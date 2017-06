BOXEO ‘Kiki’, campeón de Andalucía de boxeo de pesos superpesados El púgil del Club Almería Boxing se alzó con el título tras ganar por KO sus dos últimos combates, pese a que apenas lleva tres años en esta disciplina IDEAL.ES Almería Viernes, 30 junio 2017, 11:21

Aymer ‘Kiki’ ya es toda una realidad del boxeo andaluz. A sus 27 años, y tras sólo dos practicando este deporte, el miembro del Club Almería Boxing participó en su primer Campeonato de Andalucía con unos resultados inmejorables, ya que se proclamó campeón de la comunidad autónoma en la categoría de pesos superpesados. Lo consiguió tras un torneo impecable que le permitió alcanzar una meta inimaginable cuando empezó en esta exigente disciplina.

‘Kiki’, bajo las órdenes de José Luis Cilla y Luis Muñoz, demostró sus avances en el ring para llevarse el que ya es uno de los más preciados galardones de su carrera. «Es un púgil muy completo. No es alto para la categoría de peso en la que milita y normalmente sus rivales tienen más envergadura que él, pero ‘Kiki’ cuenta con la rapidez y pegada suficiente para acortar la distancia y boxear cuerpo a cuerpo», explicó José Luis Cilla sobre su discípulo.

«En Almería hacía 10 años que no teníamos un campeón en categoría élite, la máxima del boxeo amateur. Las eliminatorias se celebraron en diferentes sedes. Las semifinales fueron en El Ejido y ‘Kiki’ venció en el primer asalto. La final nos tocaba en Coria del Río, pero nos llamaron diciendo que nuestro rival no podía pelear, así que ganamos automáticamente el Campeonato de Andalucía y, tras ello, nos ofrecieron ir a Murcia a enfrentarnos al campeón regional en una eliminatoria para los campeonatos de España. No nos lo pensamos porque confiamos en las posibilidades de ‘Kiki’, que venció por KO en el primer asalto», explicó su entrenador.

Aymer ‘Kiki’ confesó sentirse «muy contento por este éxito». El púgil almeriense desveló que «llevo desde el año 2014 en el mundo del boxeo. Es mucho sacrificio, con entrenamientos duros, y yendo poco a poco, con paciencia. Yo compagino trabajo y entrenamientos, algo que siempre supone mucho esfuerzo. Salgo a las 19 horas de trabajar y me vengo al gimnasio directamente a ponerme a las órdenes del entrenador. Tengo muy poco tiempo libre».