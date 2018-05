Rallye «El Rallye Costa de Almería ha vuelto a la participación de los años 80» Juanjo Segura, el presidente de la FAA, Manolo Alonso; López Collado y Ángel Escobar, en la entrega de premios del Costa. / JOSÉ LUIS PASCUAL El presidente del Automóvil Club, Pepe López Collado, se muestra muy satisfecho de la espectacular edición de 2018 VÍCTOR J. HERNÁNDEZ BRU ALMERÍA Domingo, 6 mayo 2018, 01:37

El Automóvil Club Almería acaba de celebrar, el pasado fin de semana, una nueva edición del Rally Costa de Almería y lo ha hecho con éxito en todos los sentidos, incluyendo el número de participantes, que ha batido su récord, con 68 pilotos, con más de 40 de Almería. Su presidente, Pepe López Collado, es un «apasionado del motor en todas sus manifestaciones»: un profesional de la reparación y el taller de vehículos de toda la vida, mecánico, piloto, participante en cinco 'Dakar' -cuatro en África y uno en Suramérica-, aficionado, espectador, participante en eventos y, ahora, también organizador, promotor y directivo de club al más alto nivel. En su quinto año de presidencia, ya avisa de que cumplirá este segundo mandato y no continuará en el cargo, se muestra tremendamente satisfecho con la recientemente celebrada edición del 'Costa de Almería'.

En sus propias palabras, López Collado comentó que «la verdad que, una vez que termina una edición del rally, que todas son muy duras, todos nos relajamos un montón. Cuando llega el último coche, el descanso es importante para todos los que participamos en la organización. La verdad es que ha salido todo muy bien; estamos muy satisfechos». Ahora que ya los motores se han 'callado', es momento de echar la vista atrás y reconocer el durísimo trabajo que los organizadores realizan durante meses, porque «un rally como éste tiene un trabajo muy intenso, sobre todo por las medidas de seguridad y las personas que se necesitan, por no hablar de los trabajos previos con los permisos y la organización, los planes de seguridad y todos los detalles que hay que procurar que estén en perfecto estado. En todo ello te juegas, entre otras cosas, que te den permiso para poder celebrar la prueba».

Prueba de prestigio

Y todo ese trabajo, ¿para qué? López Collado lo tiene muy claro, puesto que «para nosotros, el objetivo, lo primero es que el Automóvil Club tenga una prueba de referencia. Cuando la actual directiva decidimos hacernos cargo del club, fue porque pensábamos que hacía falta un impulso, tras 52 años. Queríamos seguir esa tradición del club, porque yo en concreto soy un aficionado al automovilismo de toda la vida y al Automóvil Club. Y la verdad es que este año hemos vuelto a la participación de los años 80».

Además, López Collado resaltó la participación de pilotos locales y el 'boom' que vive el deporte de las cuatro ruedas en la provincia. «Ese 'boom' se había perdido, puesto que cuando llegamos a la directiva, corrían res pilotos de Almería. Este año hemos sido el club que más pilotos ha aportado a la prueba; y entre ellos pilotos de elite, con grandes niveles», comentó el presidente. Entre esos pilotos participantes, ha estado José Antonio Aznar, campeón por tercera vez de la prueba y un referente en el automovilismo almeriense y andaluz. Collado pone en relieve que «Aznar está demostrando que es un piloto bueno. Está poniendo mucho empeño, incluso buscando sus propios patrocinadores, con un gran coche y muy bien preparado, que lo cuida muy bien. En todas las modalidades, en rally, montaña, rally-cronos y en todo, al final está todos los fines de semana subido en un coche y sus resultados están ahí y no engañan».

Con todo, acciones como el rally principalmente pero también otras muchas que llevan a cabo al año hacen que el club de Almería sea también un símbolo, ya que «el Automóvil Club es la entidad más antigua de Andalucía en este sector y todo el mundo nos conoce. Nosotros hacemos un rally que a todo el mundo le gusta y que tiene mucha solera. En ese sentido es fácil traer gente a competir en el rally, pero luego hay mucho trabajo de difusión y promoción que hacer».

Loco del motor

Con Pepe López Collado hay que hablar, además del rally, de muchas cosas y, por supuesto, de sí mismo, de un tipo singular, entregado y trabajador, que no duda en reconocer que «yo me considero un loco de mi taller, del motor y de los coches de toda la vida. Mi vicio siempre ha sido mi trabajo. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y me ha salido muy bien. Con tantos años de profesión, incluso tras haberme retirado un poco del negocio del taller, sigo siendo un fanático de las carreras y también de la mecánica».

Sobre el rally más famoso del mundo, el presidente del ACA relató que «he hecho cinco Dakar y muchas pruebas, constantemente, sobre todo en Marruecos. Últimamente también participo más en 4x4, pero vamos, cualquier tipo de vehículo»; y añadió que «he estado cuatro veces en África en el Dakar y una en América. A mí lo que me gusta más es África. La verdad es que cuando se cambió a América no me apetecía mucho y la realidad es que he ido una vez y no he vuelto. Mi pasión es África. En el Dakar he estados dos años con Javier Herrador, otros dos con mi propio hermano en moto y dos años más con Nissan Europa, equipo oficial italiano, con quien fui a África y también a América».

Como buen apasionado del motor, el presidente ha hecho y sigue haciendo de todo, puesto que «yo siempre he ido de mecánico, pero al mismo tiempo conduciendo porque también soy piloto. Siempre trabajas por la noche en el Dakar y por el día hay que competir. Por tanto es muy duro, sufres mucho pero disfrutas también mucho. Da para contar todas las anécdotas que quieras: te roban, se te salen las ruedas del camión y todo lo que te puedas imaginar. Siempre se afronta todo con ilusión al máximo».

Campeonato de España

Un rally como el Costa de Almería es, además de todo lo dicho una poderosa herramienta de promoción y también de crecimiento en el ámbito deportivo para el deporte del automovilismo. Así lo entiende Pepe López Collado, que no duda en recalcar la importancia de seguir popularizando y promocionando esta modalidad y de continuar el trabajo para mejorar el rendimiento deportivo de los integrantes de su club.

Para el presidente, «está claro que tenemos que continuar llevando a cabo acciones, entre las cuales tiene un papel importante el propio rally, para que cada día haya más pilotos y también para que los padres alienten la vocación automovilística de sus hijos. En el Automóvil Club se está haciendo una gran labor de cantera, que está dando magníficos resultados; y ese camino lo vamos a continuar con paso firme y sin dudarlo». Y a ello se une también lo deportivo, puesto que «otro de nuestros objetivos es conseguir que vuelva a haber pilotos almerienses que hagan el Campeonato de Andalucía completo y realicen pruebas del Campeonato de España, más allá del propio José Antonio Aznar. En épocas pasadas los ha habido y ahora es importante que vuelva a haberlos. Sin duda, el crecimiento del número de pilotos en general y de participantes en nuestro rally en particular es un paso adelante para conseguir ese objetivo».

Pero no es la única aspiración. Otra, la que más hace brillar los ojos del presidente, es la de que el Rally Costa de Almería vuelva a ser puntuable para el Campeonato de España, «para lo cual hace falta que una de las actuales pruebas cause baja. Estamos muy bien colocados».