: el equipo se paseó por Alcorcón, jugó andando, vamos, que no corrió lo que se espera que corra un equipo profesional. Encontrar jugadores que puedan jugar andando es difícil».

También Paco Díaz Casimiro terció en el final de año para el Almería, afirmando que «yo realmente casi que he querido olvidar lo que pasó en Alcorcón. Lo que procede es que se haga un replanteamiento serio y profundo de quien lo puede hacer, que no es otro que el presidente y sus responsables deportivos. Si quieren que el equipo no experimente falta de actitud y de lucha como está ocurriendo, se deben tomar las medidas oportunas. No es un día aislado, sino la consecuencia de una mala planificación y un desequilibrio en el equipo».

Muy crítico con el juego de Alcorcón se mostró Paco Sánchez, quien resaltaba que «fue lamentable, para olvidar; sin garra y sin entrega. Fue lamentable la actitud de los jugadores. Creo que podían tener la mente puesta en las vacaciones navideñas y en marchar a sus ciudades de origen y eso es lo que se pudo ver desde fuera. El Alcorcón hizo poco, apenas tuvo que marcar un gol al principio y aguantar. El Almería no tuvo capacidad de reacción».

¿Antonio Puertas?

Incluso alguno de los profes especulaba ya con alguno de los fichajes que podrían llegar y José Miguel Rodríguez Medina adelantaba que «mis informaciones me dicen que va a regresar Antonio Puertas. No estoy dando una opinión, sino una información sobre un proceso que puede estar avanzado».

Para Casimiro, «la solución no es que venga o no Antonio Puertas. Yo estaría encantado, pero la solución no es ésa: hay que reforzar la defensa con dos centrales y un lateral derecho que de competencia, traer otro izquierdo porque Fran está lesionado y Pervis no está ni se le espera y firmar un goleador que nos garantice cifras que nos permitan pensar en mantener la categoría. Si no es así, habrá que esperar las consecuencias. De lo contrario, podemos vernos al final de nuevo rezando a la Virgen del Mar».

Añadía Paco Sánchez que «el Almería ha hecho partidos nefastos y otros que hemos ganado porque el equipo contrario no ha estado acertado de cara a puerta. La imagen del Almería este año ha sido nefasta. Hace falta un delantero con gol, puesto que con los que hay no son capaces de marcar más goles que alguno de los centrocampistas».