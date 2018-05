DIVISIÓN DE HONOR El Poli Almería debe ganar al Cúllar Vega en casa para poder ser tercero Mañana, en el Estadio de La Juventud, adiós del Poli Almería a un excelente curso liguero. / ALFREDO AGUILAR Jornada final de la Liga con derbis provinciales a disputar en casa para el CD Adra y el Berja CF y de compromiso visitante para la UD Pavía J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 19 mayo 2018, 02:08

Llega la despedida de la temporada para los equipos almerienses con la disputa de la última jornada en la que, como en la anterior, el mayor grado de interés clasificatorio se centra en el partido a jugar por el Poli Almería. Los rojiblancos buscarán ganar para seguir optando al tercer puesto, posición que le haría estar expectante a la posibilidad, muy remota pero real, de ascender a Tercera División.

Para el resto de representantes almerienses habrá en juego la 'honrilla' de acabar la competición con victoria, pero ya sin trascendencia a efectos clasificatorios y apenas sin variaciones en la tabla.

El único de los equipos almerienses que jugará fuera en esta jornada será la UD Pavía que lo hará en campo del At. Monachil, con arbitraje del jiennense Ortega García. Los pavienses, ya descendidos, rendirán visita a un rival que necesita conseguir la victoria y después 'rezar' para que no lo hagan Ath. Coín, Cúllar Vega CF y CD Arenas. Si no se produce esa triple 'carambola' dirán adiós a la categoría.

Despedida con dos derbis

La jornada final de la Liga ofrece la disputa de dos derbis provinciales almerienses. Serán ambos casi de 'guante blanco'. En el virgitano Campo Municipal, el Berja CF recibirá al descendido Roquetas 2016, envite a arbitrar por el colegiado jiennense Martínez Palomares, con algunas dudas sobre el equipo roquetero, debido a las bajas en sus filas y a la problemática situación que se dejó entrever la pasada jornada.

En el abderitano Campo Miramar, otro derbi. Con arbitraje del granadino Montilla Garrido, el adiós a la Liga del CD Adra, con el Estudiantes como visitante. Para ambos, el objetivo de conseguir los tres puntos en juego para despedir una temporada en la que han logrado el objetivo de la permanencia.

A ganar y esperar

Otro encuentro a jugar en campo almeriense, indudablemente el de mayor interés mirando la clasificación, será el que se dirima en el escenario del Estadio de la Juventud. Con la dirección arbitral del jiennense Poyatos Torres, la despedida ante sus seguidores del Poli Almería, tras haber ofrecido una excelente temporada, en la que llegaron a 'acariciar' el ascenso directo a la categoría nacional de la Tercera División.

Mañana, cita rojiblanca de adiós al curso con el envite a disputar contra el equipo granadino del Cúllar Vega CF, que necesita lograr los tres puntos para no entrar en la 'quiniela' del descenso. La misma necesidad para el Poli Almería, en su caso para optar al tercer puesto, siempre y cuando gane y además no lo haga el CD Alhaurino. Después, a esperar a los 'rebotes' del playoff que generen los equipos del Grupo IX de Tercera División que lo juegan.