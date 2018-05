FÚTBOL Pulpí tiene un campo para ascender Los dos equipos participantes posan antes del inicio del encuentro inaugural del Polideportivo San Miguel de Pulpí. / A. CÁCERES Unas 1.500 personas disfrutaron de los actos de inauguración, con la presencia de los veteranos del Pulpileño Inaugurado el San Miguel, con un partido con la Selección Española de Leyendas ANTONIO CÁCERES PULPÍ Sábado, 5 mayo 2018, 02:05

Los pulpileños disfrutan ya de las nuevas instalaciones del Polideportivo Municipal San Miguel, tras la remodelación del campo de fútbol, gradas, vestuarios y nueva iluminación. Los trabajos, adjudicados a la empresa Talleres y Grúas González SL por un presupuesto cercano a los 800.000 euros, consistieron en una edificación destinada a vestuario y gradas, desarrollada en dos plantas, situándose los vestuarios en planta semisótano, con acceso directo desde el recinto del campo de fútbol. Sobre la planta de los vestuarios se encuentran las grada cubiertas parcialmente para protegerlas de la lluvia y en la parte alta se ha ubicado un cuarto para la prensa. El proyecto también incluyó una remodelación del vallado perimetral de la zona de juego y cerramiento metálico que separa el campo de fútbol del resto del recinto deportivo, con césped artificial.

La presentación culminó con la presencia de los veteranos del Atlético Pulpileño y los de la Selección Española de Leyendas, que tras el acto oficial se enfrentaron en un amistoso para el deleite de los numerosos amantes del fútbol congregados en las instalaciones.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García Pérez, destacó «la importante apuesta por el deporte local, en un municipio que cuenta con numerosas escuelas deportivas. Estas instalaciones servirán para cubrir las necesidades de los pulpileños en la actualidad pero también las de las generaciones futuras».

Hubo detalles conmemorativos de la jornada de manos del alcalde de Pulpí, entre otros para el Seleccionador Nacional de Leyendas, Juan Señor, y para el Presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI), Fernando Giner. Por su parte, la Selección Española de Leyendas obsequió al Ayuntamiento de Pulpí con una placa y un libro sobre la historia de las leyendas del fútbol.

Calidad

El público congregado, que fue de un número cercano a los 1.500 espectadores, disfrutó de un emocionante partido que finalizó con la victoria de la Selección Española de Leyendas (2-3) con la participación de Juan Señor, Juan Miguel García, Pedro Contreras, Quique Estebaranz, Salva Ballesta, Fernando Giner, Lobo Carrasco, Enrique Catanha, 'Nando', Santi Ezquerro, Juanfran García, Juan Carlos Rodríguez, Vicente Engonga, Donato, Armando y Asensi.

La Selección Española de Leyendas se enfrentó, como queda dicho, contra el combinado de jugadores veteranos que han militado en el At. Pulpileño en sus distintas categorías y el espectáculo respondió a las expectativas creadas, con un encuentro muy entretenido en el que se puso de manifiesto la calidad que atesoran los jugadores de la selección, a los que no se les nota el paso de los años en su juego, sí en el físico. Mientras, el combinado del Pulpileño, que ya llevaban años retirados en la mayoría de los casos, hizo un digno papel, dando siempre la cara y jugando bien el balón, sobre todo en la segunda parte. El encuentro terminó con victoria de la Selección Española, por un ajustado 3-2. Los goles del combinado nacional los marcaron Salva Ballesta, Engonga y Catanha y los del Pulpileño, los hizo Ginés Meca, que no pierde su olfato de gol.

El encuentro lo dirigió Martínez Montalbán, que fue cuarto árbitro en el estreno del Metropolitano, auxiliado por Pérez Jurado y Sánchez Navarro y Hernández Ferrer, como cuarto árbitro.