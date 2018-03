Fútbol provincial El Huércal Overa CF sale del 'pozo' 21 jornadas después y se lo dedica a Campanas Los jugadores del Huércal Overa mostraron camisetas con mensaje de ánimo a Campanas. / J. DAVID BERNAL Almería B y Pulpileño siguen aferrados a la zona de playoff de ascenso y el Huércal Overa ya no figura en la de descenso JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 27 marzo 2018, 03:09

Nueva jornada, con balance muy positivo, la ofrecida por los tres equipos almerienses que militan en Tercera División, en la que sumaron siete de los nueve puntos disputados. Como visitante, empate, pese a las dificultades de jugar con uno menos, de la UD Almería. En casa, victorias tanto del At. Pulpileño como del Huércal Overa CF, resaltando que los dos primeros siguen ocupando plaza de playoff de ascenso y el tercero, al cabo de 21 jornadas, sale de zona de descenso.

La ronda liguera del pasado fin de semana, que también resultó positiva en goles a favor de los equipos almerienses -marcaron ocho y encajaron dos-, permite la continuidad de Chema, jugador de la UD Almería B, como el jugador más goleador de la triple representación almeriense en Tercera División, con quince tantos en su haber.

Otra con tres de tres

La UD Almería B consiguió sumar un punto (1-1) en campo de la UD Maracena, pese a jugar casi toda la segunda parte en inferioridad numérica por la expulsión del guardameta Albert Batalla, que fue suplido por Javi Muñoz. El punto, aunque frena la racha rojiblanca de cinco victorias consecutivas, no impide que los de Fran Fernández continúen aferrados al segundo puesto de la clasificación en el Grupo IX y cada vez más cerca de asegurarse plaza para el playoff de ascenso.

En el otro partido del sábado, correspondiente al Grupo XIII, el Huércal Overa CF volvió a ofrecer una victoria a sus seguidores en El Hornillo. En esta ocasión ante el CD Cieza, un rival directo de los de Xavi Juliá por la permanencia. La victoria (3-0), con 'doblete' goleador de Fran Moreno y uno de Nano, supuso la quinta jornada seguida sin perder del Huércal Overa CF, con cuatro victorias y un empate. La nota emotiva la pusieron los jugadores del equipo huercalense, que saltaron al terreno de juego con camisetas expresando los ánimos a su compañero Campanas.

En la próxima jornada, cita viajera para Huércal Overa y Pulpileño; el Almería B lo hace en casa

Cerrando la jornada, la 'guinda' la puso el At. Pulpileño en su feudo del Campo San Miguel, donde el equipo entrenado por Sebas Miras venció (4-1) al CD Bala Azul, con tantos pulpileños de Perico, David Asensio, Omar Saura y Hugo Caballero. Cuarta victoria en las cinco últimas jornadas, habiendo empatado en la restante. El Pulpileño sigue aferrado al tercer puesto en zona de playoff de ascenso a Segunda B.

Chema sigue al mando

Referente al apartado colectivo goleador, tanto a favor o en contra, de los tres equipos almerienses de la categoría, en ambos aspectos lidera la UD Almería B. En el de tantos a favor, el filial rojiblanco lleva 81, seguido del At. Pulpileño, con 48, y el Huércal Overa CF, con 44. En cuanto a goles en contra, la UD Almería B ha encajado 27, por delante del At. Pulpileño, con 28, y del Huércal Overa CF, con 47.

En el plano individual y en relación a los principales goleadores de los equipos almerienses, resaltar que sigue el frente de ellos Chema, futbolista de la UD Almería B, con quince tantos en su haber. A continuación figuran Campanas, del Huércal Overa CF, con catorce; Sekou, de la UD Almería B, con trece; Darío Guti, igualmente de la UD Almería B, con doce; Perico, del At. Pulpileño; Nano, del Huércal Overa CF, y Álex Corredera, de la UD Almería B, con diez; Omar Saura, del At. Pulpileño, y Lin, de la UD Almería B, con seis, y José David, del At. Pulpileño, y Sergio Pérez, de la UD Almería B, ambos con cinco tantos.

Los próximos retos

Para el próximo fin de semana, cambio de tornas en cuanto al orden de los escenarios para los compromisos de los equipos almerienses. El único que jugará como local será la UD Almería B, en el Grupo IX, que lo hará el sábado, a partir de las 12.00 horas, en el campo anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, con el Melistar Melilla compareciendo como visitante.

Para At. Pulpileño y Huércal Overa CF, habrá turno viajero en la próxima jornada del campeonato liguero en el Grupo XIII. El primero de ellos deberá rendir visita al Campo La Arboleja, donde le recibirá el CD Cieza. En cuanto al Huércal Overa CF, jugará pasado mañana jueves, desde las 18.00 horas, contra el Águilas FC en el Campo El Rubial.