Tercera división El Pulpileño 'regresa' a San Miguel con el objetivo de continuar la escalada El equipo pulpileño reaparecerá mañana en el Campo San Miguel, estrenando el nuevo césped. / A. CÁCERES El Huércal Overa CF, con posible novedad en el banquillo, recibe al UD Los Garres y el Almería B visita al Vélez CF, todo un 'hueso' en su campo JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Sábado, 6 enero 2018, 02:21

Los tres equipos almerienses de Tercera División comenzarán mañana la segunda vuelta. En casa lo hará el At. Pulpileño, que 'reaparece' en San Miguel con estreno de césped artificial, presto a seguir afianzado en la zona de playoff de ascenso. También como local jugará el Huércal Overa CF, con posible novedad en el banquillo, tras la destitución de Germán Álvarez y buscando salir de los puestos de descenso. Como visitante, turno para la UD Almería B en campo del Vélez CF, que no ha perdido en casa ante los de cabeza.

En el apartado arbitral, destacar la participación del colegiado almeriense Francisco José Fernández Cintas en el Grupo IX. Será con la dirección del partido entre el CD El Palo y el Melistar, a disputar en campo del primero de ellos.

Un 'hueso' en el camino

El comienzo de la jornada, en horario, corresponderá a la UD Almería B, con el partido a jugar en el Campo Vivar Téllez contra el Vélez CF, perteneciente a la vigésimo tercera jornada en el Grupo IX, que pondrá el inicio a la segunda vuelta. El encuentro será arbitrado por Jagoba Riveiro Zafra, de Linares (Jaén), y en la ida ganó (2-1) el filial.

La baja de Sergio Pérez, por acumulación de amonestaciones, además de la de Igor Engonga y la duda de Antonio Jesús, ambos por lesión, son los principales argumentos en cuanto a disponibilidad de efectivos. Al fondo, las interrogantes por la convocatoria de algún jugador para el partido de mañana del primer equipo contra el CD Lugo.

Con esas referencias, los de Fran Fernández acuden al compromiso en Vélez Málaga, con el objetivo de comenzar el año con buen pie. O lo que es lo mismo, buscando una victoria que le permita seguir ocupando el tercer puesto de la clasificación, a sabiendas de que una derrota y el que ganaran Antequera CF, CD Huétor Tájar o CD El Palo les haría salir de la zona de playoff de ascenso a Segunda División B.

Le espera el Vélez CF, ocupando el decimosegundo puesto, con 31 puntos. El equipo que entrena Lucas Cazorla, ex del CD El Ejido, está ofreciendo una buena trayectoria en casa, donde ha ganado seis partidos, empatado tres y perdido en dos. Las victorias, contra la UD San Pedro (4-2), CD Huétor Vega (3-1), UD Maracena (2-1), CD El Palo (2-0), Real Jaén (2-0) y Torremolinos (1-0). Con reparto de puntos ante el At. Malagueño (1-1), Guadix CF (0-0) y el At. Mancha Real (2-2), perdiendo con el CD Rincón (0-1) y el CD Martos (2-3). Un registro que ofrece ninguna derrota en su feudo ante los 'gallitos' del grupo.

Cambio para reaccionar

En cuanto a los dos representantes almerienses en el Grupo XIII, el turno de inicio de la vigésima jornada, que abre la segunda vuelta, lo tendrá el Huércal Overa CF. Será en El Hornillo, con la visita del UD Los Garres, al que ganó (1-2) en el partido de ida. El arbitraje corresponderá a Carlos Pérez Pardo.

La principal novedad en los locales podría estar en el banquillo, tras la destitución de Germán Álvarez. Durante la tarde noche de ayer, el club negoció el acuerdo con el nuevo entrenador -todo apunta hacia Xavi Juliá-, buscando con ello la posibilidad de remontar vuelo en la clasificación para salir de la zona de descenso. En lo referente a la disponibilidad de jugadores, resaltar las bajas de Cristo, por tarjetas, además de las de Javi Manzano y José Antonio, ambos por lesión.

También habrá una baja por tarjetas en la UD Los Garres, caso de Emilio, con vistas a un envite al que el equipo murciano que entrena Manu llega ocupando el decimotercer puesto, con 23 puntos. En los partidos jugados fuera de casa, la UD Los Garres ha ganado uno, en campo del At. Pulpileño (1-2), empatado cinco y perdido tres. Logró empatar en los del EDMF Churra (1-1), FC Cartagena B (1-1), La Unión CF (1-1), Muleño CF (1-1) y Real Murcia B (1-1), perdiendo con el Águilas FC (2-1), CD Bala Azul (2-1) y Nueva Vanguardia Estudiantes (1-0).

Reaparición en San Miguel

Cerrando la jornada almeriense estará el compromiso a disputar por el At. Pulpileño con la visita del Nueva Vanguardia Estudiantes, que tendrá como novedad el escenario del Campo San Miguel, que aunque se siguen efectuando obras de mejora en la instalación ya tiene disponible el terreno de juego. Este presenta la implantación de nuevo césped artificial, sustituyendo al anterior que llevaba catorce años puesto. La dirección arbitral correrá a cargo de José Alberto Martínez Cañabate, resaltando que en el partido de ida hubo empate (1-1) en campo del equipo murciano.

En el At. Pulpileño -según informa -, el objetivo está claro. No es otro que seguir la excelente racha de resultados desde que Sebas López entrena al equipo, reflejada en seis victorias y dos empates, sin conocer la derrota. Una 'remontada' que le ha llevado desde figurar en la zona de peligro de descenso, a estar en la de playoff de ascenso. Con vistas el envite, en las filas locales el posible debut en casa de Zapata, último fichaje del At. Pulpileño, procedente de La Roda CF; la vuelta a la disponibilidad de Bruno y Marc Saura, tras cumplir un partido de sanción por tarjetas, y las bajas de Sergio, por lesión, y de Antonio Fernández, que ha causado baja voluntaria en el club.

Referente al rival, entrenado por Juanfran Ibáñez, hará acto de presencia ocupando el sexto puesto, con 29 puntos. En los envites jugados como visitante ofrece el balance de tres victorias, un empate y seis derrotas. Ganó a El Palmar CF (1-2), CD Minera (1-3) y al Huércal Overa CF (1-2), empatando con el Mar Menor CF (1-1). Las derrotas, tras las visitas al Yeclano Deportivo (4-0), SFC Minerva (2-0), CD Cieza (2-1), FC Pinatar (1-0), Lorca B (1-0) y la efectuada al UCAM B (1-0).