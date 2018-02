Voleibol Ignacio Sánchez mira ya hacia la Copa del Rey Ignacio Sánchez, ejercitando en el gimnasio, tiene claro que «Unicaja Almería va a ir a por todas y con mucha confianza en sí mismo» en la Copa del Rey. / IDEAL El colocador de Unicaja Almería posa su visión periférica en el Torneo del KO pero sin perderle el ojo a la Superliga | El conjunto ahorrador se enfrenta el sábado a domicilio ante un rival que «siempre ha sido un sufrimiento con los equipos que he ido» JAVIER NAVARRO ALMERÍA Jueves, 1 febrero 2018, 02:59

Es lo que tiene dejar amigos por donde se pasa, como le sucede a este enorme jugador, Ignacio Sánchez, que vivió un bonito reencuentro antes y después del partido frente a Río Duero Soria. Durante el mismo, el lenguaje es distinto, porque con la pelota en vuelo no hay confidencias con el otro lado de la red. «Mi reencuentro con la gente de Soria fue muy agradable, porque a mí siempre me han tratado muy bien allí, tengo muy buenas amistades y la verdad es que verlos de nuevo a mí me gusta, pero siempre fuera de la pista, ya que dentro hay que ganarles». Había tenido lugar una bonita batalla dentro de la cancha, y un buen rato de conversación al final con toda la delegación del bravo equipo soriano, con su delegada Marisa Romero al frente.

Ignacio Sánchez se manifestó «feliz de que todos estén bien, volver a verlos y jugar un buen voleibol». En ese sentido, la complicación para poder vencer a los de Sevillano no le fue extraña «para nada, incluso lo que me sorprendió fue que los dos primeros sets nosotros jugamos muy bien pero yo sabía que Soria no iba a ser tan fácil. Siempre ha sido un equipo que se caracteriza por la guerra, que lucha mucho, y para nada me sorprendió precisamente esa guerra que dieron porque sé de lo que son capaces, y la verdad es que me lo esperaba, sabía que iba a ser un partido duro, que no iba a ser fácil, porque es un equipo que juega y había que dar un buen nivel para poder ganar». Su actuación fue decisiva para ese triunfo.

A ese respecto, al colocador almeriense lo que le gusta ver es el conjunto y no la particularidad, así que su visión es de equipo, pues «el nivel mío particular no sé decirlo porque nunca me evalúo yo solo, pero sí que tengo sensaciones buenas sobre mi actuación y la verdad es que el equipo respondió en los momentos que tuvo que responder». Es por ello que está «bastante contento con el grupo» pese a que tiene localizada la mejora, y explicó que «tuvimos bastantes fallos que no hay que volver a cometer y nos viene bien jugar este tipo de partidos antes de la Copa, nos viene bien perder sets, aunque suene raro, para saber que no va a ser fácil y que si queremos ganar tenemos que luchar; vamos a seguir trabajando y entrenando duro como siempre».

Objetivo marcado

Para cerrar momentáneamente el capítulo soriano, porque podría volver a repetir rivalidad en menos de un mes si las cosas ruedan bien en Copa para ambos, justo eso es lo que valoró, visto lo visto, Ignacio Sánchez, que no dudo en afirmar que «por supuesto que los veo candidatos, perfectamente, y más en casa. En Los Pajaritos ellos se crecen bastante, juegan mejor y forman un equipo que puede dar bastante guerra». De un hipotético cruce entre ambos solo saldría un campeón, porque se produciría en la final, e Ignacio espera «llegar en las mejores condiciones y, cómo no, el lograr nuestro objetivo, que es quedárnosla nosotros y traérnosla para Almería». Sería la undécima en las vitrinas ahorradoras, y no es ninguna quimera.

De hecho, se unen varios factores que invitan a ser optimistas y valientes a la hora de pugnar por la conquista del título, y es que «el ritmo del entrenamiento es bastante intenso, llevamos con la preparación física cargando durante casi un mes, sobre las tres semanas ya, y ahora mismo es cierto que estamos un poco pesados con el objetivo de llegar a la Copa del Rey al máximo de nuestra capacidad física. Eso se nota en los entrenamientos, en la pista y en los partidos, que se está trabajando a tope para conseguirlo. Tenemos solamente un objetivo en la mente ahora, que es la Copa, luego será la liga, y vamos a por ella». Al esfuerzo propio se une el que los rivales exigen, ya que «estos partidos que tocan nos vienen muy bien».

El colocador matizó al respecto que «son partidos importantes en los que los equipos rivales van a pelear a muerte», por lo que son perfectos para algo que se considera fundamental, como es «empezar fuerte y así conseguirla». No caben los fallos en el denominado 'torneo del KO', lo que queda definido por sí mismo. Si se tiene un mal partido hay riesgo de quedarse apeado de la competición, y por eso es fundamental entrar muy enchufados. La secuencia de jornadas de Superliga es dura para los ahorradores, Canarias, Ibiza y Palma antes de Soria, e Ignacio ya se centra en el primero, cuyos dominios, el Pabellón Municipal de Vecindario, promete ser un hervidero, pues «la verdad es que siempre ha sido un sufrimiento con los equipos que he ido, porque los canarios se convierten allí, son otro equipo», reflexionó.

Por lo tanto, el colocador advirtió al respecto que «tenemos que ir con mucha precaución porque es un equipo que si juega bien puede complicar las cosas, así que nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro juego, lo que sabemos y nada más, si jugamos bien, ganaremos». Se disputa el sábado a las 12 horas y «es un horario extraño, la verdad, porque el cuerpo no está acostumbrado». Más motivo todavía para no descuidarse, puesto que «implica un poco mas de concentración y estar despierto y lúcido. Individualmente, cada jugador es un profesional y sabe mentalmente estar preparado para jugar a esta hora o a la que sea, como cuando tienes un examen». Lo que tiene claro es que, por eso mismo, en este y en todos los partidos, «Unicaja va a ir a por todas y con confianza».

El Vecindario ACE GC llega al choque en el séptimo lugar de la clasificación, con 16 puntos, tras haber sufrido una derrota en casa ante el UBE L'Illa Grau por 1-3, que les hizo empatar a puntos con los canarios.