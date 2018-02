Tenis Javier Barranco, subcampeón en el torneo ITF Paguera en Mallorca Ambos finalistas posan con sus respectivos trofeos tras disputar un emocionante duelo. / IDEAL El tenista almeriense, que ya se encuentra en el puesto número 50 del ranking nacional, cedió solamente en la final frente a un campeón ATP como es Daniel Gimeno JAVIER NAVARRO ALMERÍA Jueves, 8 febrero 2018, 01:13

El tenista almeriense Javier Barranco empezó con fuerza el año, alcanzando la final en el ITF Paguera que se disputó el pasado fin de semana en el Tennis Academy Mallorca del Club de Tenis Paguera, donde solamente cedió en el partido que decidía al campeón ante todo un veterano como Daniel Gimeno, que llegó a ocupar el puesto número 48 del mundo hace cinco años.

Barranco, que tras un brillante 2017 en el que consiguió alzarse con su primer torneo profesional ITF en la localidad alicantina de Denia, además de tres torneos ITF en la modalidad de dobles, se coloca como número 50 del ranking nacional y realizó un gran campeonato en Paguera, derrotando en primera ronda al sueco Jakob Johansson-Holm por 7/6 (4) y 6/4, para avanzar a la segunda y en ella venció al brasileño y octavo cabeza de serie Bruno Sant'Anna, por 6/4 y 7/6 (7).

En cuartos de final, el almeriense debió superar a quien es su habitual compañero de dobles, el italiano Raul Brancaccio, protagonizando ambos un disputadísimo encuentro a tres sets, cuyos tanteadores fueron 6/4, 3/6 y 7/6 (4), logrando el pase a semifinales. En su cruce, Javier debió medirse al alemán Pascal Meis por una plaza en la final, teniendo que remontar un 3/6 adverso en la primera manga y superar al germano en las dos siguientes con resultados de 6/3 y 6/2.

Ilustre adversario

En la final, Javier Barranco se enfrentó a Daniel Gimeno, ganador de un título ATP en dobles en 2012 y que, además, en 2013 llegó a ser una de las mejores raquetas internacionales ocupando el número 48 del mundo y en la actualidad está en el número 32 del ranking nacional.

No obstante, el almeriense dominó el primer set por 6/3, pero el veterano tenista valenciano acabó dándole la vuelta a la final para imponerse por 6/2 en el segundo set y por 6/1 en la tercera y definitiva. Tanto la semifinal como la final se jugaron el domingo con apenas unas horas de diferencia, debido a que la primera de ellas tuvo que ser aplazada el sábado a causa de la lluvia, lo que también afectó al cansancio del almeriense después de tener que irse a tres sets en la semifinal.

Acerca de su excelente papel en la cita balear, Javier Barranco manifiesta estar «muy contento» porque «empecé el año en Túnez jugando muy bien pero no con tan buenos resultados», y en Mallorca, tras sacar un primer partido tenso por la lluvia, «empecé a jugar muy bien y con mucha confianza» hasta el punto de «remontar dos bolas de partido» en el duelo de cuartos de final.

El almeriense afirma que «en semifinales sentía que podía ganarlo, era una buena opción para meterme en la final» y una hora y media más tarde jugaba contra Gimeno, contra quien se puso por delante acercándose a la proeza: «Gané el primer set y no me lo creía, jugando a buen nivel, pero cuando empecé perdiendo el segundo sabía que me iba al tercero y ya allí me dio un 6/1 porque ya no podía ni moverme». En las próximas semanas, Javier Barranco estará en Murcia y en Italia, donde jugará en indoor.