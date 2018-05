VOLEIBOL 'Casi' quiere que se cumpla el refrán 'Casi' quiere despejar derrotas y empezar a ganar títulos con Unicaja Almería. / CVA El líbero almeriense seguirá en Unicaja por tercera temporada consecutiva a la espera de que lleguen los títulos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 19 mayo 2018, 02:08

Habrá 'año tres' para Antonio Casimiro Artés en las filas de Unicaja tras el fácil entendimiento producido entre ambas partes para sellar su continuidad en el club en el que comenzó a dar sus primeros toques en este deporte. Producto de las categorías inferiores y después confirmado al máximo nivel, el líbero, de 1'85 metros y 21 años, cumple de este modo con la tradición que han marcado otros muchos jugadores anteriores y también actuales. Se siente muy motivado y tiene las reservas de optimismo totalmente recargadas. «Me siento muy feliz por la renovación, por seguir un año más en Unicaja, y desde ya, estoy ansioso por comenzar de nuevo». Presiente que va a ser un curso 'de buenas notas'.

La negociación no pasó por ninguna dificultad y se llegó a un punto de acuerdo de manera rápida, lo que también le satisfizo. «Con el club siempre es muy fácil hablar, nunca ha puesto ningún problema ni nada que no beneficie a ambos, y por eso ha sido un entendimiento sencillo de lograr». Es la tercera vez en la que unen sus caminos, y eso significa algo. «Lo que más me sugiere es que 'si algo va bien, no lo cambies'; si renuevo en Unicaja es porque aquí las cosas me van súper bien tanto en lo emocional como en lo deportivo; estoy muy bien con el club y estoy muy contento de estar aquí; el grupo que hemos formado este año es fantástico y cualquier persona en el club es de mi agrado, me ayuda en todo...».

El refrán

Cae de cajón aplicar el refranero popular al afirmar sus rotundos objetivos el joven líbero. «Sinceramente, espero ganar ya algún título y confío en que este año lo vamos a hacer, pero claro, en el deporte nunca se sabe, solo que para lograrlo habrá que competir, trabajar muy duro... realmente quiero ganar, ya que parece que me voy a convertir en especialista en plata pero me gusta más el oro, como a todos en el deporte». Incluso para eso aplicó el buen tono, jocoso. «Los refranes me encantan, pero los títulos más y espero que a la tercera sea la vencida, pero también que a la cuarta, la quinta, la sexta sean también las vencidas y ganemos todo lo que se nos ponga por delante». Son las ganas de comerse el mundo.

Además, lo normal en Antonio Casimiro es que el último en el que piense sea en 'Casi', en él mismo, así que su deseo de victoria está relacionado con gratitud y con reparto de alegría a los demás. «Quiero ganar ya algún título porque el club se lo merece y la ciudad se lo merece, la verdad». En lo personal, el almeriense se ve capacitado para hacerlo. «No sé si se me conoce mucho o no en la Liga, pero creo que he cogido mi sitio en ella y en Unicaja estoy totalmente adaptado a la Superliga, pero como todo hay que trabajar y seguir así para conseguir objetivos individuales y colectivos y espero que siga así durante muchos años, que las lesiones respeten». A eso une que se van a reunir todos los ingredientes necesarios para el éxito.

La vuelta de Berenguel

Y es que el jugador almeriense ha valorado muy positivamente la vuelta de alguien que se hizo un mito en su misma posición, que lo hará para dirigir al equipo. «Honestamente creo que no hay mejor técnico para el club que Manolo Berenguel; hay que estar eternamente agradecidos a Piero Molducci, que ha hecho una muy buena labor al frente de Unicaja Almería, pero ahora es el turno de Manolo y creo que lo va a hacer genial, creo no, estoy seguro de que va a ser así». El almeriense conoce muy bien de lo que habla. «Ya he estado con él dos años en categorías inferiores, también hace dos años en senior como segundo entrenador y lo conozco y tengo toda la confianza en él, el club confía en él, la ciudad confía en él... al fin y al cabo al hablar de voley en Almería sale el nombre de Manolo Berenguel».

Como siempre, expuso que ante esta situación la clave será el grupo. «Confío plenamente en el proyecto que se va a hacer, estoy seguro de que va a ser un proyecto en el que todo el mundo va a sentirse involucrado con el club y en el que todo se va a hacer bien, como se ha venido haciendo, pero esta vez, con la incorporación de Manolo y lo que falta por llegar, será el detonante para que el proyecto sea perfecto». De la temporada que ha acabado se queda precisamente con la fuerza de la unión. «Parecía que la temporada se iba a pique allá por febrero, porque comenzaron las lesiones, y no tiramos la toalla ni tuvimos la intención nunca de hacerlo; cuanta más piña hicimos conseguimos lo que queríamos, que era entrar en finales».

Su balance es positivo pese a no haber ganado títulos con el primer equipo blanquiverde. «He acumulado experiencias precisamente jugando esas finales, que es muy importante para el desarrollo de cualquier jugador». En playoff, el Moisés estuvo espectacular y por ello se acuerda desde ya de la afición. «Le agradezco lo que ha hecho por nosotros porque ha sido un privilegio jugar con el pabellón así de lleno ante una de las mejores aficiones de España, y de cara al año que viene hay que recordarle que en el Moisés Ruiz tiene una casa, que estaremos esperándola con los brazos abiertos, que es súper importante para nosotros, y que vengan, ya que este año va a ser muy entretenido todo, va a haber un buen nivel en el liga y el proyecto del club va a ser la hostia».