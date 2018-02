RUGBY URA no quiere dejar en blanco el examen de la Complutense Los cruzados tienen un difícil compromiso frente a Cisneros Z, que quiere acabar la Liga en los puestos de cabeza. / URA El equipo almeriense se mentaliza para sacar nota en el campo del Paraninfo de la histórica Universidad sabiendo que el Cisneros Z, quiere optar a terminar la Liga entre los cuatro primeros R. I. ALMERÍA Domingo, 25 febrero 2018, 03:09

Lo del filial del histórico conjunto madrileño de este año no tiene nada que ver con lo que se le ha visto en las pasadas temporadas, en las que no ha llegado del todo a poner en peligro su permanencia en reacciones del tramo final de la competición, pero en las que sí se ha coqueteado con la zona baja. En este curso 2017/2018 no ha sucedido y de hecho se mira a la parte alta, que no la cima, lugar reservado para la lucha de tres equipos como son Ciencias, CRC y Liceo Francés. El cuarto en discordia podría ser perfectamente Complutense Cisneros Z, que hasta ahora ha vencido en nueve partidos, que ha empatado en uno y que ha perdido en siete ocasiones. Sus puntos de bonus ofensivo lo ponen también muy arriba, con nada menos que once para un total de 51.

Facilidad para anotar

Por lo tanto, tiene mucha facilidad para anotar, ante lo que cabe es un intenso trabajo defensivo. Unión Rugby Almería ha experimentado un avance más que notorio en esa faceta del juego desde que Pablo Jiménez se hiciera cargo del equipo pasada la Navidad, así que por ese lado se sabe que se podrá plantar cara y vencer el pulso. Otra cosa distinta es lo que cuesta a los cruzados hacer puntos, lo que podría verse acentuado con la inoportuna baja de Lucas Melián debido a un esguince de tobillo que sufrió en el choque, palabra nunca mejor utilizada, frente al durísimo Alcobendas B. El 'abrelatas' argentino no podrá ser alineado en el Paraninfo de la Complutense, a pocos metros de donde España logró su histórico triunfo contra Rumanía ante 15.500 espectadores. Sí es cierto que de los de arriba es el único que tiene un coeficiente negativo entre los ensayos a favor y los en contra y que ha realizado 61 y recibido 67, pese a lo que ha sumado dos puntos más de bonus defensivo.Todo ello es además con un partido menos que tiene aplazado y que jugará frente a los sevillanos de Ciencias.

Las estadísticas son algo que maneja el técnico de Unión Rugby Almería, Pablo Jiménez, si bien sus análisis habituales llegan mucho más allá y contemplan parámetros que a él le sirven para dibujar el partido de esta mañana con detalle. En cuanto a lo básico, ha dejado claro que «Cisneros es un equipo muy fuerte, que no en vano va sexto en la categoría por buenos motivos y cuyo juego suele ser coral, alternando buen juego de delantera con pase de continuidad y velocidad de transmisión».

Además de su capacidad citada para romper la defensa contraria, en la propia «son bastante ordenados, pero por la comparación con Alcobendas B, no son tan contundentes, no es un equipo tan agresivo, basa más su juego en intentar darle ritmo y continuidad al balón». Unión Rugby Almería deberá estar a un alto grado de concentración durante todo el encuentro, con confianza en su juego y haciendo buenos los cambios obligados por bajas importantes. «Este domingo nosotros llegamos bien, con alguna baja importante como la de Lucas Melián, pero bien cubiertas y con la necesidad imperiosa de puntuar». Esa es la parte que puede afectar a un encuentro que en circunstancias normales sería muy diferente, ya que la presión puede atenazar o dar alas a los unionistas.

De hecho, no por muy utilizado el término 'final' para definir los partidos que han ido restando a Unión Rugby Almería desde el inicio de este 2018 se puede decir que se va pasando. Quedan tres 'vida o muerte', dos fuera, sumando a este de Madrid el vital de la visita a Fuentenueva y dos en casa, ante dos de los tres primeros como Liceo y CRC. Tras jugar en la Complutense se recibirá en el Emilio Campra a Liceo, seguido del desplazamiento a la ciudad nazarí para finalizar en casa ante el CRC. Por lo tanto, en todos los encuentros hay cosas en juego para todos los equipos, siendo las cuatro jornadas que quedan definitorias de muchas cosas tanto por arriba como por abajo. El descenso y la promoción, eso sí, se repartirán entre Almería y Granada.

El rival en la pelea

Los universitarios reciben a Trocadero, visitan a Olímpico y cierran la liga justo contra Cisneros, en un calendario mucho más sencillo que el almeriense. Por cierto, el rival de esta semana ganó a CRC para empezar el campeonato, fue apalizado por Ciencias acto seguido y sus demás verdugos han sido Arquitectura, Extremadura, Marbella, Liceo, el propio CRC e Industriales (15-62). El empate fue con Arquitectura. Llevan tres victorias consecutivas.