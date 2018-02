Voleibol Lorente da otra lección Lorente, en una defensa, demuestra estar creciendo a pasos agigantados. / FOTO- DEPORTE El niño adelantado refuerza a un Unicaja sólido: «Mentalmente siempre hay que estar preparado y saber el rol que tiene que cumplir» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 14 febrero 2018, 01:37

Va a ser un grande de España, eso lo sabe todo el mundo, aunque precisamente él mismo es el primero que no se precipita. Rubén Lorente podría estar jugando de titular en cualquier equipo de la Superliga Masculina, pero no por ello da su suplencia en el conjunto ahorrador como algo que le ralentice en sus aspiraciones de futuro. Cuando le toca, siempre está listo, y así seguirá siendo en adelante, porque quedan muchas batallas por librar, las más importantes, y no hay nada escrito con anterioridad. «Yo la verdad es que me encuentro muy bien, físicamente me encuentro perfecto, ahora empezamos con descarga y transferencias para la Copa del Rey, para ese plus de explosividad, y mentalmente siempre hay que estar preparado y centrado».

No solamente se refiere a los minutos de los que disfruta en los partidos, sino también habla del día a día de los entrenos de un bloque que se muestra cada vez más compacto. El joven colocador almeriense, en su regreso a casa -el año pasado estaba en Textil Santanderina- es claro cuando lo expresa. «Cada uno sabe el rol que tiene que cumplir y a partir de él ayudar al equipo de la mejor manera posible».

Lo que se ve desde fuera

Un ejemplo está en el último partido disputado en casa frente a Ushuaïa Ibiza, celebrado el pasado sábado, por su salida 'inteligente' a pista en el segundo set. «Desde fuera se ven muchas cosas, más cosas diría yo que desde dentro, puedes analizar más fríamente, y cuando salí con Chema Castellano tenía un poco el papel de revulsivo, de cambiar la actitud, la dinámica, ya si no se puede remontar ese set, y estuvimos cerca, está bien la reacción, pero al menos ya entras con otra mentalidad al siguiente», afirmaba el 'armador' blanquiverde.

El joven colocador almeriense ahí dejó su trabajo para que Unicaja Almería tuviera la base de un 'nuevo partido' y firmara un doble y contundente resultado por 25-12. «Se entró al tercer set con otro ánimo, recuperando esa garra, que por momentos parecía que estábamos un poco bajos, y el papel yo creo que dio su resultado». Sólo los adelantados comprenden que de toda situación se pude sacar provecho. «Desde el banquillo también ves el juego, claro, lo analizas, ves lo que está pasando, y tratas de que una vez que entras no cometer los mismos errores que se estén dando, intentar buscar una solución a sus aciertos». Mente en parte de entrenador, Rubén siempre está metido en juego, desde dentro o desde fuera, y si le toca entrar puede cambiar el guión por el que se encauza el partido.

Una vez en pista cumplió con lo que venía observando. «Salí pensando que tenía que jugar al primer tiempo, fijar al central, y Manu Parres, que es un gran jugador, hizo un grandísimo partido y me alegro muchísimo por él, porque se lo merece, la verdad». Pero ese modo de analizar en frío también se puede hacer a posteriori, y es obvio que hay que hacer lectura de la doble remontada consecutiva. «Yo creo que hay que sacar la parte de aprendizaje de las dos, tanto la negativa, ver los errores que hemos tenido, el intento de reacción que tuvimos en el segundo set, ver en qué mejorar, como la positiva de saber reaccionar todos como equipo, saber sacar el partido hacia delante, como ya pasó en Vecindario», explicaba el joven jugador de Unicaja Almería.

Conclusiones

Las conclusiones que se saquen de todo ese análisis no pueden ser en vano. «Hay que tomar ya esos matices que nos den otro pasito más, porque la Copa del Rey ya está aquí y este sábado tenemos otro partido muy duro», explicaba.

Habla de la visita a Urbia Voley Palma, del próximo sábado, que ya no está a un partido de distancia, puesto que se ha ido con cuatro puntos de ventaja respecto a los blanquiverdes. «Obviamente hay que ganarle de todas maneras en los playoffs, pero no es lo mismo ir allí, jugar un partido, y en el supuesto de que se pierda, ya has perdido los dos de fase regular contra ellos; más allá de la lucha por la primera plaza o recuperar esos puntos está la moral de saber de que puedes ganar allí, que puedes plantar cara y de que estamos tres equipos con el nivel muy parejo», recordaba.

A Rubén Lorente le parece un buena opción recordar y hacer recordar que «va a ser muy duro para el que quiera llevarse los títulos», con el añadido de que ambos conjuntos se podrían ver las caras de nuevo justo una semana después, en la Copa del Rey que se disputa entre los días 23 y 25 del presente mes, en el Pabellón Los Pajaritos de Soria. «Podría ser como un pequeño aperitivo de lo que vendría en la Copa del Rey y obviamente la moral que te daría ganar ese partido se va a notar, tanto en los dos supuestos tenemos que saber sacar lo positivo y que nos afecte de la menor manera posible un mal resultado, que esperemos que no se produzca, o tomarlo como un impulso si se produce la victoria». Él confía en conquistar su primer título esta temporada en tierras castellano-leonesas. «La expectativa siempre es alta, hay muchas ganas y mucha ilusión por luchar esta Copa del Rey y por competir el título».

Claro, eso no encaja con su orden mental así a la ligera. «También hay que ser cautos e ir poco a poco, con los pies en el suelo, pensando en los partidos que tenemos antes de pensar en el posible título». Lo sucedido recientemente, con esos partidos que se escapaban y que al final cayeron del lado almeriense, se deben considerar como una buena ayuda. «Es bastante notorio que perdimos los dos sets al final de manera más o menos igualada y que en el tercero y el cuarto fue una historia totalmente distinta». Señalaba que «en cuanto hicimos las cosas mejor, cambiamos, demostramos que el partido lo decidíamos nosotros, por así decirlo, y el tie break también tuvo una tónica similar».

Lo conseguido el pasado sábado en el Pabellón Moisés Ruiz frente a Ushuaïa Ibiza no tiene otro nombre que el de trabajo, mucho más intenso desde hace un mes, con la carga de fuerzas para la Copa del Rey. «Sí se nota, ha habido subidón en el nivel y en la calidad del entrenamiento, y es fundamental para ganar los partidos», sentenciaba.