Voley Los líberos de Unicaja ven margen de mejora para el próximo año Antonio Casimiro y Mario Ferrera, juventud y experiencia para Unicaja Almería. / IDEAL Mario Ferrera y Antonio Casimiro creen que la plantilla reaccionará tras perder en casa ante dos rivales directos como CV Teruel y Urbia Palma J. N. ALMERÍA Viernes, 22 diciembre 2017, 00:51

Su oficio compartido es que la bola no vaya a tierra, ayudados por sus 'hermanos saltarines' los receptores principalmente, así como por el resto de hombres en el campo cuando el balón está vivo e incluso se va de rally. Mario Ferrera, que dio un paso al lado pero no para salirse de la pista sino simplemente para coger otra zona contigua, ha aprovechado el tiempo en el plano individual, ya que «como jugador he visto al principio que más o menos cuesta un poco porque no es solo recepción, sino defensa, es la posición en cinco... me costó un poquito más, pero después ya me empecé a sentir un poquito mejor y al final creo que me gusta bastante y estoy disfrutando con ello».

Avisó de que si se cambiaba a líbero, era para ser el mejor. Al lado, aunque no en los partidos porque durante los mismos se cruzan, Antonio Casimiro 'Artés' ya no es el 'novato' recién llegado a la Superliga y su juicio sobre la evolución particular y general tiene peso y «creo que el balance tanto individual como colectivo es positivo; sé que podríamos dar mucho más tanto en lo colectivo como en lo individual, porque todavía no hemos sacado todo el potencial que tenemos dentro pese lo cual es un balance positivo porque vamos terceros en liga jugando bien, dentro de que hayamos perdido dos partidos importantes y que los demás los hemos ganado; entiendo que el equipo está en muy buen adinámica y en lo individual me siento muy cómodo en la pista».

Balance agridulce

Sobre las dos derrotas que se llevan en el casillero, Ferrera sabe que afectan a la lectura que se haga de la primera vuelta, quizá en demasía, ya que «el balance del año es que si esos dos resultados de 2-3 hubieran sido para nosotros, pues imagínate, estaría mucho mejor, pero bueno, son dos partidos que jugamos de tú a tú y que perdimos por diferencia de muy pocos puntos; eso en la clasificación no se va a notar mucho, se va a notar en la Copa del Rey solo porque jugamos los cuartos de final, y eso es todo».

Por ello no hay que extremar la percepción negativa, sino dar la valoración justa y hacer «un balance bueno, pero que podría haber sido un poco mejor con unos cuantos puntos de más». Tan sencillo como eso. Una cosa no quita la otra, y de las derrotas el sevillano piensa que el equipo saca herramientas de mejora, ya que «al final puede ser que hay que limar cositas que se ven en los partidos e incluso en los entrenamientos; hay que empezar en los entrenos, y espero que el año empiece fuerte y con otro ritmo.

De modo muy similar lo ve Casimiro, que señaló que «es un margen de mejora que tenemos que cumplirlo y soy de los que piensan que nos van a beneficiar bastante ambas derrotas, porque si ganamos se tapa que no estamos al nivel».