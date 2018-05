FÚTBOL PROVINCIAL El Huércal Overa seguirá en Tercera y se une a las 'alegrías' del Almería B y At. Pulpileño Alegría en el vestuario huercalense tras ganar y conseguir la permanencia en Tercera. / HUÉRCAL OVERA FC El filial entrará en el 'bombo' del playoff como segundo y los pulpileños podrían hacerlo igualmente en esa posición final JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 8 mayo 2018, 03:06

El logro matemático de la permanencia del Huércal Overa CF puso otro grato colofón, tras la jornada del pasado fin de semana, a la participación almeriense en Tercera División. La triple 'alegría' estuvo iniciada con la consecución de plaza, para jugar el playoff de ascenso a Segunda División B, de los equipos de la UD Almería B y del At. Pulpileño. A ellos, con la permanencia, se une el equipo huercalense.

Con esas referencias y para el próximo fin de semana, la disputa de la última jornada de la fase regular de la Liga, en la que en el Grupo IX la UD Almería, como 'intocable' segundo clasificado, recibirá en la matinal del domingo al Linares Deportivo. En el Grupo XIII, doble salida almeriense, que abrirá el Huércal Overa CF visitando al Nueva Vanguardia y cerrará el At. Pulpileño con el compromiso a disputar en campo del UCAM B.

Adiós y miradas al playoff

No comenzó la jornada con buen pie, en cuanto a marcadores, para los equipos almerienses. El primer partido en disputa, el de la UD Almería B en campo del At. Malagueño, líder del Grupo IX e intratable en casa, se solventó a favor del filial blanquiazul (3-1). El gol rojiblanco almeriense fue marcado por Javi Moreno, resaltando que At. Malagueño y UD Almería B llegaron al encuentro ocupando, de manera ya inamovible, el primer y segundo puesto en la clasificación final.

El próximo domingo, cita de despedida del filial almeriense a la fase regular del campeonato de Liga. Será en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, a partir de las 11.30 horas, con el Linares Deportivo compareciendo como visitante. Después, el primer paso de la UD Almería B en la lucha por el ascenso a la Segunda División B.

Para 'despedir' la Liga, cita local del Almería B y fuera del Pulpileño y del Huércal Overa

En este grupo, tienen asegurada plaza para jugar el playoff tanto At. Malagueño como UD Almería B. Para las otras dos plazas, pugna entre cuatro equipos, casos del Real Jaén, con 81 puntos; Antequera CF y CD Huétor Tájar, con 79, y el CF Motril, con 78. Están descendidos Melistar Melilla y Villacarrillo CF, con dos' plazas libres' a dilucidar entre UD Maracena, con 35, y Guadix CF y CD Huétor Vega, con 37.

Doble premio en Pulpí

Referente a la doble participación almeriense en el Grupo XIII, resaltar que al At. Pulpileño le salió 'redonda' la jornada del pasado fin de semana, ya que la comenzó ocupando el tercer puesto de la clasificación y la acabó siendo segundo. Para ello, el conjunto del Levante almeriense que entrena Sebas López tuvo que ganar al Muleño CF, lo cual era prioritario, en el envite jugado en el Campo San Miguel. Lo hizo con holgura en el marcador (3-0) y con goles de Douglas, José David y Bruno Caballero. La segunda clave para pasar al segundo puesto estaba en el partido a disputar por el Mar Menor CF en campo de la SFC Minerva, que finalizó con empate, lo cual propició el mencionado 'salto' en la tabla de clasificación.

En la próxima jornada, el At. Pulpileño defenderá la segunda plaza de la clasificación que ostenta en el último reto de la fase regular de la Liga. Será el próximo domingo, a partir de las 18.00 horas, en el Campo El Mayayo, en Sangonera La Verde, donde le recibirá el UCAM B.

Con 'alivio' en El Hornillo

Para el cierre de la jornada almeriense, el epicentro de las miradas se centraban en el Campo El Hornillo, escenario donde el Huércal Overa CF se jugaba tres puntos vitales para asegurar la continuidad en la categoría. El equipo huercalense que entrena Xavi Juliá, cuya labor ha sido clave para lograr el objetivo, no falló ante el UCAM B y consiguió anotarse la victoria (1-0), rubricada con el gol de Nano, decimoquinto que marca en lo que va de Liga.

Como era obvio, tras el pitido final que confirmaba la permanencia matemática del centenario club que preside Salvador Parra Molina, llegaron los abrazos y felicitaciones sobre el terreno de juego, dedicados a una plantilla de jugadores que, aunque con altibajos, han logrado el objetivo fijado al comienzo de la temporada. Están descendidos en este grupo La Unión CF, El Palmar CF y CD Bala Azul. Para la cuarta plaza de playoff de ascenso luchan EDMF Churra, con 60 puntos; SFC Minerva, con 59, y FC Pinatar, con 57.