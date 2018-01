FÚTBOL PROVINCIAL At. Pulpileño y Huércal Overa CF llegan al derbi buscando 'caminos distintos' El equipo pulpileño tendrá mañana derbi provincial en casa contra el conjunto huercalense. / IDEAL La UD Almería B, inmersa en buena racha y otra vez con varias bajas, tendrá en el anexo la visita del CD Rincón, todo un 'hueso' como visitante JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Sábado, 20 enero 2018, 02:20

El derbi provincial entre el At. Pulpileño y el Huércal Overa CF marca buena parte del interés almeriense para la jornada de mañana. Un derbi con necesidad de victoria para ambos, aunque para distintos objetivos. Los pulpileños los quieren para seguir en el cuarto puesto y los huercalenses para dar un paso hacía la salida de los puestos de descenso. No le andará a la zaga, en cuanto a expectativas, el envite de la UD Almería B, que será en el anexo contra el Rincón, con los rojiblancos buscando una victoria que le permita seguir ocupando plaza en la zona de playoff.

En el apartado arbitral, dos participaciones almerienses para la jornada en el Grupo IX. El partido entre el Atarfe y el Linares Deportivo será dirigido por Francisco José Fernández Cintas. Por su parte, el que jugarán CD Huétor Vega y Vélez CF contará con el arbitraje de Sergio Rodríguez Morales.

Cita matinal del filial

El comienzo de la jornada, en cuanto a horario, corresponderá a la UD Almería B. Será en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, con el CD Rincón como visitante, envite correspondiente a la vigésimo quinta jornada en el Grupo IX. La cita, a las 11.30 horas, con arbitraje del granadino Cristóbal Muñoz Arjona, acceso gratis para los abonados de la UD Almería y entradas a cinco euros para el público en general. En el encuentro de ida ganó (0-3) el equipo almeriense.

Los de Fran Fernández llegan al tercer partido de la semana después de haber vencido en los dos anteriores, en casa al Guadix CF (3-0) y el pasado miércoles (0-3) en campo del CF Motril. Con esas positivas referencias comparecerán ocupando el segundo puesto, con 50 puntos, aunque el acecho están Real Jaén, con 49, y Antequera CF y CD Huétor Tájar, ambos con 48. En las filas locales, nueva jornada con bajas en sus filas, en esta ocasión a las de Igor Engonga y Antonio Jesús, por lesión, se unen las de Iván Martos y Callejón, convocados por Lucas Alcaraz para el partido de hoy del primer equipo en campo del Real Oviedo.

Un 'hueso' en el anexo

En cuanto al CD Rincón, rival mañana de los rojiblancos, resaltar que el equipo malagueño que entrena Bravo, que fuese defensa del primer equipo de la UD Almería en Segunda División, ocupa el noveno puesto, con 38 puntos, tras perder la pasada jornada en casa contra el CD Huétor Tájar.

Dispone de una plantilla experta, con algunos jugadores que han militado en categorías superiores. No es de fiar, ni mucho menos, el rival del filial, especialmente fuera de casa, ya que ha logrado 19 puntos, con cinco victorias y cuatro empates. Ganó en las visitas al CD Martos (1-2), UD Maracena (0-2), CD El Palo (0-2), Vélez CF (0-1) y Torremolinos (2-3), empatando en las efectuadas a la UD San Pedro (1-1), At. Malagueño (1-1), CF Motril (1-1) y al Villacarrillo CF (1-1).

Alicientes del derbi

Por la tarde, el otro 'plato fuerte' de la jornada, correspondiente a la vigésimo segunda jornada del Grupo XIII, con el derbi provincial a jugar en el Campo Municipal San Miguel, entre el At. Pulpileño y el Huércal Overa CF. Será 'Día del Club', con entradas a cinco euros para socios y diez para el público en general. En la primera vuelta hubo empate (1-1) en El Hornillo, marcando Iván el 0-1, en el m. 47, y logrando Manu Lora el 1-1, en el. 86.

El partido, con 'cambio de cromos' entre algunos jugadores de ambos equipos, con el añadido de que el técnico pulpileño Sebas López dirigió anteriormente al Huércal Overa CF, al que clasificó para el playoff de ascenso a Segunda División B, es aguardado con buen ambiente. La dirección arbitral corresponderá a Alejandro Ojaos Valera, de Cartagena, que cubre la cuarta temporada Tercera División y que en la 2015/16 'pitó' el derbi entre ambos equipos, en el mismo escenario de mañana, con victoria huercalense (0-1).

Aferrarse al cuarto puesto

Referente a los protagonistas directos del envite, en el At. Pulpileño -según informa Antonio Cáceres- los objetivos están muy definidos. No son otros que intentar que los tres puntos no 'vuelen' del San Miguel, para seguir aferrados al cuarto puesto de la tabla y encadenar la undécima jornada seguida sin perder, con siete victorias y tres empates, bajo la dirección de Sebas López. El registro pulpileño en casa, en lo que va de Liga, es de seis victorias, tres derrotas y un empate.

Una de las novedades en el equipo podría ser el 'estreno' del brasileño Douglas Almeida, procedente del equipo gallego del Silva SD, del Grupo 1 de Tercera División, que suple la baja en el club de Ortuño. En cuanto a Sergio y Ramón, ambos siguen siendo baja por lesión.

Otra para intentar 'despertar'

Por otra parte, en relación al Huércal Overa CF, destacar que llega al derbi ocupando el penúltimo puesto, con 17 puntos en su casillero. Los de El Hornillo no han podido disfrutar del logro de una victoria desde hace seis jornadas, después de cuatro derrotas y dos empates, lo que le ha abocado a la ocupación de plaza en la zona de descenso.

Xavi Juliá, que debutó la pasada jornada como entrenador huercalense, no podrá contar con el delantero Campanas, por tarjetas, además de los defensas Javi Manzano y José Antonio, por lesión. En el polo opuesto, la vuelta a la disponibilidad de Carlos Pérez, tras el 'descanso', por tarjetas.

El Huércal Overa CF, como visitante y en el plano positivo, presenta el logro de una victoria y dos empates. Ganó en la visita al UD Los Garres (1-2) y sumó un punto en las efectuadas a los feudos del Lorca FC B (2-2) y el UCAM B (2-2), perdiendo en las siete salidas restantes, la última la pasada jornada, primera con Xavi Juliá en el banquillo, en campo del Mar Menor CF (4-2).