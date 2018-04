TERCERA DIVISIÓN Pulpileño y Huércal Overa se juegan tres puntos de 'oro' en sus citas en casa El Pulpileño recibirá mañana al 'vecino' Águilas, rival directo en la lucha por el playoff. / ANTONIO GIL La UD Almería B visitará al CD El Palo, un rival muy complicado como local, buscando dar otro paso adelante hacia el playoff de ascenso a Segunda B J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Sábado, 7 abril 2018, 00:23

At. Pulpileño y Huércal Overa CF serán mañana los dos equipos almerienses de la categoría que jugarán en casa contra Águilas FC y FC Pinatar, respectivamente. Dos encuentros de máxima importancia para huercalenses y pulpileños para seguir en la lucha de sus diferenciados objetivos clasificatorios. Los de San Miguel quieren continuar en zona de playoff de ascenso y los de El Hornillo pretenden seguir fuera de la de descenso.

En cuanto a la UD Almería B tendrá turno viajero, en su caso al siempre complicado campo del CD El Palo. Al filial rojiblanco le espera un rival muy fuerte en casa, al que intentará ganar para dar otro paso adelante hacia el playoff de ascenso.

Con 'cambio de cromos'

Abrirá la jornada almeriense en casa el At. Pulpileño, que recibirá en el Campo San Miguel al equipo del Águilas FC, partido aguardado con gran ambiente, dada la cercanía entre ambas localidades y la importancia para ambos de los puntos en juego. Corresponderá a la trigésimo segunda jornada en el Grupo XIII, con arbitraje de Miguel Ángel Russo Marín, resaltando que en el envite de ida jugado en el Campo El Rubial, en la primera vuelta, se anotó la victoria (1-2) el equipo almeriense. Mañana, en el de vuelta, habrá 'cambio de cromos' en ambos equipos, ya que varios jugadores han militado en los dos equipos.

En el At. Pulpileño -según informa Antonio Cáceres- tres bajas en el conjunto que entrena Sebas López, casos de Omar Saura y Cristian, ambas por tarjetas, y Douglas, por lesión, mientras que Javi Piñero vuelve a estar disponible tras lesión para jugar ante su exequipo.

Espera un pulso entre dos conjuntos que necesitan ganar para continuar con sus pretensiones de jugar el playoff de ascenso a Segunda B. En el caso de los pulpileños harán acto de presencia ocupando el tercer puesto, con 55 puntos, y deseos de 'sacarse la espina' del revés de la pasada jornada en Cieza.

Por otra parte y en relación al Águilas FC, destacar que el equipo que dirige Germán Campillo comparecerá con dos ausencias por tarjetas, casos de Emilio y José Manuel, aunque recupera a Javi López. Los de El Rubial, séptimos con 49 puntos aunque a dos puntos de distancia del cuarto puesto, presentan un registro visitante de tres victorias, ocho empates y cinco derrotas. Ganó al Mar Menor CF (1-2), Muleño CF (0-2) y CD Bala Azul (2-3); empatando con la SFC Minerva (1-1), La Unión CF (1-1), Nueva Vanguardia (2-2), Huércal Overa CF (1-1), CD Minera (1-1), UCAM B (1-1) y UD Los Garres (1-1), perdiendo contra CD Cieza (1-0), El Palmar CF (3-0), Yeclano Dvo. (2-0), Real Murcia B (3-1) y FC Pinatar (3-1).

Otra 'final' en El Hornillo

El otro partido de un equipo almeriense en el mencionado grupo tampoco estará exento de importancia. En el huercalense Campo El Hornillo, la disputa de tres puntos de 'oro' para diferentes objetivos clasificatorios, entre el Huércal Overa CF y el FC Pinatar, envite que será dirigido por José Belando Muñoz. En el partido de ida se anotó la victoria (2-0) el conjunto murciano.

Con el objetivo de sumar tres puntos de importancia casi vital para seguir fuera de la zona de descenso, comparecerá el Huércal Overa CF ante su afición, además de con el de seguir la buena racha, reflejada en cuatro victorias y dos empates en las seis últimas jornadas, que ha llevado a los de Xavi Juliá a salir del 'pozo' de la tabla. Para el partido, vuelta a la disponibilidad de Nano y baja de Campanas.

Referente al FC Pinatar, sexto con 49 puntos -dos abajo de la cuarta plaza-, destacar que el conjunto que dirige Esteban Quintas ha conseguido 19 de ellos fuera de casa. Ganó en las visitas a Los Garres (1-2), Cartagena B (3-4), Minera (2-3), CD Cieza (0-1) y Nueva Vanguardia (2-3). Empató contra el Real Murcia B (2-2), CD Bala Azul (0-0), EDMF Churra (2-2) y La Unión CF (0-0), perdiendo ante el Águilas FC (2-0), Mar Menor (3-1), Lorca FC B (2-0), At. Pulpileño (1-0), SFC Minerva (3-2), Muleño CF (1-0) y UCAM B (2-1).

Un 'hueso' para el filial

El único 'viajero' de los representantes almerienses en la categoría será el filial rojiblanco en partido perteneciente a la trigésimo séptima jornada de Liga en el Grupo IX. La UD Almería B viajará a tierras malagueñas para enfrentarse al CD El Palo, en partido a jugar en el Nuevo San Ignacio, con dirección arbitral a cargo del colegiado granadino Patrick Marvin Bewernic Galayo. En la ida hubo reparto de puntos (0-0) en el encuentro jugado anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La UD Almería B acude ostentando el segundo puesto de la clasificación, con 78 puntos en su haber, diez por encima del Real Jaén, que es quinto e inmerso en una racha de siete partidos seguidos sin perder, con seis victorias y un empate. Una racha que intentará continuar el conjunto entrenado por Fran Fernández, ante un equipo muy fuerte en casa, para seguir afianzado en zona de playoff de ascenso. Para el partido de mañana, las altas de Albert Batalla y Nano, que fueron baja la pasada jornada por tarjetas y la no disponibilidad de Chema, por el mismo motivo.

En los paleños, su entrenador Funes no se podrá sentar en el banquillo por sanción y serán baja Igna y Salvi Ramírez, también por tarjetas. Al filial le espera un equipo que es undécimo con 52 puntos y un importante registro en casa, con diez victorias, cinco empates y tres derrotas. Ha ganado a 'gallitos' del grupo como Antequera CF, CD Huétor Tájar y Linares Dvo., empatando con CF Motril, At. Mancha Real y At. Malagueño, líder del grupo. Se trata de un equipo muy presionante en su feudo, que sabe jugar la baza del 'factor ambiental' y que ha marcado goles en 16 de los 18 envites que ha disputado ante su afición.