Rugby URA, sin nada que perder Aunque es difícil, el equipo almeriense quiere conseguir en el Ramón Urtubi la deseada primera victoria. / URA Desplazamiento complicado para un equipo almeriense más reforzado | Los cruzados han aprovechado el parón para rearmarse mentalmente y fichar al pilar samoano Stephen Neli, que puede debutar en el Ramón Urtubi R. I. ALMERÍA Domingo, 26 noviembre 2017, 00:36

Muy fuerte es el rival que toca este domingo, pero tanto por no ser de la 'liga particular' de Unión Rugby Almería, como por la trayectoria descrita hasta el momento por parte de la escuadra unionista, se sabe que la presión no viaja en el autobús camino de Madrid. Todo lo que sea sumar será bueno, tanto en lo relativo a puntos como en lo referente a sensaciones, pese a que la teoría se ponga en contra de los cruzados. Sí, es un adversario superior, histórico, que un año más aspira a ser División de Honor A, pero no hay nada que perder y sí mucho que ganar. Una victoria sería extraordinaria, algún bonus vendría muy bien para la cuenta final, pero el refuerzo de la confianza de cara al siguiente choque en casa, ante Universidad de Granada, es también un buen premio.

Liceo Francés «es uno de los equipos más potentes de la categoría y además es ejemplo por tener una de las canteras más fuertes de España». Así lo define, de entrada, Pablo Jiménez, director deportivo de URA, que abunda más en su análisis del cuadro madrileño. «Se caracteriza por ser un equipo muy potente en delantera, que intenta utilizar todo el campo abriendo balones fuera de 22, pero que cuando entran en 22 principalmente su poderío es en zona 1, muy cerca del ruck; además, está muy bien en las estáticas». No esconde para nada la dificultad del choque: «Va a ser un partido muy muy -reiterativo- difícil». Pero ya nada asusta a unos cruzados que han sufrido en demasía en un inicio de liga que se ha hecho duro. Joaquín Montoro será el colegiado.

Creer en la mejoría

A esto se suma que hay que creerse que realmente lo mejor está por llegar aún. «Almería llega al partido con la plantilla completa después de estas dos semanas de recuperación y con la importante incorporación de un refuerzo, un número 3 samoano -Stephen Nelly-, muy potente, que esperamos que nos mejore mucho la delantera». Así lo añade Pablo Jiménez. «Es indiscutible que el club está apoyando al cien por cien a Ken Wills desde un principio en todo lo que pide, y esperamos que este apoyo se convierta por fin en una victoria».

Sería la primera de una lista de varias que se hacen necesarias para la tercera permanencia en la segunda categoría del deporte oval español, si bien es cierto que se ve complicado sorprender al histórico Liceo Francés y más en su terreno de juego.

El conjunto madrileño marcha segundo en la clasificación, pero con un partido más porque no ha descansado la semana previa al adelantar la última jornada de la primera vuelta. Disputó la fecha 11 del calendario el pasado jueves, día 16, venciendo de una manera rotunda a Sanitas Alcobendas B por 30-6. Pese a ser un salto en el orden de partidos, lo que viene a demostrar es la gran racha en la que se encuentra un Liceo Francés que sólo ha cedido dos veces en nueve choques, ambas en las jornadas 2 y 3, y las dos ante sus propios rivales directos. Así, después de comenzar avasallando a Universidad de Granada por 68-7, perdió por la mínima ante Ciencias, con un ajustado 22-23, y continuó así ante CRC Pozuelo, con derrota un poco más amplia por 27-13.

Desde ese punto ha ido creciendo de una forma paulatina y se puede decir que podría estar ya en su mejor momento de forma y juego. De hecho, llega a la cita frente a los cruzados después de haber enganchando seis triunfos consecutivos, el último ante Olímpico de Pozuelo, luciendo una poderosa (3-36). Antes había vencido más ajustado a Trocadero de Marbella por 31-17, pero sus resultados han sido casi todos abultados, con un 19-51 ante Extremadura o un 49-20 sobre Ingenieros Industriales Las Rozas. En su cuenta también añade otra victoria más ante Arquitectura por 15-24. Su poderío de ataque ha quedado bien claro a través de seis puntos bonus ofensivos, más uno defensivo, lo que arroja que, como se ha dicho, con un partido más, tenga 35 puntos en el cómputo global de la clasificación.

Más rugby

Pero no será la única cita de Unión Rugby Almería durante el fin de semana, puesto que en Segunda Regional hay partido el domingo para el Costa de Almería por tierras malagueñas, en concreto ante el Club de Rugby de Nerja. También por dicha provincia estuvieron los chicos del sub-14, que se midieron ayer ante el Málaga B. Cabe destacar también el buen papel desarrollado por las chicas del femenino en un torneo contra la violencia de género que se disputó el pasado fin de semana en el Estadio de la Juventud de Granada. Las féminas de URA, muy conciencias, que han regalado además una camiseta a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía en un acto con motivo de con esta lucha, han acuñado el hashtag #juntassomosmasfuertes. En lo que respecta a lo deportivo, empataron dos partidos y perdieron otros dos, con lo que fueron sextas de un total de doce y siguen con su notable crecimiento.