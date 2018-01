Boxeo Kamal, campeón andaluz profesional de 64,5 kilos Carlos Pino y 'The Warrior' posan con el trofeo conquistado recientemente. / IDEAL El púgil de This Is Fight Club venció al cordobés Álex García, campeón de España neoprofesional, en una velada que tuvo otros grandes combates JAVIER NAVARRO Almería Jueves, 4 enero 2018, 01:10

El mundo del boxeo sigue creciendo a pasos agigantados en Almería, tanto a nivel de clubes y de calidad de los púgiles como en número de aficionados, quienes el pasado 23 de diciembre llenaron las instalaciones del This Is Fight Club para presenciar una apasionante velada que se recordará durante años.

La entidad que representa Carlos Pino Miró consigue entrar en la historia del kick boxing andaluz al realizar el primer Campeonato Profesional FAKB en la categoría de 64,5 kilos. Muchos fueron los nombres que sonaban para ser los aspirantes oficiales y finalmente, el promotor afincado en la capital almeriense contó con la aceptación de la Federación Andaluza de Kick Boxing, optando por el joven Álex García del Club Ponce Team y campeón España neoprofesional WKU.

La sede referencial del boxeo de élite de Almería sustituyó el noble arte por la modalidad del kick boxing, en el día previo a navidad. Dicho cambio tuvo muy buena aceptación por el público reflejando un lleno hasta la bandera con aficionados venidos de distintas partes de Andalucía y de la vecina Murcia que se volcaron con sus luchadores y el espectáculo que brindaron, destacando la cordialidad y respeto hacia los luchadores venidos de fuera.

Una decena de combates

La velada que tuvo un total de cuatro combates a nivel amateur, cuatro neoprofesionales y dos combates profesionales. En el primero de ellos, el púgil Maruan, del CD Monte Chico, y Cristian Aguilar, del This Is Fight Club, se enfrentaron en la modalidad de kick boxing y Cristian ganó en el segundo asalto por descalificación de Maruan, al que le traicionó su estilo de artes marciales mixtas, nombradas también como 'mma' por sus siglas en inglés.

El segundo combate estuvo protagonizado por Daniel Sánchez, del CD Monte Chico, y por Antonio Escánez, del This Is Fight Club, quien se adjudicó la victoria a los puntos, logrando dominar de principio a fin.

A continuación, Fran La Rosa, del CD Monte Chico, y Yayha Mountassep del JF Fighters, pelearon en la categoría K-1 75 kilos, con triunfo unánime de Yayha, luchador afincado en el municipio de El Ejido.

El cuarto combate tuvo protagonismo femenino, en el que Sarah Fassi, del FF Team, venció por puntos a Alejandra Ruiz, del Derkesthai, mientras que posteriormente, Kamala Mafoudh, del CD Monte Chico, igualmente superó por puntos a Víctor 'Pare' Cortés, del anfitrión This Is Fight Club. Por su parte, Ángel Taguas, del Club Ponce Team, y Mohamed Vidal, del Sandokan Thai School, enfrentaron sus fuerzas sobre el cuadrilátero en un combate cuyo desenlace fue el de nulo.

Después, llegó la victoria de Haziz Melmal, del CD Monte Chico, sobre Kevin Gasen, del Sport Center; además de la de José Robles, del CD Monte Chico, venciendo a Azis, púgil perteneciente al Sport Center. El CD Monte Chico continuó su buena marcha, ganando Hamza Aniba a Kevin Wais, del Sport Center

y también Aziz 'The Gladio' Aniba derrotó a Bernardo 'Lumpinee' Hidalgo, del Club Ponce Team.

Título en juego

En el último combate de la noche en el This Is Fight Club se enfrentaron el púgil local Kamal 'The Warrior' El Goual y Álex García, del Club Ponce Team, quienes se convierten en los primeros aspirantes oficiales en esta categoría profesional.

Kamal 'The Warrior' puso el broche de oro a un 2017 lleno de trabajo, constancia y resultados, obteniendo una victoria por decisión unánime frente a Álex García, púgil cordobés de 19 años, campeón de España neoprofesional WKU que cuando le fallaron las fuerzas luchó con el corazón hasta el final, como se pudo ver en el tercer asalto.

Kamal El Goual hizo realidad su sueño y aprovechó su oportunidad al ser superior, conectando manos duras junto con patadas bajas y medias, ante un rival que se lo puso difícil y le plantó cara con contras y buscando llevar la iniciativa, pero Kamal se proclamó campeón profesional FAKB en 64,5 kilos.